НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-13°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

1 м/c,

вос.

 761мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Какие продукты подорожали
Охота на подарки
Страшные аварии 2024
Маршрут для каникул по сказкам
Похудевшие упаковки
Хозяйка 14 змей
Происшествия В частном секторе Новосибирска вспыхнул пожар — видео

В частном секторе Новосибирска вспыхнул пожар — видео

По словам очевидцев, горят баня и дом

201
Написать комментарий
Источник:

Вечером 21 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. О возгорании сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

По его данным, пожар произошел в Каменогорском переулке, на месте горят баня и дом. В паблике появилось видео возгорания — на нем можно заметить, как густой дым поднимается в небо.

Очевидцы сняли дым на видео

Источник:

Информация о происшествии также появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

— В Ленинском районе, недалеко от микрорайона «Чистая слобода». Пожар в частном секторе, — сказано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России за комментарием.

21 декабря в Новосибирске загорелся частный дом на улице Галащука.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пожар Ленинский район Новосибирск Частный сектор
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
3 минуты
Сейчяс опять галдеть начнёте про 25 этажей. Метро скоро там построят метро
Гость
2 минуты
О, скоро новый МКД строить будут.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Максим,30

Ольга,39

Наташа,47

Vladimir,47

Serzh,35

Виктор,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление