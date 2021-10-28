Накопи себе сам: как узнать размер будущей пенсии и увеличить ее

Самый простой способ увеличить свое пенсионное благосостояние — открыть вклад в банке. Деньги всегда под рукой, проценты начисляются регулярно, их можно добавить к вкладу, чтобы в следующем периоде процент начислялся на большую сумму. Но здесь, конечно, велик соблазн снять деньги, так что придется держать себя в руках, если вы поставили своей целью беспечную старость. Главный минус — проценты по вкладам не всегда компенсируют инфляцию.



Еще один способ — вложиться в ценные бумаги.



— На финансовом рынке есть широкие возможности для инвестиций, — говорит Сергей Мыльников. — Но не стоит забывать, что вместе с высокими доходами здесь есть и высокие риски. Поэтому, перед тем как открыть для себя фондовый рынок, надо для начала разобраться в тонкостях его работы.



— Самый частый вопрос от тех, кто только мечтает приступить к инвестированию, — где взять деньги на инвестиции? — говорит финансовый эксперт Елена Яковлева. — Можно поискать финансовые источники для увеличения доходов и сокращения расходов. Оцените, задействуете ли вы все способы увеличить доходы и сократить расходы, не урезая свой образ жизни, используя только финансовые механизмы: используете ли вы всё, что вам причитается от государства, налоговые вычеты, пособия и льготы. Применяете ли способы экономии за счет финансовых продуктов? Можете ли вы рефинансировать имеющиеся кредиты под более низкую ставку? Можете ли вы досрочно погасить кредиты, продав имущество, которое всё равно приносит одни лишь расходы или как минимум вам не нужно? Пользуетесь ли вы картами с кешбеком, милями и бонусами, которыми можно расплачиваться вместо денег в магазинах — партнерах банка?



Также эксперты советуют не забывать про так называемый метод пяти конвертов. Это когда человек получает месячную прибыль (зарплата, доход от бизнеса или сдачи квартиры) и распределяет ее по пяти конвертам, каждый из которых отвечает за разные нужды:

конверт № 1 — финансовые цели (накопить на обучение детей в вузе, обновление машины, покупку квартиры);



— финансовые цели (накопить на обучение детей в вузе, обновление машины, покупку квартиры); конверт № 2 — финансовая подушка безопасности (заначка);



— финансовая подушка безопасности (заначка); конверт № 3 — ежегодные периодические траты (страховки, сборы детей в школу, поездки в отпуск);



— ежегодные периодические траты (страховки, сборы детей в школу, поездки в отпуск); конверт № 4 — ежемесячные траты (еда, коммунальные платежи);



— ежемесячные траты (еда, коммунальные платежи); конверт № 5 — мотивационный фонд (из него вы будете поощрять себя за то, что движетесь к цели, награда — на ваше усмотрение, будь то поход в кино или ужин в ресторане).



На протяжении месяца человек соблюдает план и старается тратить деньги по назначению. Такой метод, по словам экспертов, помогает воспитать правильные финансовые привычки.



Один из вариантов для тех, кто не любит рисковать, — покупка облигаций Минфина.



— «Народные ОФЗ» — практически безрисковый вариант инвестиций. А доходность по ним, особенно если использовать индивидуальный инвестиционный счет и держать их дольше трех лет, выше, чем в банках, — говорит Сергей Мыльников. — Также можно купить пай в паевом инвестиционном фонде. ПИФ объединяет деньги разных инвесторов, чтобы вложить их в какие-то финансовые инструменты: акции, облигации, недвижимость и так далее. Портфель финансовых инструментов формируют профессиональные управляющие. Вы можете купить пай такого фонда и получать доход от этих инвестиций. Риски здесь существенно меньше, чем при самостоятельной покупке ценных бумаг.



И наконец, можно создать индивидуальный пенсионный план в негосударственном пенсионном фонде. Благодаря регулярным отчислениям в НПФ вы сможете сформировать резерв денег на пенсию. Главный плюс такого подхода, по словам экспертов, в том, что пенсионные фонды инвестируют средства пенсионных накоплений в долгосрочные инструменты с хорошей доходностью. При этом важно помнить, что такие добровольные пенсионные отчисления не страхуются государством. Оно гарантирует сохранность только отчислений в Пенсионный фонд, которые делает за вас работодатель. Перед тем как выбрать НПФ, обязательно проверьте его лицензию.

