«Кошачьей мочой несло еще на лестнице». Откровения риелтора о непробиваемых клиентах, которые всех бесят

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы.
Наш новый герой — риелтор. Она честно рассказала, как тяжело продавать квартиры, которые воняют кошачьей мочой, почему юристы — самые проблемные клиенты и кто чаще всего кидает на деньги, а еще объяснила, когда бесполезно делать дорогой ремонт.
Клиенты-юристы — это зло!
Нет денег, нет официального дохода, двое детей, развод, живу у мамы, хочу купить в ипотеку квартиру. С этими типами клиентов есть сложности в общении и взаимопонимании.
Но отдельно я хотела бы выделить клиентов-юристов. Сюда же относятся и те, у кого муж или жена — юрист.
Даже у юристов есть четкая специализация, в которой они преуспели, и если брать другую сферу права, то в ней часто не хватает практики и опыта работы. Риелтор — это далеко не юрист, а организатор всего процесса купли-продажи. Здесь важно знать требования разных госорганов, банков, органов опеки, пенсионных фондов, работы с материнским капиталом, ипотекой и так далее.
Это заблуждение, что клиент, только потому что он юрист, может вытянуть эту сделку. Знаний ему не хватает. Сделки с юристами очень сложные, они начинают цепляться за каждую букву, цифру или формулировку, вставлять свои какие-то ненужные пункты. При этом не понимают, что суть сделки не в этом, а именно в правильной организации с соблюдением интересов всех сторон.
Хотят продать квартиру со съемщиками
Порой клиенты сами усложняют процесс. Боясь потерять какие-то деньги, они начинают продавать квартиру, в которой живут арендаторы. Работать с таким жильем очень сложно! Постоянно приходится согласовывать время показов.
В квартире может быть бардак, и убедить их прибраться сложно. Это действительно так, квартиры со съемщиками продаются намного дольше, чем пустые или те, где проживают собственники.
«Да в этой квартире воняет кошкой!»
Очень большое значение при продаже имеют запахи. Съемщики могут курить в помещении, и, конечно же, они не перестанут это делать, зная, что квартира продается.
Животные тоже часто затрудняют продажу. Квартира может быть очень чистой, но, если в ней живет большая собака, это очень ощущается, даже если на время показов с ней уходят на улицу.
Это тоже отпугивает покупателей. Квартира продалась только после того, как арендаторы съехали и в ней всё отмыли.
«Боже, какая квартира! Поторгуемся?»
Бывает, покупатели смотрят квартиру и восторгаются тем, какая она прекрасная. Просто очень хорошая, даже слишком: просто восхитительная. Они так искренне восхищаются при продавцах, а потом удивляются, почему с ними не торгуются? Всё-таки лучше всего доверить эти переговоры риелтору. Это касается и заявки в банк: надо доносить именно ту информацию, которая необходима для сделки.
«А дальше мы сами!»
Бывают такие ситуации, когда покупатели в обход риелтора стараются напрямую выйти на продавца, не ставя нашу работу ни в грош. Они считают, что риелторы в сделке не нужны и они справятся со всем самостоятельно, при этом часто себя переоценивают.
Почему-то для многих работа риелтора ассоциируется с легкими деньгами, и когда мы называем цену своего комиссионного вознаграждения, слышим: «А что так дорого?» Люди не понимают, что хороший риелтор не создает проблем своему клиенту и всё делает за него, поэтому эту работу просто не видно. А ее очень много!
Им же кажется, что всё так просто, легко и денег никаких не стоит.
Был случай, когда клиентка громко возмущалась из-за того, что ей самой пришлось идти в паспортный стол. Я долго объясняла, что есть организации, куда может идти только собственник, если на него не сделана доверенность. Но при заключении договора она мне не сказала, как невероятно занята. Это такая манипуляция, когда человек получил, что хотел, а деньги платить не хочет.
«Плитка вообще-то итальянская»
Очень часто люди устанавливают неадекватную стоимость своей квартиры, говоря, что сделали дорогой ремонт. Вот, закупили итальянскую плитку, а у дверей ручки от «Версаче». Но ремонт не может бесконечно делать квартиру дороже: покупатели всё равно смотрят и на остальные характеристики. Если сделать дорогой ремонт в хрущевке или брежневке, подъезд, соседи и двор от этого не поменяются.
И вот еще. Был клиент из Москвы, прилетел продавать «трешку». Предварительно скинул фотки и назвал свою цену в шесть миллионов. При этом квартира в старой девятиэтажке 1985 года, 64 квадрата, убита вся! Ремонт нужен капитальный. Свою цену обосновал так: «Я бы купил, а чо? Самый центр, ремонта на полтора ляма, фигня». Я спросила, сколько он получает: оказалось, полтора миллиона в месяц.
Так звезды говорят
Назначили дату сделки, а клиентка-астролог говорит: «Это неудачное время, потому что звезды не так стоят». И вот мы выходим на сделку, и банк нам не согласовывает условия, которые принципиальны для покупателя. В итоге всё получилось, но через пару часов, и клиентка говорит: «Ну вот, я же говорила, звезды вышли из какого-то отрицательного взаимодействия».
Истеричные «яжматери»
Вообще, риелторы очень страдают от потребительского экстремизма, когда клиенты считают своим долгом не заплатить, да попросту кинуть или уменьшить комиссию. Риелторы получают свою оплату в самом конце, и это дает повод обесценить их работу.
СЮЖЕТ
Было у меня два случая, когда я проводила сделку с приемной семьей. Они усыновили пятерых детей и считали, что теперь весь мир им должен. Манипулировали, переворачивали всё с ног на голову и в итоге выпрашивали комиссию существенно меньше. Вообще в таких ситуациях хочется скорее расстаться с человеком, никаких денег от него не надо — лишь бы избавиться от этой истеричности.
Топ-10 ситуаций, которые больше всего бесят риелтора:
- когда покажешь квартиру, а потом продавец и покупатель договариваются в обход;
- когда думают, что риелторы ничего не делают, только деньги дерут;
- когда покупатель сам не знает, чего хочет — уставшую «вторичку» или новостройку на котловане;
- «яжматери», которые думают, что все им должны;
- арендаторы, которые препятствуют продаже квартиры;
- клиенты, которые не хотят прибраться при показе квартиры;
- клиенты, которые оценивают свою квартиру втридорога;
- клиенты-юристы, которые лезут в работу риелтора;
- риелторы-аферисты, которые подрывают доверие к профессии;
- клиенты, которые выбирают день сделки по положению планет.
В прошлых сериях автомеханик честно рассказал, как в сервисах разводят клиентов, а юрист — о девушках, которые хотят вытрясти алименты с парня, от которого забеременели в клубе. Узнать много интересного о подноготной работы учителя, стриптизерши, таксиста и других профессий можно в нашем проекте «Что меня бесит».
Если вы тоже готовы честно рассказать об изнанке своей профессии, пишите на почту i.akhmetshina@iportal.ru с пометкой «Что меня бесит».