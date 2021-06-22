За отказ вакцинироваться от коронавируса могут уволить? Разбираемся с юристами и кадровиками

Не дожидаясь официального признания, в Россию пришла третья волна коронавируса. На этот раз с индийских берегов. Штамм «Дельта» более заразен, у него более тяжелые симптомы, он цепляет молодежь (раньше в группе риска были пожилые люди) и без проблем обходит иммунные барьеры. Чтобы у населения быстрее выработался коллективный иммунитет, в регионах начали вводить что-то похожее на принудительную вакцинацию — для 60% сотрудников отраслей, где приходится работать с людьми. Это сотрудники торговли, транспорта, ЖКХ, здравоохранения и так далее. Тем, кто не хочет прививаться, грозят отстранением от работы. Законно ли это, разбираемся вместе с юристами и кадровиками.
— С учетом эпидемиологической ситуации, работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, которые не привились, — говорит полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.
Исключением является категория сотрудников, которые не могут прививаться по медицинским показаниям, их также должны отстранить, но с сохранением двух третей заработка. Решение главного санитарного врача Москвы об отстранении находится совершенно в правовом поле. Есть законы, в силу которых главный санитарный врач региона в определенных обстоятельствах в связи с эпидемиологической обстановкой для предотвращения распространения инфекции имеет право устанавливать обязательный режим вакцинирования, — говорит Михаил Барщевский.
Да, пока такая ситуация возникла только в Москве. Но вспомните, как в прошлом году главы регионов, один за другим, не зная толком, что делать, брали пример со столичных властей. Не исключено, что и сейчас регионы будут перенимать московский сценарий.
— В регионах пока такого нормативного акта не приняли, но закон позволяет отстранять от работы по предписаниям уполномоченных на то государственных органов. То есть они не принимают закон о том, что работникам конкретных сфер надо привиться, — они адресно рассылают требования прививать сотрудников.
Поскольку работодателям поступают требования от уполномоченных на то органов, это делается в общественных интересах. И вся тенденция до этого шла к тому, что нет особенных причин для того, чтобы не прививаться. Законодательство смотрит на это строго, потому что прививки — это общественный интерес. Поэтому, скорее всего, практика пойдет по тому, что будут отстранять, и отстранения будут признавать законными, — говорит Артём Страшнов.
— Юридически требование властей Москвы совершенно законно, — говорит сотрудник отдела кадров Сергей Иванов. — Для регионов это требование будет законным при наличии соответствующих постановлений региональных властей. Однако под ударом оказываются малые предприятия с небольшим количеством сотрудников. Требований медицинского отвода не содержится. Есть только цифра 60% сотрудников.
А вот увольнения за отказ от вакцинации в российском трудовом законодательстве не предусмотрено. Однако отстранить от работы могут ровно на столько, сколько будет длиться обязательная вакцинация. Пока конца и края ей не видно, так что заядлые антипрививочники в принципе могут готовиться к тому, что какое-то время придется посидеть без зарплаты. И поддельные справки ситуацию не исправят. К тому же «левая» справка о наличии противопоказаний — это уже состав уголовного преступления, поскольку является документом, дающим права и освобождающим от обязанностей.
Что еще почитать о вакцинации:
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