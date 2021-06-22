За отказ вакцинироваться от коронавируса могут уволить? Разбираемся с юристами и кадровиками

Исключением является категория сотрудников, которые не могут прививаться по медицинским показаниям, их также должны отстранить, но с сохранением двух третей заработка. Решение главного санитарного врача Москвы об отстранении находится совершенно в правовом поле. Есть законы, в силу которых главный санитарный врач региона в определенных обстоятельствах в связи с эпидемиологической обстановкой для предотвращения распространения инфекции имеет право устанавливать обязательный режим вакцинирования, — говорит Михаил Барщевский.

Да, пока такая ситуация возникла только в Москве. Но вспомните, как в прошлом году главы регионов, один за другим, не зная толком, что делать, брали пример со столичных властей. Не исключено, что и сейчас регионы будут перенимать московский сценарий.

