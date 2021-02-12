Шеф запрещает работать на удаленке. Имеет право? Разбираемся со специалистами

Только мы разобрались, как действует закон об удаленной работе и многие начали привыкать к дистанционке, как в стране начали отменять карантинные меры. Вакцина есть, эпидемиологическая ситуация вроде бы устаканивается, а Кремль даже прогнозирует, что мы вернемся к привычной жизни уже этим летом. Само собой, работодатели стали загонять сотрудников с удаленки обратно в офисы. Но есть ли у них на это право?

Начальник имеет право запретить работать удаленно?