С толстой сумкой на ремне: как почтальонов заставляют зарабатывать на пенсиях стариков

Несколько иная ситуация в самой Уфе, где 95% опрошенных корреспондентом UFA1.RU пенсионеров заявили, что получают пенсию на банковскую карту и лично с почтальонами не контактируют. Оставшиеся 5% сообщили, что им «никто никогда ничего купить не предлагал», правда, выглядит это так.

— Моей бабушке ничего не навязывали, — рассказывает уфимец Олег. — Почтальон просто приходил и приносил печенье, кексы. В силу возраста и дружбы с почтальоном моя бабушка сама была рада стараться и закупала всё подряд.

То есть бабушке не навязывают, а просто каждый раз упорно приносят всё те же печеньки на бабушкину пенсию?

Омск: план сделали — под 200 тысяч!

Одна из пенсионерок в Седельниковском районе рассказала журналисту NGS55, что в прошлом году почтальон действительно носил с собой преимущественно конфеты и предлагал их купить.

— Говорили: «Заставляют», но покупали их мало. По сравнению с магазинами — дороговато, — поделилась женщина и добавила, что почтальонам сочувствовали, что им приходится таскать с собой тяжести, и со временем продукты с собой приносить перестали. В этом году в деревни и села они уже их не носили.

Сотрудник почтового отделения в деревне Тарского района, пожелавший остаться анонимным:

— Никто ничего не берет, все идут в магазины. Мы же не совсем живем в лесу, что нигде ничего купить нельзя. В магазинах выбор больше и дешевле. Когда сахар у нас был дешевле, тогда к нам приходили. А в остальном — нет: ни за конфетками, ни за печеньями, ни за химией бытовой. Никто ничего не берет — не хотят ни газеты выписывать, ни лотерейки покупать. У многих бабушек социальные работники есть — они покупают в магазинах и приносят. У нас коммунальные оплатили, и всё.

План не выполняем. А сейчас же придумали с 1 мая: 90% сделаешь — получишь 6%. Не сделаешь — не получишь. А мы его никогда не делаем — планы очень большие. Вон у нас план сделали уже под 200 тысяч в месяц, мы если половину делаем — уже хорошо. Раньше как было: сколько наторговал, получаешь с этого 6%. Поэтому настроения нет работать уже. Будешь еще больше работы делать, а получать ничего не будешь. А кто-то же будет получать за это деньги — мы всё равно же торгуем, только теперь задаром.

Сейчас все в шоке — подписывали этот лист ознакомления с приказом. Я уже думала не подписывать — а что это даст? Товаром заваливают, коробками всё, коробками, бесит всё это. Ни витрин, ничего нет, не приспособлено — куда это раскладывать? И во всех отделения одно и то же. Достали уже людей, сил нет.

В том же районе, другой почтальон:

— Заставляют продавать. Куда это таскать на руках. Не видели видео, в каком-то городе 40 человек уволили? А кто так будет работать? С другой стороны, у нас и работы-то другой нет. Мужики только на частников подрабатывают, а больше ничего нет. С другой стороны, в соседнем отделении почтальон в отпуск собирается — а на замену ему некого поставить, в деревне старые все уже. Протяженность участка — пять километров. Это представьте: сумку надо тащить и товар этот тащить. И неизвестно, продашь — не продашь, будешь с ним таскаться взад-вперед. А зарплата у меня меньше 10 тысяч , если что. И ничего не изменится.

Ярославль: известный почтальон Сергей Кондаков развозит 300 кило

Журналистам 76. RU пресс-служба выдала тот же заготовленный ответ, который получили наши коллеги во всех городах страны. С одной особенностью. Тут привели в пример известного ярославского почтальона на вездеходе.

— Сергей Кондаков по бездорожью, преодолевая реки, через лес и болота, ежемесячно доставляет местным жителям около 300 кг жизненно необходимых товаров, и каждый раз его с нетерпением ждут жители отдаленных деревень Меньково и Красный Яр, — сообщает пресс-служба.

Про перевыполнение плана тоже рассказали. В марте продукции доставили на 9% больше, чем в феврале. Да и вообще теперь в магазины можно не ходить, на почте есть всё — крупы, консервы, канцелярия.

Даже в Москве, к слову, почтовые отделения теперь больше всего напоминают сельпо советского периода.

Самара и Тюмень: продукты для жителей деревень

В Самаре, судя по всему, доставку продуктов перенесли в основном в сельскую местность. Во всяком случае, все пенсионеры, с которыми разговаривали журналисты 63.RU, получая деньги на дому, не слышали предложений купить что-нибудь ненужное.

В целом в Самаре тенденция такова: многие получают пенсию либо на банковскую карту, либо на сберкнижку. Тех, кто получает пенсию на дому наличными, не очень много. Похожая ситуация в Тюмени.

Наши журналисты из 72.RU поговорили с пенсионерами и почтальонами, и те дружно сообщили, что в основном такое процветает в сельской местности. В самой Тюмени не слышно о таком.

Нижний Новгород: разница в цене

Журналисты NN.RU решили выяснить, насколько всё же цены на почте отличаются от того, что можно купить в ближайших супермаркетах. Например, рыбные консервы — килька и сардины — стоят в почтовых отделениях достаточно дешево, порядка 50–60 рублей . Впрочем, в обычных магазинах цены схожие.

Кофе, тот же Jacobs в банке, стоит что на почте, что в «Спаре» совершенно одинаково: по 175 рублей .

Чай недорогих марок, типа «Принцессы Явы», «Гиты» или «Краснодарского», на почте стоит от 27 до 52 рублей , а в «Спаре» — от 39 до 72 рублей .

Зато конфеты на почте явно дороже. «Кара-Кум» и «Мишки» в пакетах там — от 73 до 150 рублей , а в «Спаре» — от 69 до 119 рублей . А в «Пятерочке» «Москвичка» — 108 рублей , тогда как на почте она 118. В «Спаре» такая же «Москвичка» — 119 рублей , «Аленка» — 79.

«Любятовский крекер» встанет вам на почте в 76 рублей , а в «Спаре» — в 70.

Надо также сказать, что еще на почте продаются консервы, которых мы не нашли ни в одном обычном магазине. Это окорок, ветчина, котлеты рубленые и тушеная индейка. Стоят они от 78 до 108 рубле й за банку. Есть также несравнимые макароны малоизвестных марок — от 39 до 52 рублей за пачку.

Остается добавить, что после бунта дзержинских почтовиков проверкой правомочности действий «Почты России» занялась прокуратура.

Мнение юриста

По словам юриста Сети городских порталов Тимура Валиярова, в соответствии с законодательством «Почта России» имеет право осуществлять деятельность по реализации продуктов питания, так как является коммерческой организацией и может заниматься любой незапрещенной коммерческой деятельностью.

Однако есть нюансы. Например, для того чтобы продавать продукты, сотрудникам нужно иметь медицинскую книжку (согласно приказу Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г. № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»). А, по словам уволенных дзержинских почтальонов, с 2019 года им эти документы не продлевали.

— В 2017 году нам сделали эти книжки, потом их срок годности прошел. В 2019 году у нас был медосмотр, но необходимую для работы с продуктами питания голограмму для разрешения торговли нам не ставили, — рассказала одна из женщин.

Что касается хранения продуктов на складах, требования к организации этого процесса многочисленны и закреплены как в Санитарно-эпидемиологических нормах и правилах (например, СП 2.3.6.3668-20 ), так и в строительных нормах и правилах, иных документах.

— Склад должен быть изолированной, непроходной комнатой. Помещения для пищевой и непищевой продукции должны быть разделены, еда не должна быть размещена на стеллажах или поддонах. Хранение на полу не допускается, должны быть соблюдены условия хранения продукции, установленные производителем, — говорит Тимур Валияров.