Сбил на пешеходном: 14-летний мальчик попал под колеса «Короллы» на Громова в Новосибирске — школьник в больнице

14-летний подросток пострадал в ДТП в Кировском районе Новосибирска. Инцидент произошел сегодня, 7 декабря, около 16:05 на улице Громова.
Как сообщили в пресс-службе регионально ГАИ, 24-летний мужчина ехал на автомобиле «Тойота Королла» по улице Громова со стороны поселка Элитного в направлении улицы Зорге. На пешеходном переходе около дома № 22 корпус 2 по улице Громова он наехал на школьника.
В результате аварии мальчик получил травмы, их характер уточняется. Ребенка доставили в больницу. На месте ДТП работает наряд ДПС, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Новосибирске скорая помощь влетела в столб.