«Что же вы, скотины, так долго едете?» Откровения пожарного о самых безумных вызовах

«Приезжаете пьяные и без воды»

Самый распространенный стереотип о пожарных — что мы приезжаем пьяные и без воды. В пожарной машине есть запас воды в несколько тонн. Даже в экстренных случаях всё под контролем. Вот спасатели приехали на вызов. Первые сразу бегут тушить, пока есть вода в цистерне. Остальные прикручивают пожарную колонку к гидранту, к пожарным рукавам, и параллельно тому, как расходуется вода в цистерне, она начинает наполняться.



И вот такая ситуация: в гидранте нет воды. Водоканал по каким-то причинам сбавил давление настолько, что мы не смогли ее набрать насосом, но мы передали диспетчеру, что там низкое давление воды. Диспетчер тут же передает информацию Водоканалу. Всё под контролем, напор воды увеличили, и цистерна заполняется. Но люди этого не понимают, просто не знают, поэтому каждый раз спрашивают: «А вы что без воды приехали?»



И пьяными мы не ездим. Мы каждое утро проходим медицинское освидетельствование. Могут снять с дежурства даже просто из-за плохого самочувствия. Пожарные каждый день занимаются, решают тактические задачи, проходит практическая отработка нормативов, очень-очень много тренировок.



Ошибочные действия на пожаре

Есть такая поговорка у пожарных: в стрессовой ситуации не надо думать, что ваши возможности превратятся в ваши ожидания. Они опустятся до уровня вашей подготовленности. Это работает всегда. Многим кажется, что я вот сейчас так сделаю, в окошко выскочу, развернусь вот так, приземлюсь. Но так не бывает.



А в стрессовой ситуации и душа в пятки ушла, и ноги окаменели, и люди начинают творить какую-то дичь. Забиваются в дальние углы комнаты, открывают настежь окна, что дает приток воздуха огню и он сильнее разгорается. Возникает обратная тяга. Когда в квартире без кислорода открывают окно, происходит огромный выброс огня обратной тягой. И это очень опасно.