В частном секторе Новосибирска вспыхнул пожар — видео

Источник: телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»











Вечером 21 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. О возгорании сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

По его данным, пожар произошел в Каменогорском переулке, на месте горят баня и дом. В паблике появилось видео возгорания — на нем можно заметить, как густой дым поднимается в небо.

Очевидцы сняли дым на видео Источник: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

Информация о происшествии также появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

— В Ленинском районе, недалеко от микрорайона «Чистая слобода». Пожар в частном секторе, — сказано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России за комментарием.