«Ты меня позоришь!» Откровения визажиста о том, как матери-тираны доводят невест до нервного срыва

Если получится хорошо, но будет лежать немножечко по-другому — будет куча недовольства.



Показывают картинку, делаешь точно так же, и вот она смотрит в зеркало и говорит: «Нет, это не так». Что с этим делать — непонятно. То же самое с макияжем: «Я обычно не так делаю». Зачем ты пришла к визажисту? Накрась себя сама и причешись, как обычно. Зачем тогда вообще приходить и тратить время и нервы друг друга? Люди ходят к визажисту, когда хотят выглядеть не так, как выглядят каждый день.



«Ты меня опозоришь, если выйдешь замуж без фаты»

Фата — это вечная история. Очень часто невесты покупают фату не потому, что они хотят сами, а потому что хочет мама, папа, бабушка и все остальные. При этом невеста выбирает прическу, с которой фата будет выглядеть нелепо или вообще держаться не будет — «голливудскую волну», например. И вот идет репетиция. Мы решаем с невестой, что фату делать не будем, на что мама невесты говорит дочери: «Ты меня опозоришь, если выйдешь замуж без фаты».

