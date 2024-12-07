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Происшествия Сбил на пешеходном: 14-летний мальчик попал под колеса «Короллы» на Громова в Новосибирске — школьник в больнице

Сбил на пешеходном: 14-летний мальчик попал под колеса «Короллы» на Громова в Новосибирске — школьник в больнице

Характер травм у подростка уточняется

737
12 комментариев

Школьник переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе

Источник:

14-летний подросток пострадал в ДТП в Кировском районе Новосибирска. Инцидент произошел сегодня, 7 декабря, около 16:05 на улице Громова.

Как сообщили в пресс-службе регионально ГАИ, 24-летний мужчина ехал на автомобиле «Тойота Королла» по улице Громова со стороны поселка Элитного в направлении улицы Зорге. На пешеходном переходе около дома № 22 корпус 2 по улице Громова он наехал на школьника.

В результате аварии мальчик получил травмы, их характер уточняется. Ребенка доставили в больницу. На месте ДТП работает наряд ДПС, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Если вам известны обстоятельства ДТП, сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
12
Гость
26 минут
Ну давайте, начинайте: что делал школьник на пешеходном переходе?
Гость
19 минут
Да сколько можно уже, каждый день и по несколько раз. Давайте сразу 15 лет без права на УДО. Достаточно будет посидеть, подумать. Надоели
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