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Происшествия Увезли на скорой: 14-летний подросток прыгал по крышам в Заельцовском районе и повредил ногу

Увезли на скорой: 14-летний подросток прыгал по крышам в Заельцовском районе и повредил ногу

Чтобы достать мальчика с крыши, потребовались спасатели

831
5 комментариев

Ребенка положили на носилки

Источник:

В Новосибирске на улице Кубовой в Заельцовском районе подросток повредил ногу, когда прыгал по гаражам. С крыши его доставали спасатели МАСС. Инцидент произошел вчера, 20 декабря.

Спасатели провели медэвакуацию 14-летнего парня. Сам он не смог спуститься с крыши.

— Спасатели МАСС обращают ваше внимание, что не стоит прыгать по гаражам и другим опасным конструкциям! Это может показаться увлекательным и интересным, но такие действия могут привести к серьезным травмам как для вас, так и для окружающих, — напомнили спасатели.

Весь процесс сняли на видео

Источник:

Ребенка донесли до автомобиля скорой помощи и передали врачам.

В Кировском районе Новосибирска под колеса автомобиля попал 14-летний подросток. ДТП произошло в начале декабря.

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В Новосибирске на улице Кубовой подросток повредил ногу, когда прыгал по гаражам. С крыши его доставали спасатели МАСС. Инцидент произошел вчера, 20 декабря. Спасатели провели медэвакуацию 14-летнего парня. Сам он не смог спуститься с крыши. Ребенка донесли до автомобиля скорой помощи и передали врачам.

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Новосибирск Гаражи Крыши Спасатели
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Комментарии
6
Гость
50 минут
И что? Об этом надо писать теперь?
Гость
47 минут
Мозгов нет - считай, калека, говаривала моя бабушка.
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