НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

ясная погода, без осадков

ощущается как -10

2 м/c,

ю-з.

 760мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Какие продукты подорожали
Охота на подарки
Страшные аварии 2024
Маршрут для каникул по сказкам
Похудевшие упаковки
Хозяйка 14 змей
Происшествия Из «Сбербанка» в Академгородке вывезли подкоптившиеся банкоматы — что произошло в отделении

Из «Сбербанка» в Академгородке вывезли подкоптившиеся банкоматы — что произошло в отделении

Вызов о возгорании поступил сотрудникам МЧС

1 186
6 комментариев

Банкоматы сильно пострадали

Источник:

В Новосибирске на Морском проспекте в Академгородке ночью произошел пожар в отделении «Сбербанка». Там загорелись банкоматы.

Фотографию с зелеными банкоматами в копоти выложили в телеграм-канале «Ненаучный городок». Их вывозили из «Сбербанка».

— Как сообщают местные жители, около полуночи в субботу рядом с отделением банка стояли машины полиции и Росгвардии, — рассказали в телеграм-канале.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что вчера, 20 декабря, в 22:17 сотрудники выезжали в это отделение банка. На момент прибытия пожаро-спасательного подразделения открытое горение было ликвидировано при помощи огнетушителей. Огонь потушили сотрудники Росгвардии.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службы МВД, Росгвардии и «Сбербанка».

В Новосибирске сегодня, 21 декабря, загорелся частный дом. Пожар начался на улице Галащука.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пожар МЧС Банкоматы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
30 минут
Вроде Сбер не бедная организация. Так почему не могли сделать нормальную проводку и следить за состоянием оборудования? 👎
Гость
34 минуты
Народ отпраздновал неповышение ключевой ставки, чего тут непонятного...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Знакомства

Vladimir,47

nic,35

Виталий,35

MatVei,41

Саша,37

Elena,49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление