«Что меня бесит»: инструктор по вождению — о женщинах за рулем, купленных правах и озлобленных водителях

Сигналят и подрезают исключительно люди, у которых в жизни нет возможности самоутвердиться ни дома, ни на работе. Причем это совсем не обязательно дорогая и пафосная машина.

Я часто шучу и заставляю учеников улыбаться — так отвлекаю их от напряжения. Дело в том, что все начинают сильно концентрироваться на чем-то конкретном и не видят картины в целом. Именно это и вызывает аварийные ситуации, в том числе и у опытных водителей.



Ленивые инструкторы и завистники

Была у меня ученица на дополнительных занятиях, которая рассказывала, что у ее инструктора просто висела на панели бумажка с нарисованной схемой параллельной парковки. И когда у нее не получалось, он просто тыкал в эту бумажку пальцем, ничего не объясняя.

Учебную машину ушатывают, только если инструктор не объяснил, как правильно надо всё делать. Тогда и сцепление жгут, и бордюры собирают. Очень, очень и очень часто слышу от учеников, что инструкторы кричат, но в этом никакого смысла. Всё время сталкиваюсь с нежеланием других инструкторов нормально объяснять и учить именно ездить.

