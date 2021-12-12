«Эти вампиры будут доставать до самого вылета». Турагент рассказала о неадекватных клиентах, которые всех бесят

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий говорят об изнанке своей работы.



Наш новый герой — турагент. Она честно рассказала о том, как клиенты «пьют кровь» и готовы подать в суд из-за не такого цвета полотенец в отеле, и о людях, которые тратят кучу времени менеджера, а потом пропадают с горизонта. Публикуем ее рассказ от первого лица.



Да мы не справочное бюро!

— Есть такое убеждение, что менеджер по туризму гребет деньги лопатой и ничего при этом не делает. Весь, вот вообще весь негатив, что бы там ни натворил туроператор — виноват как раз менеджер. Перенесли рейс на сутки — претензия к нам, хотя это вообще задержка авиакомпании по каким-то причинам. «Деньги я вам отдал, вы мне их возвращайте». Хотя менеджер их сразу же переводит туроператору.

