«Кошачьей мочой несло еще на лестнице». Откровения риелтора о непробиваемых клиентах, которые всех бесят

Даже у юристов есть четкая специализация, в которой они преуспели, и если брать другую сферу права, то в ней часто не хватает практики и опыта работы. Риелтор — это далеко не юрист, а организатор всего процесса купли-продажи. Здесь важно знать требования разных госорганов, банков, органов опеки, пенсионных фондов, работы с материнским капиталом, ипотекой и так далее.



Это заблуждение, что клиент, только потому что он юрист, может вытянуть эту сделку. Знаний ему не хватает. Сделки с юристами очень сложные, они начинают цепляться за каждую букву, цифру или формулировку, вставлять свои какие-то ненужные пункты. При этом не понимают, что суть сделки не в этом, а именно в правильной организации с соблюдением интересов всех сторон.



Хотят продать квартиру со съемщиками

Порой клиенты сами усложняют процесс. Боясь потерять какие-то деньги, они начинают продавать квартиру, в которой живут арендаторы. Работать с таким жильем очень сложно! Постоянно приходится согласовывать время показов.