НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-12°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

4 м/c,

южн.

 769мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
«Тройка» вместо ЕТК
Что дарить родителям
Дефицит кадров и рост зарплат
Копим на будущее с ПДС
Итальянец в Сибири
Нейродеды Морозы
Новости в Telegram
Происшествия «Перелом грудной клетки»: Toyota столкнулась с грузовиком на Петухова — машина загорелась

«Перелом грудной клетки»: Toyota столкнулась с грузовиком на Петухова — машина загорелась

В аварии пострадал один человек

1 104
15 комментариев

В ДТП попали автомобиль Toyota Allion и грузовик Volvo

Источник:

16 декабря в Новосибирске после ДТП загорелся автомобиль. Кадры с места аварии опубликовали телеграм-канал «АСТ-54 Black».

— Легковушка влетела в заднюю часть тягача с полуприцепом, который разворачивался на Петухова, и воспламенилась, — сказано в сообщении.

Авария произошла на Петухова, 35

Источник:

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что авария произошла на Петухова, 35 в Кировском районе. Пожарные выехали на место в 19:52 и прибыли в 20:03.

— ДТП с горением, горение ликвидировано очевидцами, — уточнили в ведомстве.

В ведомстве объяснили, что в ДТП попали автомобиль Toyota Allion и грузовик Volvo.

— На месте вызова один пострадавший легкового автомобиля, госпитализирован с переломом грудной клетки, — сказано в сообщении.

Вечером 16 декабря в Новосибирске на улице Немировича-Данченко произошло массовое ДТП. На дороге собралась пробка.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ДТП МЧС Новосибирск Загорелся автомобиль
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Zemb
14 минут
ехал 59миль час
лёлик я
15 минут
Куда летят?....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Знакомства

MiGEl,34

Юрий,64

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Мари,56

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление