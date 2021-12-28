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Только не Баскова: аналитики выяснили, какую музыку новосибирцы хотят слушать на корпоративах

Из русских исполнителей в топе «Би-2» и «Руки вверх»

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Большинство признались, что не хотят слушать русскую музыку на корпоративе

Большинство признались, что не хотят слушать русскую музыку на корпоративе

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Аналитики составили рейтинг музыкальных исполнителей, которых новосибирцы хотят слышать на корпоративах. Об этом сообщила служба исследований hh.ru, которая провела десятидневный опрос среди 4250 работников и соискателей, в том числе из Новосибирской области.

— На первом месте с небольшим отрывом оказался вариант «Не хотели бы видеть на новогоднем корпоративе российских музыкальных исполнителей» — его выбрали 19% опрошенных, — сообщается в результатах опроса. — В профессиональном разрезе наиболее скептично к российской музыке настроены ИТ-специалисты (37%), строители (30%), а также юристы и работники искусства и медиа (по 29%).

По данным hh.ru, в первой пятерке желанных российских музыкантов — группы «Би-2» и «Руки вверх». Слышать этих исполнителей на корпоративах предпочли 17% опрошенных. На втором месте Сергей Шнуров — 11%. Третью строчку заняли Little Big и Artik & Asti (по 9%). «Дискотека Авария», Артур Пирожков и Полина Гагарина набрали по 8%. Замыкают пятерку Зиверт, Григорий Лепс, Светлана Лобода и Валерий Меладзе (по 7%).

— Любопытно, что если рассматривать профессиональные предпочтения, то среди высшего менеджмента встречается больше поклонников Сергея Шнурова и Григория Лепса, специалисты из сферы развлечений и медиа симпатизируют Земфире и «Мумий Троллю», молодые специалисты и «айтишники» чаще выбирают группу Little Big, а специалисты по добыче сырья, медики и производственники — «Би-2», — говорится в исследовании. — Наименьшей популярностью пользуются Виагра, Ольга Бузова, IOWA, Тимати и Николай Басков — не больше 1% опрошенных новосибирцев хотели бы видеть их на своем новогоднем корпоративе.

В Новосибирске вовсю идут корпоративы — на прошлой неделе НГС вел онлайн-трансляцию из офисов.

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