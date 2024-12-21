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Происшествия Откапывали дверь: на Большевистской женщина застряла в Toyota из-за ДТП со снегоуборочной машиной

Откапывали дверь: на Большевистской женщина застряла в Toyota из-за ДТП со снегоуборочной машиной

На место выезжали спасатели МАСС

1 533
10 комментариев

Автомобиль зажало

Источник:

В Новосибирске сегодня, 21 декабря, произошло ДТП со снегоуборочной машиной на улице Большевистской. По данным «2ГИС», авария случилась около 11:30 возле храма Архангела Михаила.

На место выезжали спасатели МАСС. По их информации, Toyota Camry столкнулась со снегоуборочной машиной МАЗ. В результате толчка в легковой машине оказалась заблокирована 38-летняя женщина. Она не могла выйти из-за того, что с одной стороны был МАЗ, а с другой — сугробы.

На место выехали спасатели МАСС. Они откопали дверь и помогли женщине выйти. Водитель не получила серьезных травм.

На этой неделе, 16 декабря, в Новосибирске Toyota столкнулась с грузовиком на улице Петухова. Машина загорелась.

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Новосибирск ДТП Большевистская Авария
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Комментарии
10
kolhoznik
1 час
по Ипподромской ночью трактора снег убирают ни у одного габаритов не видно, а стоят в левом ряду вообще без опознавательных знаков и в кабине никого, на обед ушли наверно
diver
1 минута
Т.е. МАЗ не мог слегка вперед проехать, чтоб дверь открыть? Пришлось спасателей вызывать?
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