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Потребность в курьерах выросла в два раза: им предлагают до 50 тысяч в месяц

Рассказываем, кого еще в НСО чаще всего берут на частичную занятость

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Спрос на курьеров вырос в два раза по сравнению с прошлым годом

Спрос на курьеров вырос в два раза по сравнению с прошлым годом

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Потребность в курьерах в Новосибирской области выросла в 2 раза

С начала 2021 года в Новосибирской области самыми востребованными вакансиями с частичной занятостью стали курьеры, врачи, учителя и уборщики. В частности, спрос на курьеров вырос в два раза, такие данные озвучил исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».

— В начале года 30% из общего объема вакансий приходилось на позиции курьера, учителя, водителя, врача, уборщика, причем необходимость в курьерах выросла вдвое по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — сообщает «Зарплата.ру». — В связи с бурным развитием сервисов онлайн-доставки в пандемию сегодня работодатели активно ищут курьеров различного формата — пеших, на велосипеде или на автомобиле, доставляющих товары, продукты или еду из заведений общепита. На позиции курьеров приходится треть из всего числа вакансий с гибким графиком — в среднем им предлагают 30 000–50 000 рублей в месяц в зависимости от выработки.

По данным сервиса, четверть вакансий — учителя: в эту категорию попадают все преподаватели — от учителей-предметников в общеобразовательных школах до логопедов, педагогов дополнительного образования, преподавателей курсов в учебных центрах и онлайн-школах. В среднем преподаватель получает 1000 рублей за урок.

— Дефицит преподавателей объясним — во время пандемии активно развивалось онлайн-образование, и у учителей наконец появился выбор. Те из них, кто смог успешно освоить новый формат, получили иные возможности для заработка и развития, не ограниченные стенами школы, — цитирует исследовательский центр слова HR-директора «Зарплаты.ру» Веры Маневич. — Кроме того, локдаун подогрел спрос на репетиторов: оставшись в изоляции с детьми, родители обнаружили, что система образования не справляется, и начали активно привлекать сторонних преподавателей.

В пятерку вакансий с частичной занятостью входят водители (доход от 1000 рублей за смену), хотя по сравнению с прошлым годом спрос на них сократился в три раза. Врачи также в топе вакансий с частичной занятостью.

— По всей стране активно ищут анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, рентгенологов, терапевтов, хирургов, гинекологов, стоматологов, причем в некоторых регионах готовы брать специалистов без опыта и платить им от 100 000 рублей, — уточнили в исследовательском центре.

По информации «Зарплаты.ру», в списке востребованных профессий с частичной занятостью по-прежнему уборщики помещений (13%), которым в среднем предлагают 15 000 рублей в месяц при занятости несколько часов в день. В прошлом году лидером среди вакансий с частичной занятостью в регионе были специалисты по продажам, отметили специалисты исследовательского центра.

В начале года эксперты по кадрам рассказали, где найти надежную работу и кому поднимут зарплаты.

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вакансиизарплатачастичная занятость
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