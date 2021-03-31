Повыплачивали и хватит: в Новосибирской области сократят объемы социальных выплат безработным

В 2021 году на выплаты безработным новосибирцам власти предусмотрели в два раза меньше денег — 2,6 миллиардов рублей (в 2020 году на социальные выплаты выделяли 4,8 миллиардов).

— В прошлом году на социальные выплаты безработным гражданам — пособие по безработице, стипендия в период профессионального обучения безработных граждан, материальная помощь — за счет средств субвенции из федерального бюджета было израсходовано 4,8 миллиардов рублей, на 2021 год запланировано 2,6 миллиардов. Также в учреждениях занятости региона фиксируют небольшое количество отказов от предлагаемых должностей. Так, в 2019 году от трех и более предложенных направлений отказались 150 человек при общем количестве состоявших на учете 53,6 тысяч безработных граждан. За 2020 год отказались 125 человек, на учете состояло 142 тысяч безработных, — цитирует ТАСС пресс-службу Министерства труда и социального развития области.