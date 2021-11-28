«Попросил одну розу и сказал, что полгода не был дома». Откровения флориста о накосячивших мужьях и о тех, кто доводит до трясучки

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы.
Наша новая героиня — флорист. Она рассказала про то, как клиенты портят цветы и кто больше всех треплет нервы, а также про букеты для любовниц и уценку для жен.
Хочу то, не знаю что!
Самые сложные клиенты — это те, которые сами не знают, чего хотят. Вроде и это красиво, и это, но хочется чего-то другого, а чего — они не понимают, потому что не знают, как это будет выглядеть. С такими клиентами приходится по полчаса ходить по кругу и объяснять. Нужно собирать букет и перебирать его снова, потому что им кажется, что опять что-то не так.
Когда им достаешь цветок из вазона, они начинают его жать в руках, ломать листья и всячески травмировать.
Это очень бесит, потому что такая дама может в любой момент расстроиться, что у нее не получилось сделать «икебану» (это они так называют букет), и уйти. Ты же останешься с мятым и изжульканным цветком, который нужно будет как-то потом продавать.
Гвоздики, как на похороны
Ежедневно мы боремся с людскими стереотипами о цветах, которые вырабатывались десятилетиями. Желтые цветы — к разлуке. Гвоздика — это на кладбище. Розы долго не стоят. Хризантемы осыпаются. Все букеты на витрине несвежие, поэтому давайте собирать точно такой же, но новый. И, конечно, черная упаковка, которая во всём мире считается стильной и классной, — тоже только на кладбище.
И мое самое любимое:
— Ой, а тут на веточке шесть цветочков — так нельзя дарить!
— Но веточка-то одна, значит, цветочек один!
— Нет-нет, давайте посмотрим другую!
Занавес.
А что так дорого?
Если мне задают вопрос типа: «А почему так дорого?», я всегда отвечаю: «Цветы — дорогое удовольствие». Если хотите, чтобы было дешево, — это уценка, уработка. Такие композиции и букеты есть в любом цветочном магазине.
Самые дорогие цветы перед главным праздником флористов — 8 Марта. Но цены зависят напрямую от поставщиков, это они задают ценник, и мы тут ни при чём. Не можем же мы работать себе в убыток, поэтому тоже приходится поднимать.
После 8 Марта цены идут на спад. Самые низкие цены на Голландию и Эквадор летом. Нужно понимать, что есть сезонные позиции. Например, пионы, когда не сезон, могут стоить до 500 рублей за штуку, а когда сезон — не больше 100 рублей.
На какую сумму будем извиняться?
На днях был очень пожилой мужчина, попросил одну розу и сказал, что полгода не был дома. Я ему сказала, что вряд ли с одним цветком его кто-то пустит домой после таких гуляний, на что он ответил, что всё-таки рискнет. Чем дело кончилось — не знаю.
Очень люблю мужчин, которые накосячили и идут за цветами. Считаю, что это очень мило, если, конечно, провинность не очень серьезная.
Обычно я спрашиваю: «На какую сумму будем извиняться?»
Когда у мужчины спрашиваешь, какие цветы любит его девушка, он отвечает: розы или хризантемы. Но есть и такие, которые с упоением ищут по цветочным магазинам особенный вид орхидей, васильки, пионы или даже орнитогалумы. Таких ни за что не получится уговорить на что-нибудь другое, я пробовала много раз.
Один букет — любовнице, второй — жене
Иногда бывают такие случаи, особенно на какой-нибудь праздник, типа Дня святого Валентина или 8 Марта, что один мужчина заказывает одинаковые букеты на два адреса. По содержанию букетов видно, что презенты эти для достаточно близких дам.
Выбирают что-то из уценки и уходят довольные
Был у нас один клиент, по виду что-то вроде гопника. Когда ему предлагали что-нибудь подороже, всегда отвечал: «Это слишком для нее!»
Он выбирал что-то из уценки и уходил довольный. Я всегда в такие моменты гадала, как выглядит его дама сердца и почему она с ним встречается. Хотя какой бы ни был «гопник», но старается же — хоть так вот, но радует свою женщину.
А у вас цветы несвежие!
Почему цветы быстро вянут? Да потому что за ними никто не хочет ухаживать! Подарили — восхитились — и воткнули в вазу с водой на дне, даже не подрезав! Ну разве так делается? Нельзя так! Не надо!
Первое и самое главное правило: всегда подрезать стебли перед тем, как поставить в вазу. Воды лучше наливать больше половины, потому что, как бы это ни было удивительно, цветы ее пьют. Вот и весь секрет: новый срез + чистая вода. Если цветы начинают вянуть — повторить всё заново, они обрадуются и отопьются.
Кстати, на заметку мужчинам, которые любят са-а-амые высокие розы: представляете, как долго вода поднимается до бутона по метровому стеблю? Вот-вот. Чем короче роза, тем дольше не увядает бутон. А все эти разговоры, что «подарил не от души, завяли быстро, значит, не любит», — чушь полная.
Как вагоны с углем разгружаем
Руки после праздничных смен выглядят так, будто мы не с цветами работаем, а разгружаем вагоны с углем. Зачистка цветка — не самый приятный процесс, но самый важный. Мы постоянно контактируем с водой: мытье вазонов, замена воды, поливание горшечных растений.
Приходя в цветочный магазин, люди видят красивые букеты, свежие цветы в вазонах, ухоженные горшечные растения и думают, а иногда и говорят вслух: «Боже, какая же у вас чудесная работа!»
Мне нравится создавать красивые букеты, нравится заниматься цветами и радовать других людей этой красотой. Но есть и обратная сторона медали. Как и в любой профессии, наверное.
Бесят конкуренты с колбасой
Я бы сказала так: спрос на цветы за последние годы особо не изменился, но появилось много дешевых и съедобных альтернатив. На мой взгляд, всё это не идет ни в какое сравнение с живыми цветами. Но люди хотят букетов из конфет, колбасы и прочей еды, к сожалению.
Они думают, что это очень красиво, интересно и удивительно. Но это просто еда, не цветы!
Особенно такие букеты любят женщины 50+, у которых не получилось составить «икебану». А мужчины как покупали цветы, так и будут покупать их: это лучший способ показать свою нежность, любовь и благородные намерения.
Безумные невесты
Ой, невесты — это вообще отдельная тема. Про них любой флорист может написать книгу. Практически каждая невеста считает, что букет должен быть ну самым особенным, и очень переживает, что он будет какой-то не такой, как в ее представлении. Скажу честно, на моей практике ни разу не было случая, чтобы невесту огорчил ее букет, потому что его невозможно сделать некрасиво: мы же профессионалы.
Сейчас невесты в основном хотят букеты-растрепыши. Их достаточно легко собирать, но были времена, когда безумные невесты хотели ниспадающие букеты из синих роз или лилий — вот это была морока. Сейчас предпочтение отдается чему-то более воздушному и легкому — и это прекрасно.
- Показывать на вазон со свежими цветами и говорить: «Чото они какие-то уставшие у вас»;
- «А можно мне три розы оформить пышно и недорого?»;
- «А сделайте мне шикарный букет рублей на
700-800! И чтобы большой был!»;
- «Гвоздики — только на кладбище»;
- «А можно мне 1 розу достать не из вазы, а во-о-он из той пачки?»;
- «А этот букет сегодня собран? Если нет — то мне его не надо»;
- «У вас есть одна двухметровая синяя роза?»;
- «А можно мне сделать точно такой же букет, но в два раза дешевле?»;
- На улице
-20° С, клиент отказывается упаковывать цветы в бумагу и говорит: «Да мне тут недалеко, минут 10 идти!»;
- «Тюльпаны мне не предлагайте, они только на 8 Марта!»
СЮЖЕТ
В предыдущих сериях проекта «Что меня бесит» риелтор рассказала о клиентах, которые из-за своей жадности сами мешают продаже квартир, а фармацевт — о «хитрых» планах продаж и самых глупых вопросах. Еще вам наверняка будет интересно прочитать о подноготной работы воспитателя, стюардессы, полицейского, стриптизерши и многих других.
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