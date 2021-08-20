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Американская биржа Nasdaq обязала компании включать в руководство женщин и меньшинства

Первые данные о составе компаниям необходимо будет подать в 2022 году

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На электронной бирже Nasdaq представлены более трех тысяч компаний, в том числе российские

На электронной бирже Nasdaq представлены более трех тысяч компаний, в том числе российские

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Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила предложенные электронной биржей Nasdaq предложения об изменении правил, касающихся разнообразия в советах директоров крупнейших компаний, акции которых обращаются в Nasdaq. В числе предложений есть требование включать в состав совета директоров минимум одну женщину и одного представителя этнического меньшинства или ЛГБТ-сообщества.

— Nasdaq требует, чтобы в советах директоров компаний, имеющих листинг на бирже, была хотя бы одна женщина, а также представитель недопредставленных групп или ЛГБТ+. Компании, которые не соответствуют этому стандарту, должны будут предоставить публичные объяснения, почему они не выполняют требования, — говорится в документах регулятора.

Фирмы, не соблюдающие новые правила, должны публично разъяснить, почему они так поступили, в противном случае им может грозить прекращение обращения их акций на бирже. Однако в заключении SEC отмечается, что биржа не намерена «оценивать содержание или аргументацию», представленную компаниями.

Первые данные компаниям необходимо будет подать в 2022 году. Среди компаний, акции которых обращаются в Nasdaq, есть в том числе российские: МТС, VEON («Вымпел-Коммуникации» / «Билайн»), HeadHunter, Ozon, Qiwi, «Мечел» и другие.

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ЛГБТNasdaq
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