«Что меня бесит»: фармацевт — о самых «долбанутых» покупателях, хитрых планах продаж и обеде за кассой

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий раскрывают изнанку своей работы. Наш новый герой — фармацевт.
Она честно рассказала о том, приходится ли им навязывать покупателям препараты и штрафуют ли за невыполнение плана. О пенсионерах, которые приходят в аптеку пообщаться, мужчинах-истеричках, пугающих жалобами в Минздрав, тех, кто показывает на кассе свои болячки, пытаясь получить лечение.
«Обедаешь за кассой»
Многие думают, что фармацевты — это просто продавцы, как в магазине. А мы не продавцы и не продаем! А отпускаем препараты, как специалисты в фармацевтической отрасли с высшим образованием.
Я работаю в обычной аптеке по 12–14 часов. Без перерыва. Если ты один в смену, как чаще всего бывает, то и как такового обеда нет. Ешь и в это же время выходишь к кассе.
Повезет, если ты в аптеке работаешь с заведующей, и она тебя заменит на время обеда. Но есть очень мало аптек, где работают сразу 2 кассы. Чаще всего у фармацевтов график 2/2. Но если не хватает сотрудников, то бывает и 3/1.
Не выполнил план по продажам — забудь про премию
Порой ты не фармацевт, а торгаш как на рынке. Во многих сетях есть штрафы за невыполнение планов, либо просто лишают премии. Мне, можно сказать, повезло, если план не сделаешь, то и зарплата меньше не становится, а когда выполняешь — получаешь премию за выполнение.
В пиковый сезон больше покупателей и выручки больше. Зимой можно и на порядок больше зарплату получить, так как зимой спрос на аптеки больше и чеки у людей дороже.
Кстати, насчет рекламы.
Зарплата фармацевта, работника первого стола, зависит от выручки и от планов продаж. На товары месяца, на собственную торговую марку препаратов и БАДов, парафармацевтики. А также от приоритетов и договоров фирм с сетью аптеки. За них более высокий процент. В каждой сети планы свои.
«Ты и фармацевт, и техничка»
Сейчас везде фармацевты выполняют несколько обязанностей за одну зарплату. Ты и фармацевт, и заведующая, и приемщик товара, а в некоторых аптеках еще и уборщица. Если честно, то платят очень мало за такую работу. Устаешь иногда больше не физически, а морально.
Я работаю уже 10 лет в аптеках, пару лет как начал развиваться варикоз, ну и нервные срывы периодически бывают.
Самые «долбанутые» покупатели — женщины в климаксе
Бабульки и дедульки — это отдельная тема. Большинство из них вообще обиженные жизнью, ругаются из-за цен высоких, даже если на пару рублей дороже, чем в соседней аптеке.
Но есть и такие, которые ходят не за ценой в аптеку, а за внимательным отношением к ним.
И не могу не сказать про категорию «Я ж мать». Они любят поорать, что они лучше знают, как лечить ребенка. Могут заменять препараты, выписанные врачом.
Но самые долбанутые покупатели — это женщины возраста климакса. Не так посмотрел, не тем тоном сказал, и всё — скандал.
А еще в Минздрав напишут жалобу на тебя. А ты стоишь и ответить не можешь, так как на работе. Приходится терпеть унижение. Есть такие умники в очереди, которые слышат там что-то и начинают советы по лечению раздавать. Аж бесит.
Еще есть такая группа людей, которые просят нас поставить им диагноз и назначить им лечение. Или еще есть те, которые сходят к врачу и идут потом в аптеку, спрашивают, зачем им прописали эти препараты и для чего.
Но мы же не врачи и не можем помочь. Отправляем к медикам, но многие обижаются и называют безграмотными. «Не должны работать в аптеке, раз не можете назначить лечение», и уходят.
Еще есть такие, кому лень самим читать про препарат в интернете. Вот они приходят, всё выспрашивают, тратят время, а потом заказывают в другой аптеке через интернет, где дешевле.
Самые вежливые покупатели — это наркоманы
Наркоманы и алкаши часто ходят в аптеки, особенно в спальных районах. Их легко отличить по внешнему виду. Наркоманы очень вежливые, пока не откажешь в продаже. Они покупают обычно такой набор: два инсулиновых шприца, два двухкубовых и что-нибудь в стеклянном пенициллиновом флаконе.
Алкаши берут любые спиртовые настойки. Но мы стараемся таким ничего не отпускать, чтоб не ходили такие личности к нам, не пугали других покупателей.
СЮЖЕТ
В предыдущих сериях инструктор по вождению рассказывал о женщинах за рулем, купленных правах и озлобленных водителях, а сотрудник банка — о телефонных онанистах и клиентах, которые ведутся на уловки мошенников. Прочитать много интересного об изнанке работы учителя, воспитателя, стюардессы, таксиста, официанта и других профессий можно в нашей рубрике «Что меня бесит».