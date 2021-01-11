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Для тех, кому новогодних каникул мало: когда еще будут длинные выходные в 2021 году

Сохраняйте календарь, по нему жить и трудиться целый год

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Потерпите полтора месяца, там снова выходные на три дня

Потерпите полтора месяца, там снова выходные на три дня

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Не хватило 11 дней каникул и хотите отдохнуть еще? Тогда смотрите на календарь и запоминайте, когда подобное случится с нами снова. Всего в 2021 году у россиян будет шесть праздничных периодов, не считая прошедших январских праздников. Ближайший — в феврале, где выходными будут сразу три дня — с 21-го по 23-е. Правда, перед этим придется поработать шесть дней, включая субботу, 20 февраля.

В марте дополнительный выходной выпадет на понедельник, 8-е число. Майские каникулы каникулами назвать не получится: праздники разбили на два периода — с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е число.

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Из-за Дня России отдохнем с субботы по понедельник — с 12-го по 14-е число. А в ноябре по случаю Дня народного единства нерабочими будут первые четверг и пятница месяца. Ну и приятный бонус для всех, кто негодовал, что приходится работать 31 декабря: последний день года в этот раз сделали выходным для всей страны.

Каникул, как в январе, в этом году не будет, но длительные выходные нам еще достанутся

Каникул, как в январе, в этом году не будет, но длительные выходные нам еще достанутся

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Надеемся, что этот год будет приятным и легким для вас! А мы всегда будем рассказывать вам важные новости.

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выходныекалендарьпраздникирабочие дни
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