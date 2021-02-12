Шеф запрещает работать на удаленке. Имеет право? Разбираемся со специалистами

Только мы разобрались, как действует закон об удаленной работе и многие начали привыкать к дистанционке, как в стране начали отменять карантинные меры. Вакцина есть, эпидемиологическая ситуация вроде бы устаканивается, а Кремль даже прогнозирует, что мы вернемся к привычной жизни уже этим летом. Само собой, работодатели стали загонять сотрудников с удаленки обратно в офисы. Но есть ли у них на это право?
Начальник имеет право запретить работать удаленно?
В вопросе удаленной работы, как и во многих других, регионы смотрят на Москву. В октябре
— 45% профессионалов говорят, что их продуктивность с приходом пандемии никак не изменилась и осталась на прежнем уровне. И целых 17% отмечают повышение своей
В исследовании приняли участие
Как бы хорошо вы ни работали из дома, вернуть вас офис начальник может в любой удобный (для него) момент. Но только в одном случае: если вы не заключали дополнительное соглашение к трудовому договору. В юридически идеальном мире оно должно быть подписано работодателем и сотрудником перед тем, как последний уйдет на удаленку. В документе обязательно должны быть указаны две даты: выхода на удаленный режим и возвращения в офис.
— Если в договоре прописана дата выхода в офис, например,
Андрей Конышев — адвокат-партнер адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры», окончил Уральскую государственную юридическую академию, адвокат по гражданским и уголовным делам, неоднократно выигрывал дела в пользу простых граждан о признании права собственности на недвижимое имущество, о взыскании морального вреда вследствие некачественно проведенной медицинской операции, о восстановлении в очереди нуждающихся в жилье.
Если у вас есть только устная договоренность с начальником об удаленной работе, придется возвращаться в офис. Но и здесь можно найти уважительные причины, чтобы остаться дома.
Какие могут быть уважительные причины?
— При подаче работодателю заявления о переводе на удаленный режим сотрудник должен указать мотив своего решения, по какой причине он решил перейти на
Если у вас есть дети младше 14 лет, которые не ходят в детский сад или школу из-за всё того же
А если шеф не дает оборудование для работы из дома?
По закону на время удаленной работы начальник должен обеспечить вас необходимым оборудованием, но если он решил затеять холодную войну и отобрать у вас удочку, в этом случае он играет против правил. Время, когда вы не можете выполнять свои прямые обязанности, будет считаться временем простоя.
— Нельзя забывать о том, что есть небольшие города или поселки, где есть проблемы со связью. Например, при переводе учителя на дистанционный формат обучения может возникнуть проблема, что он живет в поселке, где нет технической возможности подключиться к интернету. В этом случае закон предусматривает перевод работника в состояние вынужденного простоя с соответствующей оплатой, — говорит заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России Елена Косаковская.
Правда, оплачивается простой не очень высоко — две трети тарифной ставки или оклада. Если оклад сотрудника равен минимальному размеру оплаты труда (
— Работник имеет право осуществлять трудовую деятельность из дома, используя технику и ресурсы, которые обязан предоставить
Босс может платить меньше?
Если вы остаетесь дома, но продолжаете справляться с работой, не теряетесь на несколько часов (а то и дней) и всегда выходите на связь, когда это нужно, оснований для снижения зарплаты нет.
— Если работодатель хочет сократить зарплату, то он должен сократить рабочий день и количество
Шеф может уволить в случае отказа выходить в офис?
Здесь мы возвращаемся к тому же допсоглашению к трудовому договору. Если прописанный в нем период удаленной работы закончился, а у вас нет уважительных причин игнорировать возвращение в офис, босс вправе засчитывать дни невыхода как прогулы и уволить вас по соответствующей статье.
Можно оспорить решение начальника?
Если вы не согласны с начальником, который выгоняет вас в офис, уверены, что правда на вашей стороне, и готовы испортить отношения с шефом, чтобы сохранить рабочее место, пишите мотивированную жалобу в трудовую инспекцию и прокуратуру. К ней можно приложить свидетельство о рождении несовершеннолетних детей и другие документы, подтверждающие ваше желание и возможность работать из дома, а