Откапывали дверь: на Большевистской женщина застряла в Toyota из-за ДТП со снегоуборочной машиной

В Новосибирске сегодня, 21 декабря, произошло ДТП со снегоуборочной машиной на улице Большевистской. По данным «2ГИС», авария случилась около 11:30 возле храма Архангела Михаила.

На место выезжали спасатели МАСС. По их информации, Toyota Camry столкнулась со снегоуборочной машиной МАЗ. В результате толчка в легковой машине оказалась заблокирована 38-летняя женщина. Она не могла выйти из-за того, что с одной стороны был МАЗ, а с другой — сугробы.