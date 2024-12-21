Увезли на скорой: 14-летний подросток прыгал по крышам в Заельцовском районе и повредил ногу

Ребенка положили на носилки Источник: Спасатели МАСС / T.me











В Новосибирске на улице Кубовой в Заельцовском районе подросток повредил ногу, когда прыгал по гаражам. С крыши его доставали спасатели МАСС. Инцидент произошел вчера, 20 декабря.

Спасатели провели медэвакуацию 14-летнего парня. Сам он не смог спуститься с крыши.

— Спасатели МАСС обращают ваше внимание, что не стоит прыгать по гаражам и другим опасным конструкциям! Это может показаться увлекательным и интересным, но такие действия могут привести к серьезным травмам как для вас, так и для окружающих, — напомнили спасатели.

Весь процесс сняли на видео Источник: Спасатели МАСС / T.me

Ребенка донесли до автомобиля скорой помощи и передали врачам.

В Кировском районе Новосибирска под колеса автомобиля попал 14-летний подросток. ДТП произошло в начале декабря.