«Ты меня позоришь!» Откровения визажиста о том, как матери-тираны доводят невест до нервного срыва

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы.
Наш новый герой — визажист. Она рассказала про самые «трешовые» свадебные сборы и клиенток, которым невозможно угодить, а также про то, откуда берутся дикие цены на услуги.
Самый треш — это мамы невест
Однажды я сделала прическу невесте, после чего мама подошла к ней и высыпала на волосы горсть крупной йодированной соли, типа «от сглаза». Истерика-паника была у всех, начиная с невесты и заканчивая мной.
С самими мамами невест работать достаточно сложно. Женщины такого возраста привыкли укладывать волосы определенным образом. Они привыкли делать укладку на бигуди, плойкой, еще как-то.
Если получится хорошо, но будет лежать немножечко по-другому — будет куча недовольства.
Показывают картинку, делаешь точно так же, и вот она смотрит в зеркало и говорит: «Нет, это не так». Что с этим делать — непонятно. То же самое с макияжем: «Я обычно не так делаю». Зачем ты пришла к визажисту? Накрась себя сама и причешись, как обычно. Зачем тогда вообще приходить и тратить время и нервы друг друга? Люди ходят к визажисту, когда хотят выглядеть не так, как выглядят каждый день.
«Ты меня опозоришь, если выйдешь замуж без фаты»
Фата — это вечная история. Очень часто невесты покупают фату не потому, что они хотят сами, а потому что хочет мама, папа, бабушка и все остальные. При этом невеста выбирает прическу, с которой фата будет выглядеть нелепо или вообще держаться не будет — «голливудскую волну», например. И вот идет репетиция. Мы решаем с невестой, что фату делать не будем, на что мама невесты говорит дочери: «Ты меня опозоришь, если выйдешь замуж без фаты».
А однажды я не понравилась жениху невесты. Вот так бывает. Он сказал, что я слишком мало комментировала свою работу. Что другой визажист вот больше говорила, она молодец. После репетиции от меня отказались — потом, правда, передумали. Сделали вторую репетицию, и вот он поставил стул и всё время, пока я делала прическу, смотрел в упор.
Да что вы хотите вообще?
Самые бесячие клиентки — это те, которые не знают, чего хотят. Ее спрашиваешь: «Что делаем?» — «А я не знаю. Вы же мастер, вы и сделайте». Делаешь — ей не нравится. Или говорит: «Я вам доверяю, делайте что хотите». А потом спрашивают: «А почему здесь тени не белые? А тут блестки можно убрать? Ой, ну помада такая вообще не годится».
Еще меня бомбит, когда девушка ищет в интернете: «Макияж для зеленых глаз» и показывает картинку из 2015 года с арабским макияжем, где стрелки по три сантиметра в длину и ресницы до бровей. Потом она, конечно, возмущается: «Ой, всё, уже темно, больше не нужно, давайте с нижнего века вообще тени уберем».
Очень бесит, когда показывают фотографии работы мастера из другого салона, и ты точно знаешь, что там она стоит больше, чем у меня. Но туда, конечно, не идут.
Скупые родственники
Очень бесит, когда родственники лезут во время сборов невесты. Одно дело, когда мама просто рядом в качестве поддержки, сидит, пьет чай и улыбается, при этом не перетягивает одеяло на себя. Но, когда она стоит и указывает, что и как делать, сует какие-то фото причесок, это очень напрягает. Или подходят, абсолютно бестактно и бесцеремонно говорят: «Ой, какие брови нарисовали, уберите!»
Или говорят как бы невзначай: «Ой, а вы можете мне лачком сбрызнуть?», понимая, что за прическу платить дорого, но вот лаком-то жалко, что ли? Или: «Ребенка моего заплетёте?» Конечно, тоже подразумевая, что это будет бесплатно.
Бесит, когда просят скидку за «опт». От того, что вас будет пять человек, а не вы одна, скидка из ниоткуда не возьмется. Накрасить пять человек в ограниченный отрезок времени гораздо сложнее, чем одного. Мне иногда, наоборот, хочется сделать наценку на «опт», особенно если еще и на выезде.
Свадебный образ всегда дороже, потому что на невесту закладывается больше времени, чем просто на вечерний образ, вне зависимости от того, каре у нее или коса до пояса. В этот промежуток входит и надевание платья, и фотосессия. В студии за это время мы могли бы собрать трех человек и заработать больше. Поэтому такая цена.
Зачем платить за выезд?
Часто спрашивают, почему я беру такие деньги за выезд. Средняя цена по городу за это — тысяча рублей. Такси же столько не стоит? Но клиенты не берут в расчет то, что выезд может быть в отдаленный район, в моменты повышенного спроса, в непогоду, когда за такси в одну сторону придется заплатить 500 рублей. Порой этой тысячи не хватает на дорогу туда-обратно. Также эти деньги — плата за время, в которое я могла бы собирать другую клиентку.
И конечно, никто не думает о том, что выезд — это работа в дискомфортных условиях. Бывает, что на месте абсолютно нет условий: плохое освещение, низкие стулья, и мастерам приходится работать, согнувшись в три погибели, из-за чего потом спина отваливается. Приезжайте в студию — там мастеру удобно работать и вам не надо платить за мой выезд.
Да мы не экстрасенсы!
Коробит, когда рассказывают, как плохо накрасил другой мастер, но при этом на вопрос: «А вы сказали о том, что вам не понравилось?» отвечают: «Конечно, нет, я сказала, что мне всё нравится, но потом весь день страдала, потому что мне вообще такой макияж не идет».
Визажист не экстрасенс. Если вы скажете, что вам всё нравится, он будет знать, что вам всё нравится! Если нет — он сможет исправить сделанное.
Топ-10 ситуаций, которые бесят визажиста:
- когда клиентки не знают, чего хотят;
- говорят, чтобы мастер делал на свой вкус, но остаются недовольными;
- не говорят, что им не нравится;
- а потом жалуются другому мастеру;
- когда мамы всё решают за невест;
- и просят прицепить фату, даже если с ней только хуже;
- когда родственники стоят над душой во время сборов невесты;
- и просят бесплатно «подчесать» их;
- когда просят скидку за «оптовый» заказ;
- когда просят визажиста повторить свою ежедневную укладку.
СЮЖЕТ
В прошлых сериях проекта автомеханик рассказал, как в мастерских водителей разводят на деньги и почему владельцы дорогих машин больше всего треплют нервы. А сотрудница МФЦ призналась, как часто ей приходится терпеть брань в свой адрес и молча кивать головой.
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