Американская биржа Nasdaq обязала компании включать в руководство женщин и меньшинства

Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила предложенные электронной биржей Nasdaq предложения об изменении правил, касающихся разнообразия в советах директоров крупнейших компаний, акции которых обращаются в Nasdaq. В числе предложений есть требование включать в состав совета директоров минимум одну женщину и одного представителя этнического меньшинства или ЛГБТ-сообщества.
— Nasdaq требует, чтобы в советах директоров компаний, имеющих листинг на бирже, была хотя бы одна женщина, а также представитель недопредставленных групп или ЛГБТ+. Компании, которые не соответствуют этому стандарту, должны будут предоставить публичные объяснения, почему они не выполняют требования, — говорится в документах регулятора.
Фирмы, не соблюдающие новые правила, должны публично разъяснить, почему они так поступили, в противном случае им может грозить прекращение обращения их акций на бирже. Однако в заключении SEC отмечается, что биржа не намерена «оценивать содержание или аргументацию», представленную компаниями.
Первые данные компаниям необходимо будет подать в 2022 году. Среди компаний, акции которых обращаются в Nasdaq, есть в том числе российские: МТС, VEON («Вымпел-Коммуникации» / «Билайн»), HeadHunter, Ozon, Qiwi, «Мечел» и другие.