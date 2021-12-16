Контролеры QR-кодов попали в топ самых скандальных профессий уходящего года в Новосибирске

— Около 18% ответивших на вопросы считают, что кондукторам, работникам кол-центров и другим специалистам стоит развивать психологическую стойкость к провокациям, 12% думают, что этим работникам нужно чаще отдыхать, — приводят результаты опроса аналитики «Зарплата.ру».

В ноябре эксперты назвали сферы, где в Новосибирске острый дефицит кадров: кроме медиков в список попали рабочие профессии. Тем не менее работодатели не спешат повышать зарплату, кадровые эксперты объяснили, почему.