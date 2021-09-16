На дорогах Новосибирска появились автоняни: как они работают, сколько стоят и зачем вообще нужны

В Новосибирске вырос спрос на автонянь
С началом учебного года на Avito появились десятки объявлений об услугах автонянь: сибирячки-автомобилистки предлагают отвезти ребенка в детский сад или школу за денежное вознаграждение. Сумма варьируется от 300 до 500 рублей. Как работает сервис по сопровождению детей, безопасно ли отпускать ребенка с чужим человеком и как правильно выбрать автоняню — журналист НГС поговорила с родителями и автонянями, которые работают в этой сфере уже несколько лет.
Да кому они нужны
Услугами автонянь чаще всего пользуются работающие родители, чей загруженный график не позволяет отвозить / привозить ребенка с занятий. Еще одна категория — семьи, в которых родился второй ребенок, и родитель, ранее уделявший много времени старшему, временно лишился такой возможности.
Специалисты Avito отмечают, что услуги автонянь обычно востребованы с сентября по май. В начале летних каникул спрос падает — например, в июне 2021 года показатели в Новосибирске рухнули на 60% в сравнении с маем. Ближе к концу лета число запросов резко идет вверх — уже в июле их было на 70% больше, чем в июне, а в августе повысилось еще в три раза.
— Автоняни забирают детей из школы или сада, отвозят в секции и при необходимости доставляют домой после дополнительных занятий. Некоторые специалисты готовы также по договоренности провести с ребенком время в ожидании прихода родителей или других старших родственников — прогуляться, поиграть, проверить уроки, — говорит Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг».
Пришла из родительского чата
Жительница Новосибирска Юлия совсем недавно начала пользоваться услугой автоняни для своего восьмилетнего ребенка. Женщина воспитывает ребенка одна и много работает, чтобы обеспечить семью. Бабушки и дедушки мальчика, хоть и пенсионеры, но из-за маленькой пенсии тоже вынуждены работать.
— Сын учится во вторую смену, плюс утренние тренировки. Хочешь-не хочешь, а приходится как-то выкручиваться. Контакты автоняни нам скинули в школьный чат, и я воспользовалась ее услугами. Девушке 33 года, нормальная, у нее самой двое детей. Возит на автомобиле «Ниссан-Жук». Я обратилась к ней с начала учебного года. Расценки меня устроили, считаю вполне адекватными: за 8 километров (путь туда-обратно) выходит 400 рублей.
Автоняня три раза в неделю встречает и провожает Юлиного сына. При этом сама помощница является владелицей интернет-магазина, а сопровождение чужих детей для нее — подработка.
Из мамы в автоняни
Работа автоняни, как правило, не требует специальных навыков, в отличие от обычных специалистов по уходу за детьми. Часто в эту профессию идут женщины, у которых есть собственные дети и хороший автомобиль и которые хотят подзаработать, считают эксперты Авито.
Мы поговорили с людьми из этой профессии и убедились — в автоняни приходят из самых разных сфер, здесь можно встретить предпринимателя, учителя, таксиста, спортивного тренера и даже бухгалтера.
Сибирячка Людмила Урычева — в прошлом бухгалтер на предприятии. Она — многодетная мама: своих детей пятеро, младшему семь лет. Идея создать сервис сопровождения детей Людмиле и ее мужу пришла год назад, когда им самим потребовался личный помощник для «доставки» детей в школу и детский сад.
— Дети учились в разные смены, и физически ни я, ни муж не могли возить их в школу, забирать оттуда и доставлять в бассейн. Поэтому было решено воспользоваться автоняней. Три раза в неделю она отвозила их в школу, забирала оттуда и довозила до бассейна в центре города. Однозначно это комфортней, чем передвигаться на автобусе по городу. Уже знаешь, если ты посадил, значит они точно доедут до места, и это большой плюс. Няне было 45 лет, супруг выбрал ее из других претенденток после проведенных собеседований, — рассказывает Людмила Урычева.
В начале этого лета супруги запустили проект по предоставлению услуг автонянь BambiniWay. Людмила полностью погрузилась в свое дело и даже ушла с работы, где трудилась много лет. Пока в компании вместе с ней работают двое сопровождающих, а на их попечении — шесть семей с детьми. По договоренности женщины забирают детей прямо от двери и довозят до школы либо детского сада, бассейна, помогают раздеться, одеться, упаковать вещи.
Самому маленькому клиенту — 6 лет, его возят в детский сад и бассейн два раза в неделю. Самому старшему — 16, он тоже ездит с автоняней, но в его случае это называется автосопровождением — подростку так больше нравится.
Тест на профпригодность
Людмила Урычева рассказывает, что в сентябре спрос на их услуги вырос больше чем в два раза.
— Услуга становится всё популярней, спрос растет, и нам не хватает «рук», поэтому набираем еще людей, готовых помогать. Конечно, мы проводим отбор: проверяем на отсутствие судимости, проверяем по своим каналам на наличие нарко- или алкозависимостей. Одно из требований — чтобы автомобиль был не старше 10 лет, качественное вождение — тестируем. Например, у нас самих большой опыт безаварийного вождения — больше 10 лет. Перед тем как принять няню на работу, я с ней беседую. Очень важно — они должны быть очень спокойными и любить детей. Кстати, есть спрос на пешую автоняню — она пешком или на общественном транспорте отводит детей куда надо, — говорит сибирячка.
Кроме запроса на традиционную услугу, поступают запросы на автонянь для детей с ограниченными возможностями здоровья.
— Не все таксисты соглашаются возить деток на колясках и вообще с ограниченными возможностями. Мы же за это беремся. Поэтому у нас будет отдельная ветка обслуживания, будем набирать автонянь с образованием психолога. Для автосопровождения особенных детей водитель должна быть здоровой, позитивной, спокойной. Чтобы, когда мама малыша видела ее, то понимала, что доверяет, что она может посадить ребенка в машину, и его не обидят, с ним поговорят, включат любимую музыку, довезут с комфортом, — делится планами Людмила Урычева.
Чаще всего в автоняни приходят по рекомендациям, но Людмила и сама мониторит этот рынок на сайтах З«арплата.ру», HH.ru и «Авито». Желаемый возраст автонянь — от 35 до 60 лет.
— Одной из наших автонянь 55 лет. Она очень позитивная, добрая, активная, относится к ребенку как бабушка. Мамочка, доверившая ей своего малыша, очень довольна, — рассказывает сибирячка.
Людмила отбирает нянь-водителей по определенным параметрам, которые она примеряет на кандидата во время собеседования. Большинство потенциальных сопровождающих производят впечатление приветливых, добродушных, любящих детей, автограмотных и ответственных. С ними и проводится автотестирование. Но попадаются и профнепригодные претенденты — им сразу отказывают в работе.
— Несколько человек приходили — разговаривали заносчиво, с претензией. Негатив в общении с родителями и детьми нам ни к чему. Некоторые хотят зарплату с окладом минимум 40 тысяч рублей. Я объясняю, что это не работа, а, скорее, подработка для тех, кто свободен и может поработать. По ценам мы ориентируемся на «Яндекс.Такси» «комфорт плюс». На эту стоимость мы высчитываем протяженность маршрута, смотрим, есть пробки или нет, высчитываем. Минимальная стоимость поездки по городу 800 рублей. Если дальняя поездка (например, мы возим бабушек, дедушек с ребятишками на дачу в Краснообск или Бердск), то, конечно, стоимость будет увеличиваться, — объясняет руководитель проекта BambiniWay.
История автоняни. Как она оказалась в этой профессии?
Алла Зяблева по образованию учитель русского языка и литературы, а по призванию — мама троих детей, которая уже два года предоставляет услуги автоняни для занятых родителей. Всё начиналось с малого. Старший сын сибирячки занимался футболом, и она была вынуждена возить его с «Золотой нивы» в «Зарю» (спорткомплекс в Ленинском районе), а это 16 километров в одну сторону. Так как маршрут был с одного берега на другой, то знакомые родители юных футболистов просили «подбросить» их детей до спорткомплекса, так как не у всех было на это время. Так продолжалось несколько месяцев, пока Алле не пришла в голову идея объединить свободных родителей, которые могут себе позволить еще одного ребенка для сопровождения.
— Я объединила несколько мам, у которых есть свой автомобиль и время для «доставки» с присмотром других детей в школу, секции и прочие места, пока их родители заняты. Стала предлагать другим мамам попробовать себя в автонянях, помогать другим родителям и получать за это какой-то личный небольшой доход. Это же отсутствие полной зависимости от главы семьи. Плюс это придает уверенности в своей надобности и нужности. А это очень важно для женщины, тем более для тех, кто давно сидит дома и ухаживает за детьми либо занимается домом. Начинали вчетвером, сейчас нас уже 10, — рассказывает Алла Зяблева.
Все десять автонянь работают в связке и в случае форс-мажора выручают друг друга.
— К сожалению, такое бывает: няня заболела или машина не завелась. Это становится головной болью родителей: кто заменит, как довезти ребенка, как забрать? Если в такси на клиента тратится 5–10 минут — сейчас здесь, а через 15 минут в другом месте, то в нашем случае на ребенка уходит гораздо больше времени. Отсчет начинается от момента, когда няня села в машину, чтобы поехать за ним, и заканчивается, когда она отвезла ребенка до места назначения и, собственно, возвращается — либо едет к следующему ребенку, либо возвращается к своим делам. Поэтому безразмерное количество детей мы взять не можем.
Основная функция Аллы в их группе — координировать автонянь. Так как у каждой есть свои дети и очень плотное расписание, то при возможности куратор берет других детей для сопровождения.
— Стараемся брать детей на постоянной основе — это удобно. И если мне позвонят и предложат отвезти какого-то нового ребенка, то я не смогу бросить тех, кто уже закреплен за мной. Пусть даже это будет выгодная поездка, я не брошу его и не поеду за более удобным заказом. Это как еще один член семьи, который живет в другом месте, только мне за него еще и платят. Ответственность та же самая, что и за моего ребенка, — объясняет организатор группы.
Автодед тоже нужен
Есть в группе Аллы и необычный сопровождающий — автодедушка. Владимиру Алексеевичу 60 лет, в прошлом спортсмен, а ныне преподаватель физкультуры в детском саду. В свободное время занимается «доставкой» детей в школы и детсады. Его клиент — самый маленький, шестилетний мальчик. Вместе они сотрудничают уже второй год. Ребенок привязался к автодеду (так он его сам называет), а родители просят пожилого мужчину не уходить из этой сферы и дальше помогать с сопровождением.
— Автодедушка — редкость, и Новосибирск только начинает «желать» эту услугу: она достаточно новая, ее хотят родители, но не каждый психологически может на это согласиться — доверить свое чадо человеку, которого ты не знаешь. Как правило, если родитель на такое идет — он вынужден это сделать.
Но возраст автоняни, говорит Алла Зябликова, не является главным критерием для родителей. Первое и самое важное для них — безопасность, комфорт и стабильность. Немаловажен и опыт вождения — не менее 5 лет.
— Кроме этого, человек должен быть ответственным и добросовестным. Поэтому до поездки мы все знакомимся: я, клиент и автоняня. Такого, чтобы не понравилась няня, у нас не было. Бывает так, что приезжаем, а нам говорят: хотим, чтобы это было безопасно, чтобы машина была оборудована автокреслом, ремнями безопасности, чтобы у няни был опыт вождения, чтобы автомобиль был не старше такого-то года, а лучше премиум-класса (а у нас есть такие автомобили), чтобы ребенку было комфортно, чисто, няня никогда не опаздывала, всегда была вовремя, отзванивалась, с ребенком разговаривала, брала его за ручку и так далее. И обязательно, чтобы она не болела. И вот ко всему этому добавляется требование стоимости такси. На это я отвечаю: «Ребят, перечеркните все перечисленные требования и вызовите такси». Я же понимаю, что никто из автонянь на это не согласится — это работа, ответственность, потому и говорю сразу, на берегу. Это же не свободная машина, которую вы заказали, а она через пять минут к вам приехала. Это няня для вашего ребенка в прямом смысле.
Сибирячка приводит пример: сегодня она забирает ребенка в 15:30 из ЛДС «Сибирь». Для того чтобы быть на месте вовремя, она едет к нему в 15:00.
— Затем жду, пока он выйдет (а ребенок может опоздать, заигравшись), забираю и везу домой. То есть минимум час уходит на короткую поездку. Такси не будет возить час. Поэтому у нас есть постоянство. Родители не переживают, что приедет какой-нибудь «оглы», который скажет: «Нет, я не повезу, мне этот заказ неинтересен», потому что он стоит всего 200 рублей. Или сегодня это 200 рублей, а перед Новым годом это уже 600 рублей. Или у него нет автокресла. С нами такого не будет, здесь всё четко, — говорит женщина.
А что с безопасностью? Есть ли риски?
В группе автонянь за каждой закреплены одни и те же дети, и это, по словам Аллы Зябликовой, очень важно:
— Во-первых, дети разных возрастов, в том числе и детсадовского. Все они разные: есть контактные, которые сразу садятся в машину и рассказывают всё, что у них творится дома — от того, кто был в гостях, до того, сколько папа получил премии. А есть достаточно закрытые — им сложно не то что привыкать, а даже разговаривать. И для того чтобы преодолеть этот барьер, необходимо время. Поэтому важную роль играет постоянство — ребенок знает, что если вдруг няня заболеет, то за ним приедет кто-то другой. В этом случае его предупредят заранее — позвонит мама и скажет, что за ним приедет тот-то, на такой-то машине, позвонит с такого-то номера. Мы запрещаем детям выходить из здания, пока не приехала няня. По договоренности с родителями няня заходит и забирает ребенка за руку, если он маленький. Если дети постарше, то няня подъезжает, к школе например, звонит: «Я приехала, выходи». Ребенок выходит, няня его забирает. Она его довезла до места, проводила, отписалась, отзвонилась родителям или отправила им фото, — рассказывает сибирячка о правилах в своей группе.
Одного желания и возможности, чтобы попасть в команду Аллы, недостаточно. Прежде чем принять человека, она сама его проверяет. Если во время беседы куратор понимает, что сможет доверить собственного ребенка потенциальной автоняне, то рекомендует родителям. Если нет — прощается с претендентом.
— Это моя личная ответственность и моя личная совесть. Я сама по себе гиперответственная мама, — подчеркивает сибирячка.
В команде автонянь Алла Зябликова занимается организационными вопросами: с утра напоминает няням, к какому ребенку они едут сегодня. Но в основном это необходимо только на начальном этапе, когда появляются новые клиенты. Потом няни включают ребенка в свой график, и там уже сбоев не бывает.
Как не ошибиться при выборе автоняни? Советуют эксперты
На ресурсах по поиску работы много объявлений как по вакансиям автоняни, так и предложений подобных услуг. Каждый выставляет свою цену, тарифы варьируются.
Средняя стоимость часа работы автоняни в Новосибирске составляет 350 рублей — это на 60% больше, чем год назад. Можно найти предложения в диапазоне от 250 до 500 рублей в час.
Но всегда ли цена определяет качество? И на что стоит обратить внимание при выборе автоняни? Специалисты «Авито» дали рекомендации для правильного отбора кандидата.
Первое, на что нужно обратить внимание при поиске автоняни — стаж безаварийного вождения от 5 лет и более. Необходимо заранее проверить документы, запросить справку о коэффициенте бонус-малус (КБМ), которую няня может получить в своей страховой компании. Дополнительно проверить, действительно ли человек не попадал в аварии, можно при помощи сервиса «Проверка водителя» на сайте ГИБДД — для этого нужно знать номер водительского удостоверения. С использованием номера авто удостовериться в отсутствии нарушений можно на сайте «Автокод» или с помощью сервиса РСА.
Также необходимо заранее назначить встречу с потенциальным исполнителем: взять с собой ребенка — они с няней обязательно должны познакомиться и установить контакт. Хорошо, если получится попросить автоняню вас прокатить, так вы сможете составить представление о чистоте и комфорте в салоне, а также о том, насколько уверенно человек чувствует себя за рулем. При этом не забудьте проверить наличие автокресла и видеорегистратора (а лучше двух, один из которых фиксирует происходящее внутри авто).
Если решение принято, то следует обязательно заключить договор, в котором будет прописан график работы автоняни, маршруты, дополнительная информация — нужна ли ребенку помощь с одеждой, необходимо ли встречать его у школьного крыльца или можно ждать в машине. Если ваш малыш еще ходит в детский сад, то не забудьте добавить няню в список лиц, которым разрешено передавать ребенка.