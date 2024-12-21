ВСУ атаковали Казань тремя волнами — Минобороны

Минобороны сообщило, что дроны ВСУ атаковали Казань тремя волнами и с разных направлений в период с 07:40 до 09:20 утра.

Ранее власти Татарстана подтвердили, что на Казань напали восемь беспилотников: один упал в реку, второй — целился в промышленное предприятие, еще шесть — в жилые массивы. Известно, что пострадали три дома. Житель одного из них — ЖК «Лазурные небеса» — рассказал, какая обстановка сейчас на месте ЧП.