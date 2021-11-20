В Новосибирской области уменьшилось число безработных

К середине ноября в Новосибирской области число безработных жителей региона составило 1,8% от общего числа рабочей силы. В августе этот показатель был выше — 2,4%, а в конце прошлого декабря — 5%.



— В целом по области зарегистрированы 25,5 тысячи безработных граждан. С начала года за содействием в поиске работы обратились 102,7 тысячи человек. За этот период 3648 работников были уволены из организаций области в связи с сокращением, — говорится в сообщении Министерства труда и социального развития НСО.

