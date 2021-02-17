Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий февраля. За что новосибирцам готовы платить больше 150 тысяч

На втором месте оказалась вакансия регионального менеджера по продажам от производителя замороженных полуфабрикатов с зарплатой от 136 тысяч рублей. В обязанности сотрудника входит увеличение объемов продаж и доли рынка компании на Дальнем Востоке. Нужно быть готовым к командировкам: они будут занимать до 50% рабочего времени. Из бонусов компания компенсирует затраты на сотовую связь, предоставит полис ДМС и питание в корпоративном кафе.

На третьей позиции — разработчик сайтов в Академгородок, которому готовы платить 80–100 тысяч рублей. От кандидата требуют знания нескольких языков программирования, а также английского языка на уровне чтения технической документации. Другие мотивирующие моменты — корпоративные мероприятия, а еще «чай, кофе, плюшки и не только».

Программисту 1С готовы предоставить аналогичную зарплату в 80–100 тысяч рублей. Из весомых бонусов кроме денежного вознаграждения работодатель озвучил «удобный офис в десяти минутах от площади Ленина».