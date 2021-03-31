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Началась регистрация на конкурс «Лидеры России»

Участники могут выбрать одно из восьми направлений

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Регистрация закончится 26 апреля

Регистрация закончится 26 апреля

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С 31 марта началась регистрация на шесть направлений четвертого конкурса «Лидеры России». Участники могут выбрать одно из них: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». Еще два направления будут запущены в апреле: трек «Международный» и трек «Студенты». Выбрать можно только один трек. Регистрация завершится 26 апреля, затем начнутся дистанционные испытания.

— Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта — возможность получить в наставники лучших управленцев страны, — считает наставник конкурса «Лидеры России», первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. — Кто-то не дойдет до финала, но всё равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь, будет понимать, чего именно ему не хватило, где надо совершенствовать свой опыт, свои знания, свои навыки. И это иногда дороже, чем победа.

Руководитель конкурса Алексей Комиссаров рассказал, что новый сезон проекта будет сильно отличаться от предыдущих не только тестами и методологией, но и самой структурой. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности.

На конец лета — начале осени 2021 года запланированы полуфиналы треков, а суперфинал состоится в марте 2022 года.

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Сергей Кириенко«Лидеры России»
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