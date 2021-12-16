Контролеры QR-кодов попали в топ самых скандальных профессий уходящего года в Новосибирске

Кадровые аналитики назвали профессии, представители которых чаще всего попадали в скандалы в 2021 году. В Новосибирске — это контролеры QR-кодов, курьеры и сотрудники кол-центра.
Такие данные озвучил Исследовательский центр «Зарплата.ру», который с 8 по 12 декабря опросил 1730 респондентов, половина которых — из Новосибирска.
— Чаще всего приходилось скандалить с контролерами QR-кодов в организациях и общественных местах — 10%, работниками кол-центров — 10%, курьерами — 9%, врачами — 8%, по 5% — с охранниками, сотрудниками регистратуры в больницах, таксистами, — сообщили в «Зарплата.ру». — Лишь 3% указали на кондукторов в общественном транспорте.
По данным исследования, в топе сфер, где напряженная обстановка: бухгалтерия, финансы, банки — 12%, продажи — 10%, розничная торговля — 10%, медицина и фармация — 10%, рестораны, кафе, общепит — 6%. 31% приходится на услуги разной направленности.
Около 26% от всех респондентов предположили, что на психологическое состояние некоторых работников влияет обилие стрессовых ситуаций в их профессии, 16% опрошенных считают, что подобные специалисты скандалят из-за того, что их напрягает слишком частое общение с незнакомыми людьми, 15% связали это с общим недовольством некоторых людей своей работой и жизнью, говорится в исследовании.
Каждый десятый участник опроса заметил, что на настроение работников влияет сложная обстановка в обществе. 6% считают, что негатив связан с пандемией коронавируса, ненормированным трудом и переработками. 4% респондентов сказали, что причина конфликтов с врачами, работниками общепита и транспорта в том, что у специалистов маленькая зарплата.
Кстати, 30% участников опроса считают, что повышение оплаты труда как раз благотворно влияет на «нервных» специалистов. Однако 26% респондентов уверены, что более высокий заработок не изменит ситуацию, и некоторым людям проще сменить работу.
— Около 18% ответивших на вопросы считают, что кондукторам, работникам кол-центров и другим специалистам стоит развивать психологическую стойкость к провокациям, 12% думают, что этим работникам нужно чаще отдыхать, — приводят результаты опроса аналитики «Зарплата.ру».
В ноябре эксперты назвали сферы, где в Новосибирске острый дефицит кадров: кроме медиков в список попали рабочие профессии. Тем не менее работодатели не спешат повышать зарплату, кадровые эксперты объяснили, почему.