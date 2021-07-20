Приходишь домой и ничего не делаешь: считаем, во сколько обойдется месяц безделья для новосибирцев

Аналитики подсчитали, сколько стоит месяц безделья для новосибирца
Готовка, стирка, уборка и даже глажка: с одной стороны, ведение домашнего хозяйства — это тяжелый труд, с другой — ничего особенного, ведь сейчас столько техники, которой можно доверить большую часть этих дел. Если бы сто лет назад человек увидел, как будет жить рядовая семья в будущем, точно назвал бы нас лентяями. Кстати, прогресс не стоит на месте, и мы придумываем еще больше возможностей освободить время для отдыха. НГС подсчитал, сколько стоит месяц безделья, причем не только в плане готовки и уборки, но и заботы о домашних питомцах и (здравствуй, критика) собственных детях.
Наверняка многие помнят выражение «смена деятельности — лучший отдых». Когда это звучало от родителей или учителей, места для маневра просто не оставалось. Нежелание заниматься домашней рутиной переводило нас в статус лентяев, бездельников — словом, людей, которым «придется тяжело в жизни».
Тяжело, похоже, сегодня многим. По данным «Авито», спрос на специалистов, которые возьмут на себя рутину, за два года вырос почти в 2,5 раза. И это при том, что многие работают на удаленке, то есть удается сэкономить время, которое раньше уходило на путь до работы.
Уборка
Итак, месяц безделья. Пожалуй, главная домашняя обязанность, которую хочется переложить на кого-то, — уборка. По данным сайта объявлений, за последние три года спрос на эту услугу тоже резко вырос. Если сравнивать с
Уборка — понятие широкое, поэтому аналитики «Авито» разделили ее по категориям. Генеральная уборка, поддерживающая уборка, отдельно — мытье окон, чистка мебели и мойка бытовой техники.
Стоимость генеральной уборки зависит от площади квартиры. По данным «Авито», в среднем это 100 рублей за квадрат (мойка всех поверхностей снаружи). Убиваться на мойке окон людям тоже больше не очень хочется (кто мыл окна, знает, что это будут не самые лучшие выходные). За год желающие заказать мойку окон стали активнее на 70%. Мойка окон, как правило, не входит в цену за генеральную уборку и оплачивается отдельно (в среднем 300 рублей за одну створку с двух сторон).
Спрос на чистку ковров за последний год вырос на 90%. И дело явно не в том, что ковры возвращают на стены. Скорее, люди поняли, что это предновогоднее дело можно переложить на кого-то другого.
Год не мыли плиту? Исполнителей таких услуг на «Авито» тоже достаточно. Цена мойки внутренней части духовки / микроволновки / холодильника — 500 рублей. А если душа разгулялась и требует чистоты мягкой мебели, будьте готовы отдать 1000 рублей за чистку двуспального дивана. В генеральную уборку можно заложить и чистку коврового покрытия — 100 рублей за один метр.
Признаемся честно, такая чистота нападает на нас не каждый месяц. Еженедельно достаточно делать поддерживающую уборку — без мытья окон и бытовой техники изнутри. Поддерживающая уборка, кстати, в два раза дешевле, чем генеральная, — 50 рублей за квадратный метр.
— То есть, если вы живете в квартире площадью 50 кв. м, каждую неделю за наведение порядка в ней придется отдавать около 2500, — подсчитали аналитики сайта объявлений.
Со стиркой всё проще. У большинства есть машинка-автомат, только загрузи и выгрузи. Но если хочется заморочиться, то можно найти специалистов, которые и это сделают вместо вас.
— От 50 рублей за килограмм белья, если речь не идет о дорогостоящей одежде, которая нуждается в бережной чистке, — уточняют аналитики «Авито». — Имейте в виду, что у большинства химчисток есть ограничения по минимальному объему работы, дополнительно придется оплатить доставку белья в две стороны, если нет желания ездить в прачечную самостоятельно.
Если вы и ваша машинка справились сами, глажку можно и заказать — клинеры приедут домой и всё гладко сделают. Сколько это будет стоить, зависит от объема и сложности. Как договоришься.
Готовка
Очевидно, что можно ходить в ресторан, но помните, что от этого тоже можно устать. Остановимся на доставке домашней еды. По данным «Авито Услуги», средняя цена одного блюда сегодня — 250 рублей. Но искать доставку тоже может запросто утомить. Ведь нужно зайти в интернет, постоянно быть в муках выбора, потом ждать, открывать дверь и постоянно с кем-то знакомиться.
Если хочется напрочь забыть о домашних заботах, есть старый добрый способ — нанять домработницу, которая будет заниматься хозяйством от и до. Определить фиксированную цену невозможно, всё будет зависеть от объема работ.
Дача
Дача — это вообще отдельная тема. Для начала тут стоит разобраться в понятиях: дача это или огород. Хотя разница только в грядках. Но даже если это место для отдыха, то там всё равно придется вкалывать, например стричь газон или красить забор.
Кстати, по данным аналитиков, спрос на стрижку газонов в Новосибирске за последний год вырос на 32%, а за два года — на 146%.
— Сегодня газонокосильщику придется отдать в среднем 300 рублей за сотку. В том случае, если вам необходима также помощь в поливе, прополке, подкормке растений и стрижке кустарников, придется воспользоваться услугами специалиста более широкого профиля — оплата его работы рассчитывается, как правило, по времени, и это стоит в среднем 1000 рублей за час, — говорят аналитики «Авито».
Домашние питомцы
Прогулка с собакой — это иногда тоже работа, но и ее можно переложить. Оказывается, есть профессиональные выгульщики. И спрос на них, по данным «Авито», за последний год вырос на 111%, при этом стоимость работ снизилась. В среднем такая услуга стоит 150 рублей в час.
Если нет желания даже воспитывать питомца, при этом сильно мучает совесть, есть зооняни. Представители «Авито» говорят, что зооняни — это люди, которые могут заботиться не только о песиках или котиках, но и, например, о ящерицах.
— Это явление для нашего города пока новое. Чаще всего они забирают питомцев к себе домой на день или на время вашего отпуска. Стоимость услуг нянь для животных — от 100 рублей в сутки и выше, — говорят представители сайта объявлений. — А если у вас в квартире живут рыбки, вам потребуется чистка аквариума. Цена такой услуги зависит от объема аквариума и регулярности его обслуживания. В среднем в Новосибирске это 500 рублей.
Дети
Услуги нянь востребованы всегда, и вряд ли есть какие-то тренды по изменению спроса. А вот автоняня — относительно новая услуга, и спрос на нее растет.
Автоняни — это специалисты, которые помогают встретить ребенка из садика или школы, чтобы довезти на занятия или до дома, пока родители на работе. Здесь за последнее время было колебание спроса из-за пандемии. Но за два года спрос всё же вырос на 46%. Стоимость услуг педагогов и нянь, по данным «Авито Услуг», в среднем — 350 рублей в час.
Сколько всё это стоит
А теперь подведем итоги. Ваша семья состоит из трех человек. Двое взрослых, один ребенок и собака. Вы живете в двухкомнатной квартире, выходные проводите на даче. Иногда задерживаетесь на работе, поэтому не успеваете отвезти ребенка в кружок. Очень любите порядок, чистое глаженое белье и домашние блюда. Устали дважды в день гулять с собакой. В общем, хочется полениться.
Уборка (один раз в месяц — генеральная, три раза в месяц — поддерживающая) в двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров обойдется в
Освобождение от кухни будет стоить примерно 67 тысяч (из грубого расчета: 250 рублей за каждое блюдо три раза в день на всю семью).
Автоняня, которая три раза в неделю будет сама забирать ребенка из школы и привозить домой, — около 1000 рублей (если уложится в три часа за неделю). Человеку, который будет дважды в день по часу гулять с вашим псом, нужно будет платить
Если в этот месяц дача будет лишь местом для отдыха, за это придется заплатить 3600 (столько стоит стрижка газона на 6 сотках раз в две недели). А с поливкой, прополкой огорода рассчитывайте еще минимум на 2000 в месяц.
Итого, по самым грубым, примерным расчетам, на месяц безделья у вас уйдет 107 тысяч рублей. Для сравнения: это неполный месяц проживания в хорошем спа-санатории Новосибирской области. Только на одного человека, без лечения, в самом бюджетном номере.
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