Повыплачивали и хватит: в Новосибирской области сократят объемы социальных выплат безработным

В Новосибирской области объемы выплат безработным сократили почти вдвое
В 2021 году на выплаты безработным новосибирцам власти предусмотрели в два раза меньше денег — 2,6 миллиардов рублей (в 2020 году на социальные выплаты выделяли 4,8 миллиардов).
— В прошлом году на социальные выплаты безработным гражданам — пособие по безработице, стипендия в период профессионального обучения безработных граждан, материальная помощь — за счет средств субвенции из федерального бюджета было израсходовано 4,8 миллиардов рублей, на 2021 год запланировано 2,6 миллиардов. Также в учреждениях занятости региона фиксируют небольшое количество отказов от предлагаемых должностей. Так, в 2019 году от трех и более предложенных направлений отказались 150 человек при общем количестве состоявших на учете 53,6 тысяч безработных граждан. За 2020 год отказались 125 человек, на учете состояло 142 тысяч безработных, — цитирует ТАСС пресс-службу Министерства труда и социального развития области.
При сокращении объема выплат сам размер пособий никак не изменится. Как сообщили в пресс-службе центра занятости населения Новосибирска, сейчас минимальный размер выплат безработным составляет 1800 рублей, максимальный — 14 556 рублей.
— В прошлом году, когда была пандемия, правительство приняло решение по повышенным пособиям, по выплатам на детей. Естественно, люди пошли в службу занятости за этими пособиями. Поскольку сейчас они закончились, и период выплат закончился, люди либо ищут работу, либо уходят. Потому что смысла стоять в службе занятости нет. Если он сидел дома и ничего не делал, а потом узнал, что давали пособия, то сейчас он, естественно, не будет стоять на учете, — объяснила Ирина Узинская, пресс-секретарь центра занятости населения Новосибирска.
По данным на 26 марта, в Новосибирской области зарегистрировано 52,7 тысяч безработных.
С начала года за помощью в поиске работы обратились 25,2 тысячи человек, более 25 тысяч сибиряков получили работу. За этот период 919 работников были уволены из-за сокращений.
В прошлом году из-за коронавируса многие потеряли работу и остались без денег. Жительница Новосибирска работала менеджером в престижной компании, но ей пришлось уволиться и устроиться работать курьером. Прочитайте ее историю здесь.