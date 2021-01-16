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«Зарплата от 1200 долларов»: сибирячка работала русалкой в Китае и рассказала, как устроен этот бизнес

С наступлением пандемии работу ей пришлось приостановить

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Еще в школьные времена Анастасия занималась синхронным плаванием

Еще в школьные времена Анастасия занималась синхронным плаванием

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Жительница Новосибирска два года проработала «русалкой» в Китае

В детстве сибирячка Анастасия Терентьева занималась синхронным плаваньем, уже в подростковом возрасте она часто слышала истории о том, как некоторые уезжают за границу работать в по-настоящему сказочной профессии — русалками. Менеджеры приглашали работать туда стабильно раз в полгода. Спустя какое-то время сибирячка бросила занятия спортом и вернулась к ним лишь в университете, когда вступила в группу пловцов НГУ. В марте 2018 года Анастасии в очередной раз написал менеджер — она уже не смогла отказать. Сибирячка проработала два года в Китае русалкой и поделилась с НГС историей о том, что это за бизнес и кого в него берут.

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Почему рискнула улететь

— В какой-то момент я решила, что меня в России ничего не держит, я от всего очень устала, и мне нужно было что-то другое — я решила ехать. В начале марта 2018-го менеджер мне написала, я дня три-четыре подумала, поговорила с мамой. И мы начали готовить документы. Родители отреагировали нормально, они знали: если я чего-то захотела — значит, я этого добьюсь. Они в принципе поддерживают меня во всех вещах. Менеджер скинула мне все условия, и я поехала, — поясняет Анастасия.

Для такой работы за границей кандидатов отбирают специальные менеджеры. В основном, это люди, которые сами в прошлом занимались спортом или тренировали пловцов. Их задача — отбирать претендентов и присылать информацию о них китайским заказчикам, чтобы те оценили внешние данные.

Для заказчиков из Китая важны внешние данные — китайцы любят экзотичную славянскую внешность

Для заказчиков из Китая важны внешние данные — китайцы любят экзотичную славянскую внешность

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Особая любовь китайцев к водным шоу

Досуговая сфера у китайцев кардинально отличается от российской. Всевозможные праздники они любят проводить не в кафе, парках, клубах и ресторанах, а в дельфинариях и океанариумах — элементы водного шоу для развлечения посетителей пытаются внедрить у себя даже хозяева отелей и ресторанов. Откуда такое различие? На это, по мнению Анастасии, влияют разные менталитеты и, как ни странно, отношение к воде.

— Я много общалась за эти годы с китайцами, они все говорят: «Нам так нравится, как русские наслаждаются жизнью, как веселятся». На любые праздники китайцы пойдут именно сюда, смотреть на дельфинов и морских животных, рыб. К тому же, китайцы очень не любят и боятся плавать, поэтому для них всегда шок — как девушка плавает под водой, еще и не дышит и выделывает какие-то трюки. Они даже на пляжах максимум намочат ноги и сидят одетые, в футболках.

Анастасия работала во многих городах Китая: в Даляне, Хуайхуа, Жичжао, Санья и&nbsp;Сишуанбаньна

Анастасия работала во многих городах Китая: в Даляне, Хуайхуа, Жичжао, Санья и Сишуанбаньна

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Если работать хочет пловец, который не занимался синхронным плаваньем, — этому его учат уже на месте

Если работать хочет пловец, который не занимался синхронным плаваньем, — этому его учат уже на месте

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«Самое страшное — это когда рядом плавает акула»

Часто синхронистам в Китае приходится плавать в одном резервуаре с морскими животными. Во многих шоу русалки выступают с дельфинами, белугами, морскими котиками, ежами, тюленями, черепахами, выдрами и многими другими.

— К китам-белухам и дельфинам тебя не выпускают. Они очень дорогие, и все их дрессировщики перед контактом всегда дезинфицируют руки, потому что есть бактерии, которые для человека не вредны, а их могут убить. Просто потому, что ты их потрогал. Если, не дай бог, кто-то умирает, это траур и стресс для всех — и для людей, и для животных, — делится сибирячка.

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В остальном это похоже на дайвинг в какой-нибудь тропической стране, считает Анастасия. Никакие животные не вызывают больших опасений, кроме акул:

— Самое страшное — это когда рядом плавает акула. У знакомой была история в Корее. Девочка залезла в воду и, видимо, зацепила ластой акулу, а может, у той было плохое настроение — акула резко развернулась и цапнула ее за лицо, за щеку. Девочка сразу вышла из шоу, подошла к менеджерам — ее отвезли в больницу и зашивали.

Иногда приходится выступать с животными. Например, в цирке

Иногда приходится выступать с животными. Например, в цирке

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Почему русалками работает так много россиян

В Азии синхронное плавание развито плохо, поэтому чаще всего на работу приглашают девушек из стран СНГ. А особенно часто — из России, ведь это страна-лидер по синхронному плаванию. К тому же, китайским заказчикам хорошо известно, что средние зарплаты в России значительно ниже — высокооплачиваемая работа за границей привлекает молодых спортсменов.

К тому же, для сравнения, билеты в дельфинарии и океанариумы стоят очень дорого — в переводе на рубли минимальная стоимость будет колебаться от трех до шести тысяч рублей за человека.

Артисты водного шоу по контракту не имеют права отказываться от рекламных фото

Артисты водного шоу по контракту не имеют права отказываться от рекламных фото

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Сколько платят артистам водного шоу

— Фиксированная зарплата зависит от контракта, но обычно она в пределах от 1200 до 1500 долларов. А если ты еще подрабатываешь тренером, например, может доходить до 1700 в месяц, — поясняет Анастасия.

В обычные дни по расписанию может быть четыре шоу, а в праздники их количество доходит до шести. На выходных — в пятницу, субботу, воскресенье — ставят на одно выступление больше. Так же могут поступать и в праздники. За каждое дополнительное шоу пловцам доплачивают — все эти условия прописываются в контракте. Отдыхают спортсмены раз в неделю.

Официально русалок называют артистами водных шоу

Официально русалок называют артистами водных шоу

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Что входит в условия контракта, и как попасть в этот бизнес

Вместо собеседования менеджеры просят прислать фотографии кандидатов на работу и видео, на котором они исполняют связки на поверхности воды — обычно этого достаточно, чтобы понять, годится ли человек для «работы русалкой».

— Еще на берегу, пока ты не приехал, тебе отправляют контракт. В каждом контракте всегда, вне зависимости от города, срока работ и типа шоу, есть графа, где говорится, что если вы не соответствуете тем фото и видео, которые отправляли, и заказчик недоволен — он имеет право прекратить с вами работу, и вы можете даже быть обязаны возместить стоимость билетов и визы, — уточнила девушка. — В контракте прописано количество шоу в день, количество суммарных минут спортсмена в воде, температура воды, условия питания, проживания и перелетов. Там еще есть фраза, что вы должны соглашаться на любые рекламные фотосессии, которые от вас потребует заказчик.

Некоторые заказчики не приемлют большие или специфические тату — например, с черепами

Некоторые заказчики не приемлют большие или специфические тату — например, с черепами

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Минусы работы

Анастасия считает, что проблем в работе не так много, но есть лишь один глобальный нюанс, который заставляет людей прекратить работу:

— Это работа в кайф, потому что я делаю то, что мне нравится. Если человеку не нравится плавать, он не артистичный или не берет хореографию под водой, то обычно он уходит. Но среди синхронистов такого я не видела. Главный минус — ты устаешь от того, что постоянно ездишь по разным городам. Некоторые хотят остановиться на месте. А так я никогда не видела, чтобы кто-то ненавидел эту работу, просто бывает, что не твое. Я люблю плавать! Занимаюсь любимым делом, получаю за это деньги, еще и бесплатно живешь и кормишься.

Часть «русалок» бросает работу из-за усталости

Часть «русалок» бросает работу из-за усталости

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Почему пришлось прекратить работу

Контракт Анастасии очень удачно заканчивался 30 января 2020 года — как раз тогда в связи со вспышкой эпидемии коронавируса ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области здравоохранения.

— Нас должны были рассчитать и отдать заранее всю зарплату и хотя бы за неделю до этого купить билеты. Локдаун в Китае наступил 25–26 января. За 10 минут до шоу 25 января мы уже хотели идти в душ — к нам подходит переводчик и говорит, мол, девочки собирайте все свои вещи, мы едем домой, и сюда, скорее всего, вы больше не вернетесь. Билеты нам, слава богу, успели купить 23 или 24 января. Нам выдали всю зарплату, у нас все было хорошо — мы улетели, — подытожила девушка.

По словам сибирячки, часть дельфинариев и океанариумов в Китае уже вновь приступила к работе. Анастасия думает о том, чтобы вернуться на работу в ближайшее время.

В декабре корреспондент НГС поговорила со студентом из Новосибирска, который работает моделью, и расспросила его о карьере, заработке, блогерстве и личной жизни. Подробнее о его истории читайте в нашем материале.

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Китайнеобычная работапрофессиирусалки
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