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В начале ноября россиян ждет укороченная рабочая неделя

Она продлится всего три дня

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Из-за праздников рабочие дни 4 и 5 ноября отменяются

Из-за праздников рабочие дни 4 и 5 ноября отменяются

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Ноябрь для трудовой части России начнется с хороших новостей: из-за Дня народного единства первая рабочая неделя месяца продлится всего три дня, а выходные — все четыре. С понедельника, 1 ноября, будем трудиться, а с четверга, 4 ноября, отдыхать.

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Из-за того, что праздник выпадает на четверг, предшествующая ему среда будет сокращенной — рабочие места разрешается покинуть на час раньше обычного.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. По идее он должен напоминать о подвигах Минина и Пожарского, которые в 1612 году освободили страну от польских интервентов. До этого красным днем календаря в ноябре было 7-е число, когда отмечался День Октябрьской революции, но после распада СССР дата стала неактуальной. Из-за пандемии коронавируса массовые праздничные мероприятия в честь Дня народного единства уже второй год под запретом, так что можно просто хорошенечко выспаться и провести время с семьей. А если соберетесь в мини-отпуск, то обратите внимание на ковидные ограничения, которые вводят российские регионы. И, конечно же, соблюдайте меры безопасности: носите маску, мойте руки и держитесь социальной дистанции.

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День народного единствавыходныекалендарьноябрьские праздники
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