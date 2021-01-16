«Зарплата от 1200 долларов»: сибирячка работала русалкой в Китае и рассказала, как устроен этот бизнес

Жительница Новосибирска два года проработала «русалкой» в Китае
В детстве сибирячка Анастасия Терентьева занималась синхронным плаваньем, уже в подростковом возрасте она часто слышала истории о том, как некоторые уезжают за границу работать в по-настоящему сказочной профессии — русалками. Менеджеры приглашали работать туда стабильно раз в полгода. Спустя какое-то время сибирячка бросила занятия спортом и вернулась к ним лишь в университете, когда вступила в группу пловцов НГУ. В марте 2018 года Анастасии в очередной раз написал менеджер — она уже не смогла отказать. Сибирячка проработала два года в Китае русалкой и поделилась с НГС историей о том, что это за бизнес и кого в него берут.
Почему рискнула улететь
— В какой-то момент я решила, что меня в России ничего не держит, я от всего очень устала, и мне нужно было что-то другое — я решила ехать. В начале марта 2018-го менеджер мне написала, я дня три-четыре подумала, поговорила с мамой. И мы начали готовить документы. Родители отреагировали нормально, они знали: если я чего-то захотела — значит, я этого добьюсь. Они в принципе поддерживают меня во всех вещах. Менеджер скинула мне все условия, и я поехала, — поясняет Анастасия.
Для такой работы за границей кандидатов отбирают специальные менеджеры. В основном, это люди, которые сами в прошлом занимались спортом или тренировали пловцов. Их задача — отбирать претендентов и присылать информацию о них китайским заказчикам, чтобы те оценили внешние данные.
Особая любовь китайцев к водным шоу
Досуговая сфера у китайцев кардинально отличается от российской. Всевозможные праздники они любят проводить не в кафе, парках, клубах и ресторанах, а в дельфинариях и океанариумах — элементы водного шоу для развлечения посетителей пытаются внедрить у себя даже хозяева отелей и ресторанов. Откуда такое различие? На это, по мнению Анастасии, влияют разные менталитеты и, как ни странно, отношение к воде.
— Я много общалась за эти годы с китайцами, они все говорят: «Нам так нравится, как русские наслаждаются жизнью, как веселятся». На любые праздники китайцы пойдут именно сюда, смотреть на дельфинов и морских животных, рыб. К тому же, китайцы очень не любят и боятся плавать, поэтому для них всегда шок — как девушка плавает под водой, еще и не дышит и выделывает какие-то трюки. Они даже на пляжах максимум намочат ноги и сидят одетые, в футболках.
«Самое страшное — это когда рядом плавает акула»
Часто синхронистам в Китае приходится плавать в одном резервуаре с морскими животными. Во многих шоу русалки выступают с дельфинами, белугами, морскими котиками, ежами, тюленями, черепахами, выдрами и многими другими.
— К китам-белухам и дельфинам тебя не выпускают. Они очень дорогие, и все их дрессировщики перед контактом всегда дезинфицируют руки, потому что есть бактерии, которые для человека не вредны, а их могут убить. Просто потому, что ты их потрогал. Если, не дай бог, кто-то умирает, это траур и стресс для всех — и для людей, и для животных, — делится сибирячка.
В остальном это похоже на дайвинг в какой-нибудь тропической стране, считает Анастасия. Никакие животные не вызывают больших опасений, кроме акул:
— Самое страшное — это когда рядом плавает акула. У знакомой была история в Корее. Девочка залезла в воду и, видимо, зацепила ластой акулу, а может, у той было плохое настроение — акула резко развернулась и цапнула ее за лицо, за щеку. Девочка сразу вышла из шоу, подошла к менеджерам — ее отвезли в больницу и зашивали.
Почему русалками работает так много россиян
В Азии синхронное плавание развито плохо, поэтому чаще всего на работу приглашают девушек из стран СНГ. А особенно часто — из России, ведь это страна-лидер по синхронному плаванию. К тому же, китайским заказчикам хорошо известно, что средние зарплаты в России значительно ниже — высокооплачиваемая работа за границей привлекает молодых спортсменов.
К тому же, для сравнения, билеты в дельфинарии и океанариумы стоят очень дорого — в переводе на рубли минимальная стоимость будет колебаться от трех до шести тысяч рублей за человека.
Сколько платят артистам водного шоу
— Фиксированная зарплата зависит от контракта, но обычно она в пределах от 1200 до 1500 долларов. А если ты еще подрабатываешь тренером, например, может доходить до 1700 в месяц, — поясняет Анастасия.
В обычные дни по расписанию может быть четыре шоу, а в праздники их количество доходит до шести. На выходных — в пятницу, субботу, воскресенье — ставят на одно выступление больше. Так же могут поступать и в праздники. За каждое дополнительное шоу пловцам доплачивают — все эти условия прописываются в контракте. Отдыхают спортсмены раз в неделю.
Что входит в условия контракта, и как попасть в этот бизнес
Вместо собеседования менеджеры просят прислать фотографии кандидатов на работу и видео, на котором они исполняют связки на поверхности воды — обычно этого достаточно, чтобы понять, годится ли человек для «работы русалкой».
— Еще на берегу, пока ты не приехал, тебе отправляют контракт. В каждом контракте всегда, вне зависимости от города, срока работ и типа шоу, есть графа, где говорится, что если вы не соответствуете тем фото и видео, которые отправляли, и заказчик недоволен — он имеет право прекратить с вами работу, и вы можете даже быть обязаны возместить стоимость билетов и визы, — уточнила девушка. — В контракте прописано количество шоу в день, количество суммарных минут спортсмена в воде, температура воды, условия питания, проживания и перелетов. Там еще есть фраза, что вы должны соглашаться на любые рекламные фотосессии, которые от вас потребует заказчик.
Минусы работы
Анастасия считает, что проблем в работе не так много, но есть лишь один глобальный нюанс, который заставляет людей прекратить работу:
— Это работа в кайф, потому что я делаю то, что мне нравится. Если человеку не нравится плавать, он не артистичный или не берет хореографию под водой, то обычно он уходит. Но среди синхронистов такого я не видела. Главный минус — ты устаешь от того, что постоянно ездишь по разным городам. Некоторые хотят остановиться на месте. А так я никогда не видела, чтобы кто-то ненавидел эту работу, просто бывает, что не твое. Я люблю плавать! Занимаюсь любимым делом, получаю за это деньги, еще и бесплатно живешь и кормишься.
Почему пришлось прекратить работу
Контракт Анастасии очень удачно заканчивался 30 января 2020 года — как раз тогда в связи со вспышкой эпидемии коронавируса ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области здравоохранения.
— Нас должны были рассчитать и отдать заранее всю зарплату и хотя бы за неделю до этого купить билеты. Локдаун в Китае наступил 25–26 января. За 10 минут до шоу 25 января мы уже хотели идти в душ — к нам подходит переводчик и говорит, мол, девочки собирайте все свои вещи, мы едем домой, и сюда, скорее всего, вы больше не вернетесь. Билеты нам, слава богу, успели купить 23 или 24 января. Нам выдали всю зарплату, у нас все было хорошо — мы улетели, — подытожила девушка.
По словам сибирячки, часть дельфинариев и океанариумов в Китае уже вновь приступила к работе. Анастасия думает о том, чтобы вернуться на работу в ближайшее время.
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