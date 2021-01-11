Для тех, кому новогодних каникул мало: когда еще будут длинные выходные в 2021 году

Не хватило 11 дней каникул и хотите отдохнуть еще? Тогда смотрите на календарь и запоминайте, когда подобное случится с нами снова. Всего в 2021 году у россиян будет шесть праздничных периодов, не считая прошедших январских праздников. Ближайший — в феврале, где выходными будут сразу три дня — с 21-го по 23-е. Правда, перед этим придется поработать шесть дней, включая субботу, 20 февраля .



В марте дополнительный выходной выпадет на понедельник, 8-е число. Майские каникулы каникулами назвать не получится: праздники разбили на два периода — с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е число.

