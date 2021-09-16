На дорогах Новосибирска появились автоняни: как они работают, сколько стоят и зачем вообще нужны

— Стараемся брать детей на постоянной основе — это удобно. И если мне позвонят и предложат отвезти какого-то нового ребенка, то я не смогу бросить тех, кто уже закреплен за мной. Пусть даже это будет выгодная поездка, я не брошу его и не поеду за более удобным заказом. Это как еще один член семьи, который живет в другом месте, только мне за него еще и платят. Ответственность та же самая, что и за моего ребенка, — объясняет организатор группы.



Автодед тоже нужен

Есть в группе Аллы и необычный сопровождающий — автодедушка. Владимиру Алексеевичу 60 лет, в прошлом спортсмен, а ныне преподаватель физкультуры в детском саду. В свободное время занимается «доставкой» детей в школы и детсады. Его клиент — самый маленький, шестилетний мальчик. Вместе они сотрудничают уже второй год. Ребенок привязался к автодеду (так он его сам называет), а родители просят пожилого мужчину не уходить из этой сферы и дальше помогать с сопровождением.



— Автодедушка — редкость, и Новосибирск только начинает «желать» эту услугу: она достаточно новая, ее хотят родители, но не каждый психологически может на это согласиться — доверить свое чадо человеку, которого ты не знаешь. Как правило, если родитель на такое идет — он вынужден это сделать.



Но возраст автоняни, говорит Алла Зябликова, не является главным критерием для родителей. Первое и самое важное для них — безопасность, комфорт и стабильность. Немаловажен и опыт вождения — не менее 5 лет.



— Кроме этого, человек должен быть ответственным и добросовестным. Поэтому до поездки мы все знакомимся: я, клиент и автоняня. Такого, чтобы не понравилась няня, у нас не было. Бывает так, что приезжаем, а нам говорят: хотим, чтобы это было безопасно, чтобы машина была оборудована автокреслом, ремнями безопасности, чтобы у няни был опыт вождения, чтобы автомобиль был не старше такого-то года, а лучше премиум-класса (а у нас есть такие автомобили), чтобы ребенку было комфортно, чисто, няня никогда не опаздывала, всегда была вовремя, отзванивалась, с ребенком разговаривала, брала его за ручку и так далее. И обязательно, чтобы она не болела. И вот ко всему этому добавляется требование стоимости такси. На это я отвечаю: «Ребят, перечеркните все перечисленные требования и вызовите такси». Я же понимаю, что никто из автонянь на это не согласится — это работа, ответственность, потому и говорю сразу, на берегу. Это же не свободная машина, которую вы заказали, а она через пять минут к вам приехала. Это няня для вашего ребенка в прямом смысле.



Сибирячка приводит пример: сегодня она забирает ребенка в 15:30 из ЛДС «Сибирь». Для того чтобы быть на месте вовремя, она едет к нему в 15:00.

— Затем жду, пока он выйдет (а ребенок может опоздать, заигравшись), забираю и везу домой. То есть минимум час уходит на короткую поездку. Такси не будет возить час. Поэтому у нас есть постоянство. Родители не переживают, что приедет какой-нибудь «оглы», который скажет: «Нет, я не повезу, мне этот заказ неинтересен», потому что он стоит всего 200 рублей. Или сегодня это 200 рублей, а перед Новым годом это уже 600 рублей. Или у него нет автокресла. С нами такого не будет, здесь всё четко, — говорит женщина.

А что с безопасностью? Есть ли риски?



В группе автонянь за каждой закреплены одни и те же дети, и это, по словам Аллы Зябликовой, очень важно:



— Во-первых, дети разных возрастов, в том числе и детсадовского. Все они разные: есть контактные, которые сразу садятся в машину и рассказывают всё, что у них творится дома — от того, кто был в гостях, до того, сколько папа получил премии. А есть достаточно закрытые — им сложно не то что привыкать, а даже разговаривать. И для того чтобы преодолеть этот барьер, необходимо время. Поэтому важную роль играет постоянство — ребенок знает, что если вдруг няня заболеет, то за ним приедет кто-то другой. В этом случае его предупредят заранее — позвонит мама и скажет, что за ним приедет тот-то, на такой-то машине, позвонит с такого-то номера. Мы запрещаем детям выходить из здания, пока не приехала няня. По договоренности с родителями няня заходит и забирает ребенка за руку, если он маленький. Если дети постарше, то няня подъезжает, к школе например, звонит: «Я приехала, выходи». Ребенок выходит, няня его забирает. Она его довезла до места, проводила, отписалась, отзвонилась родителям или отправила им фото, — рассказывает сибирячка о правилах в своей группе.



Одного желания и возможности, чтобы попасть в команду Аллы, недостаточно. Прежде чем принять человека, она сама его проверяет. Если во время беседы куратор понимает, что сможет доверить собственного ребенка потенциальной автоняне, то рекомендует родителям. Если нет — прощается с претендентом.



— Это моя личная ответственность и моя личная совесть. Я сама по себе гиперответственная мама, — подчеркивает сибирячка.

В команде автонянь Алла Зябликова занимается организационными вопросами: с утра напоминает няням, к какому ребенку они едут сегодня. Но в основном это необходимо только на начальном этапе, когда появляются новые клиенты. Потом няни включают ребенка в свой график, и там уже сбоев не бывает.

Как не ошибиться при выборе автоняни? Советуют эксперты

На ресурсах по поиску работы много объявлений как по вакансиям автоняни, так и предложений подобных услуг. Каждый выставляет свою цену, тарифы варьируются.



Средняя стоимость часа работы автоняни в Новосибирске составляет 350 рублей — это на 60% больше, чем год назад. Можно найти предложения в диапазоне от 250 до 500 рублей в час.



Но всегда ли цена определяет качество? И на что стоит обратить внимание при выборе автоняни? Специалисты «Авито» дали рекомендации для правильного отбора кандидата.



Первое, на что нужно обратить внимание при поиске автоняни — стаж безаварийного вождения от 5 лет и более. Необходимо заранее проверить документы, запросить справку о коэффициенте бонус-малус (КБМ), которую няня может получить в своей страховой компании. Дополнительно проверить, действительно ли человек не попадал в аварии, можно при помощи сервиса «Проверка водителя» на сайте ГИБДД — для этого нужно знать номер водительского удостоверения. С использованием номера авто удостовериться в отсутствии нарушений можно на сайте «Автокод» или с помощью сервиса РСА.



Также необходимо заранее назначить встречу с потенциальным исполнителем: взять с собой ребенка — они с няней обязательно должны познакомиться и установить контакт. Хорошо, если получится попросить автоняню вас прокатить, так вы сможете составить представление о чистоте и комфорте в салоне, а также о том, насколько уверенно человек чувствует себя за рулем. При этом не забудьте проверить наличие автокресла и видеорегистратора (а лучше двух, один из которых фиксирует происходящее внутри авто).



Если решение принято, то следует обязательно заключить договор, в котором будет прописан график работы автоняни, маршруты, дополнительная информация — нужна ли ребенку помощь с одеждой, необходимо ли встречать его у школьного крыльца или можно ждать в машине. Если ваш малыш еще ходит в детский сад, то не забудьте добавить няню в список лиц, которым разрешено передавать ребенка.