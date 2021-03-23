Потребность в курьерах выросла в два раза: им предлагают до 50 тысяч в месяц

С начала 2021 года в Новосибирской области самыми востребованными вакансиями с частичной занятостью стали курьеры, врачи, учителя и уборщики. В частности, спрос на курьеров вырос в два раза, такие данные озвучил исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».



— В начале года 30% из общего объема вакансий приходилось на позиции курьера, учителя, водителя, врача, уборщика, причем необходимость в курьерах выросла вдвое по сравнению с аналогичным показателем 2020 года , — сообщает «Зарплата.ру». — В связи с бурным развитием сервисов онлайн-доставки в пандемию сегодня работодатели активно ищут курьеров различного формата — пеших, на велосипеде или на автомобиле, доставляющих товары, продукты или еду из заведений общепита. На позиции курьеров приходится треть из всего числа вакансий с гибким графиком — в среднем им предлагают 30 000–50 000 рублей в месяц в зависимости от выработки.