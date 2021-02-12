12 февраля пятница
СЕЙЧАС -27°С
Пробки 6/10
usd 73.76
eur 89.44
Тема дняЖители новостройки страдают из-за запахов

Все новости

Все новости

Шеф запрещает работать на удаленке. Имеет право? Разбираемся со специалистами

И что делать, если вы не хотите возвращаться в офис

193
Обсудить

Поделиться

Справляетесь с работой из домашнего офиса? Это еще не значит, что можете остаться на удаленке навсегда

Справляетесь с работой из домашнего офиса? Это еще не значит, что можете остаться на удаленке навсегда

Поделиться

Только мы разобрались, как действует закон об удаленной работе и многие начали привыкать к дистанционке, как в стране начали отменять карантинные меры. Вакцина есть, эпидемиологическая ситуация вроде бы устаканивается, а Кремль даже прогнозирует, что мы вернемся к привычной жизни уже этим летом. Само собой, работодатели стали загонять сотрудников с удаленки обратно в офисы. Но есть ли у них на это право?

Начальник имеет право запретить работать удаленно?

В вопросе удаленной работы, как и во многих других, регионы смотрят на Москву. В октябре 2020 года Сергей Собянин потребовал перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, и тут же инициативу перехватили другие губернаторы. В январе этого года столичный мэр отменил требование, и работодатели даже не стали дожидаться аналогичного решения местных властей. При этом минувший год показал, что большинство офисных трудяг могут работать эффективно везде: хоть из дома, хоть из офиса.

— 45% профессионалов говорят, что их продуктивность с приходом пандемии никак не изменилась и осталась на прежнем уровне. И целых 17% отмечают повышение своей продуктивности, — говорит генеральный директор рекрутинговой компании Hays в России Алекс Штейнгардт. — С ними согласны и работодатели: 41% компаний свидетельствует, что продуктивность их сотрудников осталась на прежнем уровне, и 10% заметили повышение продуктивности.

В исследовании приняли участие 4385 профессионалов и 545 работодателей — представителей российских и зарубежных компаний, ведущих свою деятельность в России.

Как бы хорошо вы ни работали из дома, вернуть вас офис начальник может в любой удобный (для него) момент. Но только в одном случае: если вы не заключали дополнительное соглашение к трудовому договору. В юридически идеальном мире оно должно быть подписано работодателем и сотрудником перед тем, как последний уйдет на удаленку. В документе обязательно должны быть указаны две даты: выхода на удаленный режим и возвращения в офис.

— Если в договоре прописана дата выхода в офис, например, 1 апреля 2021 года, и нет пункта о том, что работодатель имеет право незапланированно вызвать сотрудника в офис, начальник не имеет права выдергивать сотрудника раньше времени. В одностороннем порядке это не меняется, — говорит адвокат Андрей Конышев. — Руководство компании вправе издать приказ о возврате к обычному режиму работы, но здесь также важно помнить, что соглашение заключалось не в одностороннем порядке. Этот приказ можно оспорить. Естественно, работодателю не понравится, что сотрудники не вышли на работу, и он может штамповать приказы сначала о прогулах, потом об увольнении. Такое можно оспорить через суд.

Андрей Конышев — адвокат-партнер адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры», окончил Уральскую государственную юридическую академию, адвокат по гражданским и уголовным делам, неоднократно выигрывал дела в пользу простых граждан о признании права собственности на недвижимое имущество, о взыскании морального вреда вследствие некачественно проведенной медицинской операции, о восстановлении в очереди нуждающихся в жилье.

Если у вас есть только устная договоренность с начальником об удаленной работе, придется возвращаться в офис. Но и здесь можно найти уважительные причины, чтобы остаться дома.

Какие могут быть уважительные причины?

— При подаче работодателю заявления о переводе на удаленный режим сотрудник должен указать мотив своего решения, по какой причине он решил перейти на удаленку, — говорит Андрей Конышев. — Причины перевода могут быть разные. К примеру, человек опасается за свою жизнь из-за коронавируса, при этом работает в большом коллективе или в опенспейсе. Или если дома есть малолетние дети. Всё это может быть причиной для перевода сотрудника на удаленную работу.

Если у вас есть дети младше 14 лет, которые не ходят в детский сад или школу из-за всё того же COVID-19, это тоже может стать причиной не выходить в офис. Вы всегда можете объяснить свои доводы боссу, но судьба вашей удаленки все-таки зависит от начальника.

А если шеф не дает оборудование для работы из дома?

По закону на время удаленной работы начальник должен обеспечить вас необходимым оборудованием, но если он решил затеять холодную войну и отобрать у вас удочку, в этом случае он играет против правил. Время, когда вы не можете выполнять свои прямые обязанности, будет считаться временем простоя.

— Нельзя забывать о том, что есть небольшие города или поселки, где есть проблемы со связью. Например, при переводе учителя на дистанционный формат обучения может возникнуть проблема, что он живет в поселке, где нет технической возможности подключиться к интернету. В этом случае закон предусматривает перевод работника в состояние вынужденного простоя с соответствующей оплатой, — говорит заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России Елена Косаковская.

Правда, оплачивается простой не очень высоко — две трети тарифной ставки или оклада. Если оклад сотрудника равен минимальному размеру оплаты труда (12 130 рублей), то за простой он получит чуть больше восьми тысяч.

По данным рекрутинговой компании Hays,&nbsp;59% работодателей не видят необходимости компенсировать что-либо сотрудникам на удаленке

По данным рекрутинговой компании Hays, 59% работодателей не видят необходимости компенсировать что-либо сотрудникам на удаленке

Поделиться

— Работник имеет право осуществлять трудовую деятельность из дома, используя технику и ресурсы, которые обязан предоставить работодатель, — говорит Андрей Конышев. — Если шеф не предоставляет ресурсы для осуществления деятельности на дому, работник имеет право подавать мотивированную жалобу в трудовую инспекцию и прокуратуру. Эти инстанции уже принимают соответствующее решение — удовлетворять жалобу или нет. Естественно, после проведенной проверки.

Босс может платить меньше?

Если вы остаетесь дома, но продолжаете справляться с работой, не теряетесь на несколько часов (а то и дней) и всегда выходите на связь, когда это нужно, оснований для снижения зарплаты нет.

— Если работодатель хочет сократить зарплату, то он должен сократить рабочий день и количество поручений, — говорит Елена Косаковская. — Это должно быть зафиксировано в дополнительном соглашении к трудовому договору: те или иные обязанности снимаются с работника на время дистанционной формы работы. Такие вещи должны оформляться документально, в противном случае будет нарушение Трудового кодекса в части оплаты труда. Если работодатель снижает оплату труда без снижения нагрузки, это повод для обращения в Рострудинспекцию, к юристам профсоюзов, в суд или прокуратуру.

Шеф может уволить в случае отказа выходить в офис?

Здесь мы возвращаемся к тому же допсоглашению к трудовому договору. Если прописанный в нем период удаленной работы закончился, а у вас нет уважительных причин игнорировать возвращение в офис, босс вправе засчитывать дни невыхода как прогулы и уволить вас по соответствующей статье.

Можно оспорить решение начальника?

Если вы не согласны с начальником, который выгоняет вас в офис, уверены, что правда на вашей стороне, и готовы испортить отношения с шефом, чтобы сохранить рабочее место, пишите мотивированную жалобу в трудовую инспекцию и прокуратуру. К ней можно приложить свидетельство о рождении несовершеннолетних детей и другие документы, подтверждающие ваше желание и возможность работать из дома, а главное — доказывающие, что вы должны остаться на удаленке. В жалобе необходимо указать, что работодатель существенно нарушает ваши права. Если ваши обоснования окажутся убедительными, трудовая инспекция устроит вашему начальнику внеплановую проверку. В зависимости от резолюции трудовой инспекции мотивированное решение вынесет и прокуратура. Правда, как долго вы после таких процедур продержитесь на работе, не скажет никакой эксперт.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

офисработаудаленкадистанционная работа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...