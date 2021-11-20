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В Новосибирской области уменьшилось число безработных

Их количество сократилось более чем в два раза по сравнению с декабрем прошлого года

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В этом году из-за сокращений уволили более 3000 жителей региона

В этом году из-за сокращений уволили более 3000 жителей региона

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К середине ноября в Новосибирской области число безработных жителей региона составило 1,8% от общего числа рабочей силы. В августе этот показатель был выше — 2,4%, а в конце прошлого декабря — 5%.

— В целом по области зарегистрированы 25,5 тысячи безработных граждан. С начала года за содействием в поиске работы обратились 102,7 тысячи человек. За этот период 3648 работников были уволены из организаций области в связи с сокращением, — говорится в сообщении Министерства труда и социального развития НСО.

С начала года через центры занятости работу нашли 75,3 тысячи человек. Предприятия региона заявили о потребности в 56 тысячах работников. Этот показатель на 42,2% выше прошлого года.

За прошлый год число безработных в Новосибирской области увеличилось с 13,5 до 71,6 тысячи человек. НГС показывал, как менялась ситуация на рынке труда в одной картинке.

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безработицарынок трудацентр занятости
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