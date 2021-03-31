Началась регистрация на конкурс «Лидеры России»

С 31 марта началась регистрация на шесть направлений четвертого конкурса «Лидеры России». Участники могут выбрать одно из них: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». Еще два направления будут запущены в апреле: трек «Международный» и трек «Студенты». Выбрать можно только один трек. Регистрация завершится 26 апреля , затем начнутся дистанционные испытания.

— Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта — возможность получить в наставники лучших управленцев страны, — считает наставник конкурса «Лидеры России», первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. — Кто-то не дойдет до финала, но всё равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь, будет понимать, чего именно ему не хватило, где надо совершенствовать свой опыт, свои знания, свои навыки. И это иногда дороже, чем победа.