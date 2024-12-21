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Происшествия Налет беспилотников в Казани ВСУ атаковали Казань тремя волнами — Минобороны

ВСУ атаковали Казань тремя волнами — Минобороны

Всего же на Казань летели восемь беспилотников

578
18 комментариев

Из «Лазурных небес» до сих пор валит дым

Источник:

Минобороны сообщило, что дроны ВСУ атаковали Казань тремя волнами и с разных направлений в период с 07:40 до 09:20 утра.

— Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ, — говорится в сообщении.

Ранее власти Татарстана подтвердили, что на Казань напали восемь беспилотников: один упал в реку, второй — целился в промышленное предприятие, еще шесть — в жилые массивы. Известно, что пострадали три дома. Житель одного из них — ЖК «Лазурные небеса» — рассказал, какая обстановка сейчас на месте ЧП.

Всю информацию мы собираем в онлайн-хронике.

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БПЛА Казань Минобороны Атака беспилотника
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Комментарии
18
Smykson
14 минут
"...Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.." - а в "высотку" воробей с "поллитрой" врезался?
Гость
21 минута
Они будут гулять на предстоящий нг? Будут салютовать? Счастливому дедушке скажут спасибо?
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