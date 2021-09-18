«Что меня бесит»: бригада скорой помощи — о бабушках-притворщицах, мужьях-садистах и паразитах на дороге

Вообще никакого повода для вызова скорой нет, вот совсем никакого. Заходим, измеряем ей давление и уходим, в то время как другому человеку действительно может быть нужна помощь, а бригада у нее.



На градуснике 37 — вызываем скорую

Очень много паникеров было в первую коронавирусную волну. Вот у них поднялась температура до 37, и они тут же вызывают скорую. А к тому моменту, как мы приезжали, температура уже снижалась до нормы. Мы теряли время, нагрузка сильно возрастала.



Недавно вызвали нас к мальчику шести лет. У него как раз начали меняться зубы, и так получилось, что за день сразу два зуба выпало.

