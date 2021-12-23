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Назначен новый прокурор Каргатского района Новосибирской области

Контракт заключили на пять лет

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Предшественником Дмитрия Попкова на этом посту был Андрей Савин

Предшественником Дмитрия Попкова на этом посту был Андрей Савин

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Сегодня, 23 декабря, назначен прокурор Каргатского района Новосибирской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Им стал Дмитрий Попков. До этого он занимал должность заместителя Искитимского межрайонного прокурора Новосибирской области.

— Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 1170-к Попков Дмитрий Витальевич назначен на должность прокурора Каргатского района Новосибирской области на срок пять лет. Попков — грамотный, исполнительный и добросовестный работник, обладает организаторскими способностями, умеет оперативно принимать ответственные решения, — сказано в официальном сообщении.

Попков Дмитрий Витальевич родился в 1971 году. В 1996 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». Службу в прокуратуре проходит с 2000 года в должностях помощника, старшего помощника прокурора Бердска Новосибирской области. С 2015 года до декабря 2021 года занимал должность заместителя Искитимского межрайонного прокурора Новосибирской области.

Предшественником Дмитрия Попкова на этом посту был советник юстиции Андрей Савин. В должности прокурора Каргатского района Новосибирской области он провел пять лет. Андрей Савин в настоящий момент не служит в органах прокуратуры, он вышел на пенсию.

В декабре стало известно, что возбуждено уголовное дело на бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий.

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Каргатский районназначениепрокуратура Новосибирской области
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