«Попросил одну розу и сказал, что полгода не был дома». Откровения флориста о накосячивших мужьях и о тех, кто доводит до трясучки

Когда им достаешь цветок из вазона, они начинают его жать в руках, ломать листья и всячески травмировать.



Это очень бесит, потому что такая дама может в любой момент расстроиться, что у нее не получилось сделать «икебану» (это они так называют букет), и уйти. Ты же останешься с мятым и изжульканным цветком, который нужно будет как-то потом продавать.

Гвоздики, как на похороны

Ежедневно мы боремся с людскими стереотипами о цветах, которые вырабатывались десятилетиями. Желтые цветы — к разлуке. Гвоздика — это на кладбище. Розы долго не стоят. Хризантемы осыпаются. Все букеты на витрине несвежие, поэтому давайте собирать точно такой же, но новый. И, конечно, черная упаковка, которая во всём мире считается стильной и классной, — тоже только на кладбище.

И мое самое любимое:



— Ой, а тут на веточке шесть цветочков — так нельзя дарить!



— Но веточка-то одна, значит, цветочек один!



— Нет-нет, давайте посмотрим другую!



Занавес.



А что так дорого?

Если мне задают вопрос типа: «А почему так дорого?», я всегда отвечаю: «Цветы — дорогое удовольствие». Если хотите, чтобы было дешево, — это уценка, уработка. Такие композиции и букеты есть в любом цветочном магазине.

