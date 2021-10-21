Это вам не выходные: кому и как заплатят за нерабочие дни

Вчера во время совещания с правительством Владимир Путин поддержал идею вице-премьера и главы оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни. Решение было принято для того, чтобы «сбить пик новой волны эпидемии», как выразился президент.



В тот же день был подписан и опубликован указ, в котором говорится, что общероссийские нерабочие дни будут с 30 октября по 7 ноября, но главы регионов могут их ввести раньше и продлить, если этого потребует эпидобстановка. Но только с сохранением заработной платы — сотрудники должны получить свои октябрьские и ноябрьские зарплаты в полном размере даже в случае простоя. Но что будет с теми, кто всё-таки работает? Ведь документ предполагает, что часть предприятий будет функционировать. Правда, пока неясно, что это за предприятия.

