«Что меня бесит»: бригада скорой помощи — о бабушках-притворщицах, мужьях-садистах и паразитах на дороге

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий говорят об изнанке своей работы. В этом выпуске — бригада скорой помощи. Они рассказали о бабушках-паникерах, к которым по несколько раз в сутки приходится мчаться с мигалками, страдальцах с температурой 37, агрессивных родственниках и пациентках, которые будут рожать дома, лишь бы не ехать с врачами-мужчинами.
Бабушки без повода вызывают скорую по три раза в день
Пациенты бывают разные. Есть бабушки, которые могут вызывать скорую по 3–4 раза в сутки. Есть у нас на районе пенсионерка, ей где-то под 70, она как раз такая.
Вообще никакого повода для вызова скорой нет, вот совсем никакого. Заходим, измеряем ей давление и уходим, в то время как другому человеку действительно может быть нужна помощь, а бригада у нее.
На градуснике 37 — вызываем скорую
Очень много паникеров было в первую коронавирусную волну. Вот у них поднялась температура до 37, и они тут же вызывают скорую. А к тому моменту, как мы приезжали, температура уже снижалась до нормы. Мы теряли время, нагрузка сильно возрастала.
Недавно вызвали нас к мальчику шести лет. У него как раз начали меняться зубы, и так получилось, что за день сразу два зуба выпало.
Еще был случай. Приехали на вызов к мужчине. Он вернулся поздно с работы, и жена начала его пилить за это. Желая как-то отдохнуть от этого, он вызвал скорую, чтобы его с высоким давлением положили в больницу. Но давление оказалось не таким высоким, и его оставили дома.
«Надеюсь, что ты умрешь»
Приехали на вызов в общественное место, встали, чтобы машины могли разъехаться.
Вот так, с ровного места, орет такое бригаде скорой помощи, которая сейчас спасает человека. При этом проезд для него открыт, ничего не мешает.
Агрессия чаще всего бывает со стороны родственников пациента. Объясняешь им, что у человека нет показаний для госпитализации, и тут начинаются претензии в грубой форме: «А почему вы долго ехали? А почему вы не повезете в больницу?». С пациентами тоже такое бывает, но они больше паникуют, чем выражают агрессию.
Был вызов на драку, и фельдшера с врачом избил пьяный молодой человек. А еще было, когда неадекватный пациент сломал стекло в машине.
Неработающие шлагбаумы во дворах
Бывает так, что шлагбаум на въезде во двор закрыли, и он просто заржавел. В этот момент сидишь и думаешь: а если нам сейчас придется транспортировать? Через весь двор тащить носилки? А если в этом доме будет пожар?
Был случай, когда мы приехали на инсульт, нужна была срочная госпитализация. Счет идет на минуты, а подъехать к подъезду невозможно. И мы тащили пациента на носилках с десятого до первого подъезда, теряя драгоценное время.
Паразиты на дороге
Они вообще не думают о том, что машина скорой может резко затормозить, когда ей навстречу едет машина, и тот, кто на хвосте, просто врежется. У нас был такой случай, который спровоцировал парень на ВАЗ-2114.
Но в основном водители уступают дорогу. Прижимаются к обочине и делают «коридор жизни» для скорой.
Бомж Валера
Про вызовы к бомжам и пьяным на улице можно целую книгу написать. Общественное место является экстренным вызовом, хоть что там будь — палец порезали, кровь из носа пошла. И вот человек выпил, спит. Надо, конечно, ему скорую вызвать. Есть у нас в районе такой дворик, где посередине стоит канализационная труба.
Люди просто смотрят издалека: о, спит человек на улице, и сразу набирают 03. Не надо этого делать! Подойдите, спросите, нужна ли ему помощь, потому что чаще всего не нужна.
«Куда пошли? Где бахилы?»
Мать вызвала скорую. У ребенка сильно болел живот в течение недели, а мама всё это время выпивала, и ее это сильно не беспокоило.
Бывает так. Вот скорая приехала, и тут же из подъезда выбегает человек, начинает спрашивать: «А к кому приехали? А зачем?». Докапываются до водителя, до врачей. А никто не имеет права разглашать такие данные.
Пусть рожает здесь — вы ее не трогайте
Люди из ближнего зарубежья не дают бригаде скорой помощи, которая состоит из мужчин, осматривать свою жену, мать или дочь. Приехали на экстренный вызов в 3 часа ночи к беременной женщине.
Женщине реально было плохо, она со слезами на глазах подписывала отказ.
Был вызов к 19-летней девушке, у нее проблемы с почками, состояние тяжелое. Муж заставил ее подписать отказ. Никакие аргументы его не убедили.
Топ-10 ситуаций, которые больше всего раздражают бригаду скорой помощи:
- когда бабушки-симулянтки наводят панику;
- когда вызывают скорую на температуру 37;
- когда вызывают врачей на выпавший молочный зуб;
- мамы-пофигисты, которые неделями не обращают внимание на жалобы ребенка;
- мужья, которые прогоняют мужскую бригаду скорой и оставляют жену без помощи;
- когда родственники пациента орут матом и требуют увезти в больницу без повода;
- дворы, в которые невозможно заехать;
- неадекватные водители, которым мешает скорая, даже если можно спокойно проехать;
- паразиты на дороге, которые пристраиваются за мчащейся скорой;
- вызовы к бомжам и пьяным, которые мирно спят и не нуждаются в помощи.
СЮЖЕТ
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