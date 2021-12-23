Назначен новый прокурор Каргатского района Новосибирской области

Сегодня, 23 декабря, назначен прокурор Каргатского района Новосибирской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Им стал Дмитрий Попков. До этого он занимал должность заместителя Искитимского межрайонного прокурора Новосибирской области.
— Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
Попков Дмитрий Витальевич родился в 1971 году. В 1996 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». Службу в прокуратуре проходит с 2000 года в должностях помощника, старшего помощника прокурора Бердска Новосибирской области. С 2015 года до декабря 2021 года занимал должность заместителя Искитимского межрайонного прокурора Новосибирской области.
Предшественником Дмитрия Попкова на этом посту был советник юстиции Андрей Савин. В должности прокурора Каргатского района Новосибирской области он провел пять лет. Андрей Савин в настоящий момент не служит в органах прокуратуры, он вышел на пенсию.
В декабре стало известно, что возбуждено уголовное дело на бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий.