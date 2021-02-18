Новосибирские компании меньше других городов откажутся от корпоративов на 23 Февраля и 8 Марта

В этом году больше половины (52%) новосибирских компаний заявили, что не будут проводить корпоративы
Отдельные мероприятия к 23 Февраля и 8 Марта чаще проводят в Новосибирске (20%), реже всего — в Москве (14%). Объединенные праздники пройдут в 8% новосибирских компаний, в 2% отметят только 8 Марта, в 1% — только 23 февраля.
Для сравнения: в этом году в 53% российских компаний отказались от корпоративов ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Год назад без корпоративов обошлись 44% организаций.
Премии к 23 февраля выписывают 15% компаний Новосибирска.
Мы рассказывали, чем новосибирские компании сейчас заменяют традиционные корпоративы. А еще почитайте откровенные рассказы сибиряков, за что их уволили после новогоднего корпоратива.