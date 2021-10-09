«Что меня бесит»: инструктор по вождению — о женщинах за рулем, купленных правах и озлобленных водителях

Мы продолжаем проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий честно рассказывают об изнанке своей работы. Наш новый герой — инструктор по вождению. Он поделился тем, кто лучше водит — мужчины или женщины, есть ли «блондинки» за рулем и езда каких водителей его больше всего раздражает. А также тем, кто создает пробки на дороге, какие люди нервно сигналят учебной машине, с какими учениками работать сложнее всего и от каких автоинструкторов лучше сразу бежать.
Путают лево и право
Ученики очень часто путают поворот направо и налево. Делают это и женщины, и мужчины — у этой проблемы в последнее время нет гендерного признака. Иногда случается и так, что путают педали газа и тормоза, тут спасает только мой опыт и реакция.
Слёз было море: как выяснилось, неделю назад у них так клиентка заехала.
Меня очень часто спрашивают ученики: «Как ты нас терпишь?» Если бы я терпел, то убил бы уже кого-нибудь. Я просто знаю истинные причины, почему ученик делает именно так, почему именно здесь он ошибается. Большая часть ошибок — инстинктивная, на уровне психологии. Когда прорабатываешь эти моменты, у всех включается режим самообучения, и всё на дороге становится понятно и без сюрпризов.
В обучении, помимо того, что надо понять, надо еще и сделать, и на первых этапах одновременно думать и делать ни у кого не получается. Но все люди разные — кто-то на втором занятии уже начинает ехать, а кому-то и четырех уроков мало.
Кто сигналит «чайникам»
Сигналят ученикам в основном сильно неумные водители. Любой нормальный человек, видя учебный знак «У» или знак новичка «!», понимает, что не стоит ждать быстрых и правильных маневров.
Сигналят и подрезают исключительно люди, у которых в жизни нет возможности самоутвердиться ни дома, ни на работе. Причем это совсем не обязательно дорогая и пафосная машина.
Я часто шучу и заставляю учеников улыбаться — так отвлекаю их от напряжения. Дело в том, что все начинают сильно концентрироваться на чем-то конкретном и не видят картины в целом. Именно это и вызывает аварийные ситуации, в том числе и у опытных водителей.
Ленивые инструкторы и завистники
Была у меня ученица на дополнительных занятиях, которая рассказывала, что у ее инструктора просто висела на панели бумажка с нарисованной схемой параллельной парковки. И когда у нее не получалось, он просто тыкал в эту бумажку пальцем, ничего не объясняя.
Учебную машину ушатывают, только если инструктор не объяснил, как правильно надо всё делать. Тогда и сцепление жгут, и бордюры собирают. Очень, очень и очень часто слышу от учеников, что инструкторы кричат, но в этом никакого смысла. Всё время сталкиваюсь с нежеланием других инструкторов нормально объяснять и учить именно ездить.
Ситуация на дорогах не поменяется, а наоборот, с каждым днем будет всё хуже. Низкий уровень подготовки инструкторов и учеников привел к такому ежедневному количеству ДТП. Дело в системе, как всегда.
Дело в том, что многим при учебной езде запрещают нажимать на газ, чтобы поберечь сцепление на учебной машине. Инструкторы не возражают, если ученик всегда ездит медленно — 20–30 километров в час. На первых занятиях это правильно, но по городу после экзамена человеку придется ездить на скорости 60–80 километров в час.
Траектории поворотов отрабатываются исключительно для экзамена буквой «Г», никто так не ездит в жизни. К сожалению, 80% всех инструкторов готовят учеников с расчетом, что никогда и ни за что не будут видеть их на дорогах и тем более ехать рядом.
Мои друзья очень не любят возить меня пассажиром, так как профессиональная деформация сделала свое дело. Я могу молчать, но мне это очень тяжело дается. Всегда найду, что сказать и где улучшить, даже если меня не просят.
Женщины за рулем
У женщин понимание физики движения другое, нежели у мужчин. Они не могут оценить габариты, нет понимания, что машина в крутой или узкий поворот на большой скорости не войдет.
Вот ученица ехала 80 километров в час по трассе и на этой же скорости решила заехать на АЗС. От аварии здесь спасает только опыт и реакция инструктора. Но если правильно всё объяснить, то проблем не возникает.
Очень часто девушки после декрета выходят «потерянные». Темп жизни ускорился, а они пока нет — и случаются обидные оплошности.
Приходится намного чаще делать перерывы. Гормоны иногда вносят сюрпризы: слезы, панику. Если вовремя подготовить или правильно успокоить, то можно работать дальше. Но есть и такие беременные, которым всё нипочем, они занимаются, как и обычно.
Есть еще категория — ученики с купленными правами. В основном это девушки и взрослые дамы, которые сами себе купили. Понты со мной не проходят, я себе цену знаю. А вот если купила и учиться пришла, то уже молодец.
Особо талантливые ученики
С мужчинами в этом плане проще, так как многие интуитивно понимают процессы, происходящие с машиной. Но есть мужчины на дорогах, которым лучше сидеть дома, чем за рулем. Они водят точно так же, как начинающие водители-женщины. Всего боятся, не понимают габариты и физику движения, но при этом уверены, что всё у них нормально и как-нибудь всё равно научатся.
Конечно, есть особо «талантливые» ученики, и тут нет признаков ни по возрасту, ни по профессии.
У другой ученицы были нарушения физиомоторики, это когда голова не дружит с ногами и руками. Третья дама была прямо-таки с короной на голове: всё ей не нравилось, всё непонятно, всё не получается, всё ей нужно было попробовать по-своему.
Есть простой признак живости ума. Кому всё легко и быстро дается, кому-то надо очень схематично объяснять, а кому-то надо много раз сделать, чтобы понять. Ну и, конечно, есть те, кому всё очень сложно дается. Таких за семь лет у меня было всего трое.
Самой возрастной у меня была ученица 86 лет — «зажигалка», всем на зависть. Алтай, Байкал и походы: это всё про нее. Очень приятная, и всё у нее легко получилось.
Была тоже пожилая ученица, чуть моложе, но она специально резко тормозила: якобы к ней сзади все слишком близко прижимались. Нам пришлось прервать обучение.
Самому младшему ученику по картингу было всего пять лет. С детьми эмоционально тяжелее всего работать, так как ответственность максимальная, с ними не получится что-то скрыть, они видят тебя насквозь. Но кайф от их успехов всегда перекрывает все нервы, время и силы, потраченные на их обучение.
«А зачем включать поворотники?»
Меня откровенно бесят типа «опытные» водители. Большая часть тех, кто такими себя считает, на самом деле не могут заехать во двор, если оттуда кто-то выезжает — боятся задеть бордюр задним колесом. Они тупо не чувствуют свою машину, а если что-то идет не так, сразу делают умные щи и начинают поучать других.
Такие водители едут где угодно, но не посередине полосы. Едут, прижимаясь и периодически вываливаясь из полосы. Они могут по прямой разгоняться до 150, а перед обычным плавным поворотом тормозить чуть ли не до 20–30 километров в час, так как страшно.
Теперь про поворотники. Типа «опытные» водители включают поворотник не заранее, а уже при выполнении маневра — или вообще не включают его. Это не опыт, а тупость и дешевый понт.
Бесят водители, которые едут и смотрят только на впереди идущий автомобиль.
Раздражают водители, которые не умеют с первого раза остановиться на светофоре, нажимают педаль слишком сильно, встают за километр и начинают подъезжать постепенно. Я раньше думал, что это диарея, но нет, это невроз.
Корявая разметка, дебильные ливневки
Застройка во многих российских городах будто предусмотрена под гужевые повозки. Этим и объясняется тот озлобленный характер езды на дорогах. Они узкие, с корявой разметкой, по которой невозможно проехать на «Газели», она тупо не помещается по законам физики.
Топ-10 ситуаций, которые больше всего раздражают автоинструктора:
- когда ученики путают право и лево;
- когда не различают педали тормоза и газа;
- «борзые» водители, которые не включают поворотник;
- или включают его в последний момент;
- беременные, которые витают в облаках;
- когда другие инструкторы «ревнуют» учеников;
- нервные водители, которые подрезают учебную машину;
- водители, которые притормаживают за километр до светофора;
- те, кому «подарили» права, и они не идут учиться;
- инструкторы, которые орут на учеников.
СЮЖЕТ
В предыдущих сериях таксист рассказал, как пассажиры умудряются за поездку загадить машину и почему он не любит ездить в сады. А стриптизерша призналась, как ее раздражают жадные мужчины и есть ли в заведениях для взрослых секс за деньги. Прочитать об изнанке работы стюардессы, педиатра, стоматолога, официанта и других профессий можно в нашей рубрике «Что меня бесит».
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