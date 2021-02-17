Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий февраля. За что новосибирцам готовы платить больше 150 тысяч

Лидером рейтинга самых высоких зарплат в Новосибирске в феврале оказался инфраструктурный инженер, сообщает SuperJob. Ему готовы платить больше
На втором месте оказалась вакансия регионального менеджера по продажам от производителя замороженных полуфабрикатов с зарплатой от
На третьей позиции — разработчик сайтов в Академгородок, которому готовы платить
Программисту 1С готовы предоставить аналогичную зарплату в
Замыкает топ-5 вакансия заместителя руководителя филиала по технической части в многопрофильную инжиниринговую компанию (
— В феврале рынок труда продолжает восстанавливаться. Рекрутинговая активность работодателей в первые две недели февраля выросла на 7–9% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. В первые две недели января 2020-го этот показатель составлял 3–4%, — сообщили в SuperJob.
Новосибирцы искали работу активнее остальных россиян в
Кстати, эта неделя будет шестидневной из-за грядущего Дня защитника Отечества.