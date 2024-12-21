Из «Сбербанка» в Академгородке вывезли подкоптившиеся банкоматы — что произошло в отделении

В Новосибирске на Морском проспекте в Академгородке ночью произошел пожар в отделении «Сбербанка». Там загорелись банкоматы.
Фотографию с зелеными банкоматами в копоти выложили в телеграм-канале «Ненаучный городок». Их вывозили из «Сбербанка».
— Как сообщают местные жители, около полуночи в субботу рядом с отделением банка стояли машины полиции и Росгвардии, — рассказали в телеграм-канале.
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что вчера, 20 декабря, в 22:17 сотрудники выезжали в это отделение банка. На момент прибытия пожаро-спасательного подразделения открытое горение было ликвидировано при помощи огнетушителей. Огонь потушили сотрудники Росгвардии.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службы МВД, Росгвардии и «Сбербанка».
В Новосибирске сегодня, 21 декабря, загорелся частный дом. Пожар начался на улице Галащука.