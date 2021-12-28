Только не Баскова: аналитики выяснили, какую музыку новосибирцы хотят слушать на корпоративах

Аналитики составили рейтинг музыкальных исполнителей, которых новосибирцы хотят слышать на корпоративах. Об этом сообщила служба исследований hh.ru, которая провела десятидневный опрос среди 4250 работников и соискателей, в том числе из Новосибирской области.
— На первом месте с небольшим отрывом оказался вариант «Не хотели бы видеть на новогоднем корпоративе российских музыкальных исполнителей» — его выбрали 19% опрошенных, — сообщается в результатах опроса. — В профессиональном разрезе наиболее скептично к российской музыке настроены ИТ-специалисты (37%), строители (30%), а также юристы и работники искусства и медиа (по 29%).
По данным hh.ru, в первой пятерке желанных российских музыкантов — группы «Би-2» и «Руки вверх». Слышать этих исполнителей на корпоративах предпочли 17% опрошенных. На втором месте Сергей Шнуров — 11%. Третью строчку заняли Little Big и Artik & Asti (по 9%). «Дискотека Авария», Артур Пирожков и Полина Гагарина набрали по 8%. Замыкают пятерку Зиверт, Григорий Лепс, Светлана Лобода и Валерий Меладзе (по 7%).
— Любопытно, что если рассматривать профессиональные предпочтения, то среди высшего менеджмента встречается больше поклонников Сергея Шнурова и Григория Лепса, специалисты из сферы развлечений и медиа симпатизируют Земфире и «Мумий Троллю», молодые специалисты и «айтишники» чаще выбирают группу Little Big, а специалисты по добыче сырья, медики и производственники — «Би-2», — говорится в исследовании. — Наименьшей популярностью пользуются Виагра, Ольга Бузова, IOWA, Тимати и Николай Басков — не больше 1% опрошенных новосибирцев хотели бы видеть их на своем новогоднем корпоративе.
В Новосибирске вовсю идут корпоративы — на прошлой неделе НГС вел онлайн-трансляцию из офисов.