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Названы врачи, которым могут платить более 150 тысяч в Новосибирске, — среди них есть патологоанатомы

Самая высокая зарплата предлагается врачам, которые готовы помогать ковидным больным

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Вакансия патологоанатома в списке Зарплаты.ру обещает более 160 тысяч в месяц

Вакансия патологоанатома в списке Зарплаты.ру обещает более 160 тысяч в месяц

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Патологоанатомы попали в топ по зарплатам новосибирских врачей

За последние три месяца самыми высокооплачиваемыми врачами в Новосибирске стали патологоанатомы и анестезиологи. Об этом сообщил исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

Всего на сегодняшний день на сайте Зарплата.ру в Новосибирске больше 1200 врачебных вакансий разных специальностей. Больницы ищут терапевтов, педиатров, неврологов, гинекологов, онкологов. До 100 000 рублей предлагают кардиологам, терапевтам, инфекционистам, психиатрам и рентгенологам.

— Некоторым узким специалистам больницы готовы предложить зарплату более 100 тысяч рублей, — сообщает Зарплата.ру. — Самая высокая зарплата сегодня предлагается врачам, которые готовы оказывать медицинскую помощь больным коронавирусом. Новосибирские медучреждения, переформатированные в ковидный госпиталь, ищут целый ряд специалистов: одновременно нужны пульмонологи, акушеры-гинекологи, неврологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, которым готовы платить до 160 000 рублей, а врач-патологоанатом может рассчитывать на еще больший доход.

Нашлась вакансия для анестезиолога-реаниматолога без опыта работы — в государственном учреждении, где не нужно взаимодействовать с ковидными пациентами, такому специалисту предложили зарплату от 150 000 рублей.

Недавно НГС сделал большое исследование о реальных заработках новосибирских ученых — подробности можно почитать здесь.

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вакансиизарплатамедицинские работники
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