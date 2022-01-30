«Продал тачку и выбросил сим-карту». Откровения перекупа о том, как разводят доверчивых автовладельцев

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы.
Наш новый герой — перекупщик автомобилей. Он рассказал, часто ли ему приходится корчить из себя собственника, чтобы быстрее продать машины, а также поделился хитрыми схемами автоподборщиков.
«У перекупов — один хлам!»
Самый распространенный стереотип — что перекупы продают всякий хлам и смотреть такие машины вообще нет смысла. Но поверьте: есть много тех, кто предпочитает перекупать машины у собственника, такие распространенные, как Toyota Corolla, Renault Logan и KIA Rio.
В итоге машина становится только лучше: ты вкладываешься в нее, приводишь в хорошее состояние: делаешь химчистку салона, полировку кузова от царапин. Собственники на этом просто не зациклены — ездит и ездит, ну и пофиг, что сиденье порвано.
Перекупы-староверы
Есть отдельная категория перекупщиков, которые притворяются собственниками. Их называют перекупами-староверами. Они продают машины утопленные, после пожара, убитые. Сам не люблю таких людей. Они рассказывают о машине то, чего нет на самом деле: например, будто ездили на ней, хотя купили неделю назад. И им верят. Объявления они подают с сим-карты, которую тут же выбросят и на связь потом, конечно, не выйдут.
Бывает, сам на таких натыкаюсь. Звонишь, отвечает приятная девушка. Говорит, что она собственник, в ПТС вписана, сама ездила. Приезжаешь, а там не машина, а кусок пластилина. Или называют себя собственником, а потом начинается, что на самом деле машиной владеет жена, отчим, брат, сват — да кто угодно. Эти староверы перекрашивают автомобили и продают их. Такого типа перекупов мало в Екатеринбурге, но по-прежнему много в Москве.
«Ну понятно всё, битую машину продает»
Часто люди думают, что перекупы торгуют только машинами после аварии. Есть такая группа коллег — они и покупают, и продают битые. У них просто нет бюджета на то, чтобы покупать и продавать дорогие автомобили, вот и нашли себя в этом. Но такие не все! Меня вот вообще такая тема не интересует.
Перекупы выбирают не только дешевые варианты, а наоборот предпочитают машины в хорошем состоянии, чтобы меньше вложить в них. Они не зациклены на машинах в нижней части рынка.
У перекупов можно брать машины. Бывает, они продают варианты даже получше, чем те, что у собственников, потому что выбирают тщательно. Это нормальная практика.
Как разводят девушек
Есть очень много разных типов автовладельцев. Бывают люди, которые владеют машиной много лет, и вот они якобы не знают, когда и какое было ДТП. Бывает, о какой-то небольшой аварии рассказывают, а о серьезном молчат. Очень бесит, что порой к таким продавцам едешь за 400 километров, тратишь свое время и деньги.
Некоторые девушки притворяются, что не знают, какие были ДТП, какие части машины покрашены. Заявляют: «Я не понимаю, приезжайте сами». А иногда рассказывают всё как есть, и перекупы начинают пользоваться их наивностью и давить. Говорят им: «Да у вас машина в таком ужасном состоянии, вы никому ее не продадите».
В итоге роняют цену на 30–50%. Но я такое не поддерживаю.
Есть автовладельцы с такими загаженными машинами, что хочется скорее сбежать с этого просмотра. Но продавцы убеждены, что их автомобиль в идеальнейшем состоянии и не требует никаких вложений. А по факту он еще и такой убитый, что далеко не соответствует заявленной цене.
Машина для сыночка
Есть семейные покупатели. Они приезжают всей оравой, полагаются на свой опыт и не заказывают никакой экспертизы. Дотошно проверяют документы, но машину смотрят только внешне и торгуются просто до последнего. Как правило, это авто до миллиона рублей, и его отец покупает сыну. Они задают вопросы всей толпой, только успеваешь отвечать. В итоге ничего не покупают: «Ну подумаем, мы еще посмотрим». И пропадают.
Очень тяжело работать с иностранцами. Они плохо говорят по-русски, плохо понимают. С ними просто сложно общаться. Бывает, машина неплохая, но у нее куча проблем с регистрацией. Гражданства у продавца нет, авто оформлено на друга, на родственника, и мы просто не можем переоформить. Еще хуже, когда такие люди покупают. Они торгуются из-за всякой мелочи, тратят кучу твоего времени и вообще часто катаются просто посмотреть, не собираясь покупать.
Есть еще покупатели-торгаши. Сначала звонят и вообще ничего про машину не спрашивают, но торгуются. Им лишь бы подешевле.
Они будут просить скидку при осмотре, потом звонить и снова требовать. Но в основном такие покупатели на этой машине в итоге уедут. У них цель — купить.
Перекупы-оборотни
Вы думаете, что автоподборщики ищут машины по объявлениям? Да они в первую очередь звонят своим знакомым перекупам и спрашивают, есть ли у них что-то лучше, чем варианты собственников. И это абсолютно нормальная практика.
Многие перекупы одновременно занимаются автоподбором, и вот тут есть и добросовестные люди, и нечистые на руку. Нередко бывает так, что эти автоподборщики договариваются с перекупом: «Давай я скажу, что это машина хорошая и ее надо брать, а ты мне немного денег дашь». В основном это небольшие суммы — от 5 до 20 тысяч. Они не нацелены на то, чтобы найти клиенту хорошее авто.
Есть, конечно, честные. Они записывают на видео состояние авто, разговор с продавцом. В основном они из крупных компаний и уже работают на свою репутацию, но они нацелены на дорогие машины, а те, кто выезжает на подбор машин до 600 тысяч рублей, вряд ли будут добросовестными.
СЮЖЕТ
Узнать много интересного об изнанке других профессий можно в нашей рубрике «Что меня бесит». В предыдущих сериях о подноготной своей профессии рассказывала стюардесса — как пассажиры изменяют в туалете самолета, стриптизерша — о жадных мужчинах и сексе за деньги, а также полицейский, парикмахер, учитель и другие.