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Новосибирские компании меньше других городов откажутся от корпоративов на 23 Февраля и 8 Марта

Праздничные вечеринки пройдут более чем в 30% организаций города

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В Новосибирске также чаще других проводят отдельные мероприятия <nobr class="_">к 23 Февраля</nobr> <nobr class="_">и 8 Марта</nobr>

В Новосибирске также чаще других проводят отдельные мероприятия к 23 Февраля и 8 Марта

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В этом году больше половины (52%) новосибирских компаний заявили, что не будут проводить корпоративы на 23 Февраля и 8 Марта, сообщает SuperJob. Это самый низкий показатель среди городов России. Чаще всего о своем намерении обойтись совсем без корпоративов говорят компании из Санкт-Петербурга (60%).

Отдельные мероприятия к 23 Февраля и 8 Марта чаще проводят в Новосибирске (20%), реже всего — в Москве (14%). Объединенные праздники пройдут в 8% новосибирских компаний, в 2% отметят только 8 Марта, в 1% — только 23 февраля.

Для сравнения: в этом году в 53% российских компаний отказались от корпоративов ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Год назад без корпоративов обошлись 44% организаций.

Премии к 23 февраля выписывают 15% компаний Новосибирска.

Мы рассказывали, чем новосибирские компании сейчас заменяют традиционные корпоративы. А еще почитайте откровенные рассказы сибиряков, за что их уволили после новогоднего корпоратива.

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