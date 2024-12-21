В алтайской школе охранник пнул и ударил девочку — видео

Камера засняла, как мужчина распускает руки в сторону девочки Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











19 декабря в рубцовской школе № 18 мужчина, предположительно охранник, дважды ударил и пнул девочку-подростка. Ролик, на котором видно, как взрослый применяет насилие к ребенку, опубликовали в одной из соцсетей.

Как рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина NGS22.RU сообщение о происшествии зарегистрировали в ОП «Западный». Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. По окончанию проверки в ведомстве примут соответствующее решение.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о том, что мужчина поднял руку на школьницу. Он также обязал прокурора Рубцовска подключить к этому органы системы профилактики.

Источник: «Инцидент Барнаул»

Надзорному ведомству предстоит детально разобраться в ситуации, а также оценить исполнение законодательства об образовании, организацию учебного процесса и профилактику правонарушений.

Помимо этого, в краевой прокуратуре контролируют принятие процессуального решения следователями.