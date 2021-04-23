С толстой сумкой на ремне: как почтальонов заставляют зарабатывать на пенсиях стариков

Наши коллеги из NN.RU недавно рассказали, как в Дзержинске начали массово увольнять почтальонов. А всё потому, что они отказывались подписывать договоры, согласно которым, кроме пенсий и пособий, они должны буквально втюхивать старикам продуктовые наборы за их же скромные пенсии. Благо, доступ в квартиры у сотрудников «Почты России» есть, в отличие от целых толп мошенников, которые так и рвутся в жилье доверчивых россиян, чтобы продать что-нибудь ненужное втридорога.
Сотрудницы почты, а там в основном немолодые женщины, даже обратились за помощью к председателю нижегородского Заксобрания Евгению Люлину. Пошли на прием, чтобы рассказать, как их принуждают продавать пожилым дзержинцам продукты без выдачи чеков, а еще про то, что в отделениях никто не следит за сроком годности и условиями хранения продуктов. Сотрудницам почты приходится подниматься в квартиры с сумками весом
— В 2019 году женщина занималась доставкой пенсии и продуктов поздно вечером и споткнулась в подъезде, неся тяжелые сумки с консервами. После этого Роструд запретил нам заниматься доставкой продуктов. Но через два года они опять захотели возобновить эту практику, поэтому произошли и конфликт, и увольнения, — рассказали журналистам NN.RU возмущенные женщины.
И это уже не первый скандал. В Колтушах Ленинградской области возмутились сами пенсионеры, когда однажды получили вместе с пенсией ненужные журналы кроссвордов и банки с тушенкой. При этом сумма пособий по старости на пару-тройку сотен рублей уменьшилась. То есть почтальоны сами вычли нужную сумму за втюхиваемый товар. Родственники попытались вернуть деньги, но тщетно.
Что касается бунта почтовиков в Дзержинске, то защиты они так и не нашли. Некоторые женщины всё же вернулись к работе, согласившись на выдвинутые условия. Говорят, другого выхода не было — работу в Дзержинске найти не так просто даже с зарплатой
Пресс-служба «Почты России» сообщила журналистам NN.RU, что недовольство сотрудников вызвали изменения, которые были внесены в их трудовые договоры: учет рабочего времени и фиксирование в трудовом договоре обязанности по реализации товаров народного потребления. Толкового ответа, который бы говорил о том, как конкретно будут регулироваться права работников почты и пенсионеров, так и не дождались. Было сказано, что не согласились с изменениями только
Также нам сообщили, что сумма плана почтальонов Дзержинского почтамта, которая фигурирует в СМИ (
На данный момент в Нижегородской области есть два судебных дела, в которых по существу рассматривался вопрос о том, входит ли в функционал почтальонов реализация товаров народного потребления, и пока они в пользу «Почты России». Это решения Нижегородского районного суда
То есть и суд встал на сторону «Почты России», а не почтальонов с их крошечными зарплатами и пенсионеров с нищенскими пенсиями.
Насколько вообще подобная ситуация характерна для всей страны? Вот какая в целом складывается картина.
Красноярск: пугают, что почту закроют, если не будем носить
С недавних пор почтальоны Красноярского края носят на дом не только письма, газеты и пенсии, но и предлагают купить у них продукты питания и даже бытовую химию. Цены в основном такие же, как в магазине, но, бывает, отличаются.
— К пенсии нам высылают продукты, чтобы мы могли их продать. Это конфеты, печенье, консервы, сгущенка, рожки и даже мыло. В последний раз прислали
Товары особым спросом не пользуются. По словам женщины, продукты от почты покупают, потому что не хотят, чтобы отделение закрыли. К слову, тушенка из индейки стоит
— Пугают, что если не будем торговать, то и почты в деревне не будет. А работу я свою люблю, это мое призвание. Что я буду делать, если почту закроют? Многие приходят в отделение и покупают продукты на месте, — сокрушается женщина.
В почтовых отделениях самого Красноярска аналогичная ситуация. Сейчас там можно купить не только марки и газеты, но и соки, шоколад и даже детские игрушки. А сами почтальоны тоже вынуждены работать и продавцами, предлагая пенсионерам продукты во время доставки пенсий. Этот факт подтвердил один из сотрудников ведомства.
— Мы предлагаем, их право отказаться, — констатирует почтальон, пожелавший остаться неизвестным.
В региональном управлении «Почты России» нам уточнили, что это далеко не нововведение и даже в должностной инструкции почтальона прописано, что он обязан осуществлять доставку периодических печатных изданий, корреспонденции, пенсий и социальных пособий, счетов, рекламных материалов, товаров народного потребления.
Вообще всё подается очень пафосно.
— Доставка товаров на дом — важная часть социальной миссии «Почты России». Этот функционал отражен в должностных инструкциях почтальонов, которые приносят продукты на дом клиентам
Еще в региональных пресс-службах отмечают, что спрос на доставку товаров растет, и поэтому почтовики идут в плюсе. Например, почтовики Красноярского края доставили в марте клиентам на 10% больше товаров, чем в предыдущем месяце.
Башкирия: почтальоны не навязывают, но упорно предлагают
В Башкирии почтальоны не навязывают продуктовые наборы пенсионерам, но предлагают им приобрести их, если те в этом нуждаются. По крайней мере, так утверждают в «Почте России» в Башкирии. По информации пресс-службы, такая услуга популярна в сельской местности, где проживают маломобильные граждане и нет магазинов.
— Во время доставки пенсий на дом почтальоны фиксируют пожелания клиентов на специальном бланке и доставляют необходимые продукты во время следующего визита или раньше, если это необходимо клиенту, — рассказали в «Почте».
Видимо, здесь забыли о скандале, который очень напоминает тот, что произошел в Ленинградской области. Пенсионеру недостающую сумму заменили печеньками. UFA1 писала об этом.
По информации пресс-службы, в марте почтальоны республики тоже продали клиентам на 15% больше товаров, чем в феврале. То есть просто рапорты передовиков производства — ни больше ни меньше. Два года назад Башкирия лидировала по планам почтальонов.
— Их заставляли делать план на 95 тысяч (!) рублей в месяц. А если три месяца подряд с планом человек не справляется, могли уволить, — рассказывали тогда башкирские почтальоны.
Несколько иная ситуация в самой Уфе, где 95% опрошенных корреспондентом UFA1.RU пенсионеров заявили, что получают пенсию на банковскую карту и лично с почтальонами не контактируют. Оставшиеся 5% сообщили, что им «никто никогда ничего купить не предлагал», правда, выглядит это так.
— Моей бабушке ничего не навязывали, — рассказывает уфимец Олег. — Почтальон просто приходил и приносил печенье, кексы. В силу возраста и дружбы с почтальоном моя бабушка сама была рада стараться и закупала всё подряд.
То есть бабушке не навязывают, а просто каждый раз упорно приносят всё те же печеньки на бабушкину пенсию?
Омск: план сделали — под 200 тысяч!
Одна из пенсионерок в Седельниковском районе рассказала журналисту NGS55, что в прошлом году почтальон действительно носил с собой преимущественно конфеты и предлагал их купить.
— Говорили: «Заставляют», но покупали их мало. По сравнению с магазинами — дороговато, — поделилась женщина и добавила, что почтальонам сочувствовали, что им приходится таскать с собой тяжести, и со временем продукты с собой приносить перестали. В этом году в деревни и села они уже их не носили.
Сотрудник почтового отделения в деревне Тарского района, пожелавший остаться анонимным:
— Никто ничего не берет, все идут в магазины. Мы же не совсем живем в лесу, что нигде ничего купить нельзя. В магазинах выбор больше и дешевле. Когда сахар у нас был дешевле, тогда к нам приходили. А в остальном — нет: ни за конфетками, ни за печеньями, ни за химией бытовой. Никто ничего не берет — не хотят ни газеты выписывать, ни лотерейки покупать. У многих бабушек социальные работники есть — они покупают в магазинах и приносят. У нас коммунальные оплатили, и всё.
План не выполняем. А сейчас же придумали
Сейчас все в шоке — подписывали этот лист ознакомления с приказом. Я уже думала не подписывать — а что это даст? Товаром заваливают, коробками всё, коробками, бесит всё это. Ни витрин, ничего нет, не приспособлено — куда это раскладывать? И во всех отделения одно и то же. Достали уже людей, сил нет.
В том же районе, другой почтальон:
— Заставляют продавать. Куда это таскать на руках. Не видели видео, в каком-то городе
Ярославль: известный почтальон Сергей Кондаков развозит 300 кило
Журналистам 76. RU пресс-служба выдала тот же заготовленный ответ, который получили наши коллеги во всех городах страны. С одной особенностью. Тут привели в пример известного ярославского почтальона на вездеходе.
— Сергей Кондаков по бездорожью, преодолевая реки, через лес и болота, ежемесячно доставляет местным жителям около
Про перевыполнение плана тоже рассказали. В марте продукции доставили на 9% больше, чем в феврале. Да и вообще теперь в магазины можно не ходить, на почте есть всё — крупы, консервы, канцелярия.
Даже в Москве, к слову, почтовые отделения теперь больше всего напоминают сельпо советского периода.
Самара и Тюмень: продукты для жителей деревень
В Самаре, судя по всему, доставку продуктов перенесли в основном в сельскую местность. Во всяком случае, все пенсионеры, с которыми разговаривали журналисты 63.RU, получая деньги на дому, не слышали предложений купить что-нибудь ненужное.
В целом в Самаре тенденция такова: многие получают пенсию либо на банковскую карту, либо на сберкнижку. Тех, кто получает пенсию на дому наличными, не очень много. Похожая ситуация в Тюмени.
Наши журналисты из 72.RU поговорили с пенсионерами и почтальонами, и те дружно сообщили, что в основном такое процветает в сельской местности. В самой Тюмени не слышно о таком.
Нижний Новгород: разница в цене
Журналисты NN.RU решили выяснить, насколько всё же цены на почте отличаются от того, что можно купить в ближайших супермаркетах. Например, рыбные консервы — килька и сардины — стоят в почтовых отделениях достаточно дешево, порядка
Кофе, тот же Jacobs в банке, стоит что на почте, что в «Спаре» совершенно одинаково:
Чай недорогих марок, типа «Принцессы Явы», «Гиты» или «Краснодарского», на почте стоит
Зато конфеты на почте явно дороже. «Кара-Кум» и «Мишки» в пакетах там —
«Любятовский крекер» встанет вам на почте
Надо также сказать, что еще на почте продаются консервы, которых мы не нашли ни в одном обычном магазине. Это окорок, ветчина, котлеты рубленые и тушеная индейка. Стоят они
Остается добавить, что после бунта дзержинских почтовиков проверкой правомочности действий «Почты России» занялась прокуратура.
Мнение юриста
По словам юриста Сети городских порталов Тимура Валиярова, в соответствии с законодательством «Почта России» имеет право осуществлять деятельность по реализации продуктов питания, так как является коммерческой организацией и может заниматься любой незапрещенной коммерческой деятельностью.
Однако есть нюансы. Например, для того чтобы продавать продукты, сотрудникам нужно иметь медицинскую книжку (согласно приказу Роспотребнадзора
— В 2017 году нам сделали эти книжки, потом их срок годности прошел.
Что касается хранения продуктов на складах, требования к организации этого процесса многочисленны и закреплены как в Санитарно-эпидемиологических нормах и правилах (например,
— Склад должен быть изолированной, непроходной комнатой. Помещения для пищевой и непищевой продукции должны быть разделены, еда не должна быть размещена на стеллажах или поддонах. Хранение на полу не допускается, должны быть соблюдены условия хранения продукции, установленные производителем, — говорит Тимур Валияров.
Почтальоны сообщили редакции NN.RU, что на дзержинской почте всё выглядело совсем иначе.
— На наших почтовых участках не соблюдались никакие нормы, потому что были проверки, и перед ними товар сразу убирали, чтобы сотрудники Роспотребнадзора его не увидели. Всё валялось просто в коробках, там, где было свободное место. Думаю, что и на складах такое же безобразие творится. Два года назад мы писали во все инстанции. Как только руководство узнало, что будет проверка, сразу весь товар вывезли.
Юрист подтвердил нам, что любая реализация продукции должна сопровождаться выдачей чека, в том числе это касается и торговли продуктами в «Почте России». Однако в Дзержинске и других населенных пунктах тоже доставщикам пенсий приходится торговать на дому продуктами без кассового аппарата, соответственно, чеки они пенсионерам выдавать не могут. Более того, почтальоны сообщили нам, что цены на один и тот же продукт могли меняться по несколько раз в день, но всегда совпадали с ценами в отделении.
— Нам звонил начальник, говорил, что тушенка, например, подорожала