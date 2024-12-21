Откапывали дверь: на Большевистской женщина застряла в Toyota из-за ДТП со снегоуборочной машиной

В Новосибирске сегодня, 21 декабря, произошло ДТП со снегоуборочной машиной на улице Большевистской. По данным «2ГИС», авария случилась около 11:30 возле храма Архангела Михаила.
На место выезжали спасатели МАСС. По их информации, Toyota Camry столкнулась со снегоуборочной машиной МАЗ. В результате толчка в легковой машине оказалась заблокирована 38-летняя женщина. Она не могла выйти из-за того, что с одной стороны был МАЗ, а с другой — сугробы.
На место выехали спасатели МАСС. Они откопали дверь и помогли женщине выйти. Водитель не получила серьезных травм.
На этой неделе, 16 декабря, в Новосибирске Toyota столкнулась с грузовиком на улице Петухова. Машина загорелась.