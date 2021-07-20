Приходишь домой и ничего не делаешь: считаем, во сколько обойдется месяц безделья для новосибирцев

Наверняка многие помнят выражение «смена деятельности — лучший отдых». Когда это звучало от родителей или учителей, места для маневра просто не оставалось. Нежелание заниматься домашней рутиной переводило нас в статус лентяев, бездельников — словом, людей, которым «придется тяжело в жизни».

Тяжело, похоже, сегодня многим. По данным «Авито», спрос на специалистов, которые возьмут на себя рутину, за два года вырос почти в 2,5 раза. И это при том, что многие работают на удаленке, то есть удается сэкономить время, которое раньше уходило на путь до работы.

Уборка

Итак, месяц безделья. Пожалуй, главная домашняя обязанность, которую хочется переложить на кого-то, — уборка. По данным сайта объявлений, за последние три года спрос на эту услугу тоже резко вырос. Если сравнивать с 2019-м, втрое, за последний год — на 120%.



Уборка — понятие широкое, поэтому аналитики «Авито» разделили ее по категориям. Генеральная уборка, поддерживающая уборка, отдельно — мытье окон, чистка мебели и мойка бытовой техники.