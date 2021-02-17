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Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий февраля. За что новосибирцам готовы платить больше 150 тысяч

Куда пойти работать, чтобы получать не только удовольствие

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Традиционно в рейтингах самых высоких зарплат лидируют специалисты IT-сферы и руководители

Традиционно в рейтингах самых высоких зарплат лидируют специалисты IT-сферы и руководители

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Лидером рейтинга самых высоких зарплат в Новосибирске в феврале оказался инфраструктурный инженер, сообщает SuperJob. Ему готовы платить больше 150 тысяч рублей в месяц. От специалиста требуют взаимодействовать с разработчиками, при этом будет «идеально, если он умеет читать, исправлять и даже сам написать код на Golang, Python или PHP». Кандидат должен иметь опыт администрирования Linux. Помимо привлекательной зарплаты, соискателю предлагают офис в тихом центре с панорамным видом на город и корпоративный абонемент в фитнес-клуб.

На втором месте оказалась вакансия регионального менеджера по продажам от производителя замороженных полуфабрикатов с зарплатой от 136 тысяч рублей. В обязанности сотрудника входит увеличение объемов продаж и доли рынка компании на Дальнем Востоке. Нужно быть готовым к командировкам: они будут занимать до 50% рабочего времени. Из бонусов компания компенсирует затраты на сотовую связь, предоставит полис ДМС и питание в корпоративном кафе.

На третьей позиции — разработчик сайтов в Академгородок, которому готовы платить 80–100 тысяч рублей. От кандидата требуют знания нескольких языков программирования, а также английского языка на уровне чтения технической документации. Другие мотивирующие моменты — корпоративные мероприятия, а еще «чай, кофе, плюшки и не только».

Программисту 1С готовы предоставить аналогичную зарплату в 80–100 тысяч рублей. Из весомых бонусов кроме денежного вознаграждения работодатель озвучил «удобный офис в десяти минутах от площади Ленина».

Замыкает топ-5 вакансия заместителя руководителя филиала по технической части в многопрофильную инжиниринговую компанию (80 тысяч рублей). На управленце будет лежать работа с разрешительной документацией по объектам. Сотрудник может рассчитывать на компенсацию эксплуатации автомобиля и сотовой связи.

— В феврале рынок труда продолжает восстанавливаться. Рекрутинговая активность работодателей в первые две недели февраля выросла на 7–9% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. В первые две недели января 2020-го этот показатель составлял 3–4%, — сообщили в SuperJob.

Новосибирцы искали работу активнее остальных россиян в 2020 годуколичество резюме выросло почти на 40%.

Кстати, эта неделя будет шестидневной из-за грядущего Дня защитника Отечества.

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