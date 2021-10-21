Это вам не выходные: кому и как заплатят за нерабочие дни

Вчера во время совещания с правительством Владимир Путин поддержал идею вице-премьера и главы оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни. Решение было принято для того, чтобы «сбить пик новой волны эпидемии», как выразился президент.
В тот же день был подписан и опубликован указ, в котором говорится, что общероссийские нерабочие дни будут с 30 октября по 7 ноября, но главы регионов могут их ввести раньше и продлить, если этого потребует эпидобстановка. Но только с сохранением заработной платы — сотрудники должны получить свои октябрьские и ноябрьские зарплаты в полном размере даже в случае простоя. Но что будет с теми, кто всё-таки работает? Ведь документ предполагает, что часть предприятий будет функционировать. Правда, пока неясно, что это за предприятия.
— [Постановляю] органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего указа, функционирование этих органов и организаций, — говорится в пятом пункте документа.
Юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов говорит, что формулировка «иным органам и организациям» предполагает, что в их число попадают и частные компании. Однако уверенности в том, что именно имелось в виду, нет.
— Думаю, сейчас ведомствами будет издано множество актов, которые конкретизируют нюансы, — предполагает он.
Не исключено, что окончательные решения о том, кто работать будет, а кто — нет, будут приняты на региональных уровнях. По крайней мере, определить режим работы организаций культуры и здравоохранения должны именно главы регионов (судьбу федеральных учреждений на эти дни решит правительство).
То есть гарантии, что локдаун будет аналогичен прошлогоднему, у нас нет: тексты указов отличаются, так что всё может быть в новинку. Точно ясно только одно: если вы в нерабочие дни работаете, то платить вам в двойном размере, как за обычные выходные, никто не будет. Не положено.
— Есть Трудовой кодекс. Там есть термины «нерабочие праздничные дни» и «выходные дни», термина «нерабочий день» в Трудовом кодексе нет, — говорит юрист. — Трудовой кодекс предполагает оплату в двойном размере в выходной и праздничный день, а раз нерабочие дни не относятся к этим категориям, можно платить в одинарном размере.
Аналогичное заключение дал и Минтруд еще в прошлом году. С тех пор в Трудовом кодексе изменений по этой части не произошло.
Что касается работников, получающих сдельную зарплату, им в прошлом году Роструд рекомендовал выплачивать соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.