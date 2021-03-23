Потребность в курьерах выросла в два раза: им предлагают до 50 тысяч в месяц

Потребность в курьерах в Новосибирской области выросла
С начала 2021 года в Новосибирской области самыми востребованными вакансиями с частичной занятостью стали курьеры, врачи, учителя и уборщики. В частности, спрос на курьеров вырос в два раза, такие данные озвучил исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».
— В начале года 30% из общего объема вакансий приходилось на позиции курьера, учителя, водителя, врача, уборщика, причем необходимость в курьерах выросла вдвое по сравнению с аналогичным показателем
По данным сервиса, четверть вакансий — учителя: в эту категорию попадают все преподаватели — от учителей-предметников в общеобразовательных школах до логопедов, педагогов дополнительного образования, преподавателей курсов в учебных центрах и онлайн-школах. В среднем преподаватель получает
— Дефицит преподавателей объясним — во время пандемии активно развивалось онлайн-образование, и у учителей наконец появился выбор. Те из них, кто смог успешно освоить новый формат, получили иные возможности для заработка и развития, не ограниченные стенами школы, — цитирует исследовательский центр слова
В пятерку вакансий с частичной занятостью входят водители (доход
— По всей стране активно ищут анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, рентгенологов, терапевтов, хирургов, гинекологов, стоматологов, причем в некоторых регионах готовы брать специалистов без опыта и платить им
По информации «Зарплаты.ру», в списке востребованных профессий с частичной занятостью по-прежнему уборщики помещений (13%), которым в среднем предлагают
В начале года эксперты по кадрам рассказали, где найти надежную работу и кому поднимут зарплаты.