«Перелом грудной клетки»: Toyota столкнулась с грузовиком на Петухова — машина загорелась

16 декабря в Новосибирске после ДТП загорелся автомобиль. Кадры с места аварии опубликовали телеграм-канал «АСТ-54 Black».
— Легковушка влетела в заднюю часть тягача с полуприцепом, который разворачивался на Петухова, и воспламенилась, — сказано в сообщении.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что авария произошла на Петухова, 35 в Кировском районе. Пожарные выехали на место в 19:52 и прибыли в 20:03.
— ДТП с горением, горение ликвидировано очевидцами, — уточнили в ведомстве.
В ведомстве объяснили, что в ДТП попали автомобиль Toyota Allion и грузовик Volvo.
— На месте вызова один пострадавший легкового автомобиля, госпитализирован с переломом грудной клетки, — сказано в сообщении.
Вечером 16 декабря в Новосибирске на улице Немировича-Данченко произошло массовое ДТП. На дороге собралась пробка.