«Что меня бесит»: фармацевт — о самых «долбанутых» покупателях, хитрых планах продаж и обеде за кассой

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий раскрывают изнанку своей работы. Наш новый герой — фармацевт.



Она честно рассказала о том, приходится ли им навязывать покупателям препараты и штрафуют ли за невыполнение плана. О пенсионерах, которые приходят в аптеку пообщаться, мужчинах-истеричках, пугающих жалобами в Минздрав, тех, кто показывает на кассе свои болячки, пытаясь получить лечение.



«Обедаешь за кассой»

Многие думают, что фармацевты — это просто продавцы, как в магазине. А мы не продавцы и не продаем! А отпускаем препараты, как специалисты в фармацевтической отрасли с высшим образованием.

