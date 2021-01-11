Для тех, кому новогодних каникул мало: когда еще будут длинные выходные в 2021 году

Не хватило
В марте дополнительный выходной выпадет на понедельник, 8-е число. Майские каникулы каникулами назвать не получится: праздники разбили на два периода — с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е число.
Из-за Дня России отдохнем с субботы по понедельник — с 12-го по 14-е число. А в ноябре по случаю Дня народного единства нерабочими будут первые четверг и пятница месяца. Ну и приятный бонус для всех, кто негодовал, что приходится работать
Надеемся, что этот год будет приятным и легким для вас! А мы всегда будем рассказывать вам важные новости.