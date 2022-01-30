«Продал тачку и выбросил сим-карту». Откровения перекупа о том, как разводят доверчивых автовладельцев

В итоге машина становится только лучше: ты вкладываешься в нее, приводишь в хорошее состояние: делаешь химчистку салона, полировку кузова от царапин. Собственники на этом просто не зациклены — ездит и ездит, ну и пофиг, что сиденье порвано.

Перекупы-староверы

Есть отдельная категория перекупщиков, которые притворяются собственниками. Их называют перекупами-староверами. Они продают машины утопленные, после пожара, убитые. Сам не люблю таких людей. Они рассказывают о машине то, чего нет на самом деле: например, будто ездили на ней, хотя купили неделю назад. И им верят. Объявления они подают с сим-карты, которую тут же выбросят и на связь потом, конечно, не выйдут.



Бывает, сам на таких натыкаюсь. Звонишь, отвечает приятная девушка. Говорит, что она собственник, в ПТС вписана, сама ездила. Приезжаешь, а там не машина, а кусок пластилина. Или называют себя собственником, а потом начинается, что на самом деле машиной владеет жена, отчим, брат, сват — да кто угодно. Эти староверы перекрашивают автомобили и продают их. Такого типа перекупов мало в Екатеринбурге, но по-прежнему много в Москве.