Новосибирские компании меньше других городов откажутся от корпоративов на 23 Февраля и 8 Марта

В этом году больше половины (52%) новосибирских компаний заявили, что не будут проводить корпоративы на 23 Февраля и 8 Марта, сообщает SuperJob. Это самый низкий показатель среди городов России. Чаще всего о своем намерении обойтись совсем без корпоративов говорят компании из Санкт-Петербурга (60%).

Отдельные мероприятия к 23 Февраля и 8 Марта чаще проводят в Новосибирске (20%), реже всего — в Москве (14%). Объединенные праздники пройдут в 8% новосибирских компаний, в 2% отметят только 8 Марта, в 1% — только 23 февраля.