«Зарплата от 1200 долларов»: сибирячка работала русалкой в Китае и рассказала, как устроен этот бизнес

Почему рискнула улететь

— В какой-то момент я решила, что меня в России ничего не держит, я от всего очень устала, и мне нужно было что-то другое — я решила ехать. В начале марта 2018-го менеджер мне написала, я дня три-четыре подумала, поговорила с мамой. И мы начали готовить документы. Родители отреагировали нормально, они знали: если я чего-то захотела — значит, я этого добьюсь. Они в принципе поддерживают меня во всех вещах. Менеджер скинула мне все условия, и я поехала, — поясняет Анастасия.

Для такой работы за границей кандидатов отбирают специальные менеджеры. В основном, это люди, которые сами в прошлом занимались спортом или тренировали пловцов. Их задача — отбирать претендентов и присылать информацию о них китайским заказчикам, чтобы те оценили внешние данные.