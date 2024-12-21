В частном секторе Новосибирска вспыхнул пожар — видео

Вечером 21 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. О возгорании сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
По его данным, пожар произошел в Каменогорском переулке, на месте горят баня и дом. В паблике появилось видео возгорания — на нем можно заметить, как густой дым поднимается в небо.
Информация о происшествии также появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
— В Ленинском районе, недалеко от микрорайона «Чистая слобода». Пожар в частном секторе, — сказано в сообщении.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России за комментарием.
21 декабря в Новосибирске загорелся частный дом на улице Галащука.