Названы врачи, которым могут платить более 150 тысяч в Новосибирске, — среди них есть патологоанатомы

Патологоанатомы попали в топ по зарплатам новосибирских врачей
За последние три месяца самыми высокооплачиваемыми врачами в Новосибирске стали патологоанатомы и анестезиологи. Об этом сообщил исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.
Всего на сегодняшний день на сайте Зарплата.ру в Новосибирске больше 1200 врачебных вакансий разных специальностей. Больницы ищут терапевтов, педиатров, неврологов, гинекологов, онкологов. До
— Некоторым узким специалистам больницы готовы предложить зарплату более 100 тысяч рублей, — сообщает Зарплата.ру. — Самая высокая зарплата сегодня предлагается врачам, которые готовы оказывать медицинскую помощь больным коронавирусом. Новосибирские медучреждения, переформатированные в ковидный госпиталь, ищут целый ряд специалистов: одновременно нужны пульмонологи, акушеры-гинекологи, неврологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, которым готовы платить до
Нашлась вакансия для анестезиолога-реаниматолога без опыта работы — в государственном учреждении, где не нужно взаимодействовать с ковидными пациентами, такому специалисту предложили зарплату от
Недавно НГС сделал большое исследование о реальных заработках новосибирских ученых — подробности можно почитать здесь.