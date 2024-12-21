НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -9

2 м/c,

южн.

 755мм 84%
Подробнее
0 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Преследует детей
Охота на подарки
Сколько получают Деды Морозы
Маршрут для каникул по сказкам
Пересадили сердце
Как побороть похмелье
Происшествия В алтайской школе охранник пнул и ударил девочку — видео

В алтайской школе охранник пнул и ударил девочку — видео

Прокуратура края начала проверку

327
1 комментарий

Камера засняла, как мужчина распускает руки в сторону девочки

Источник:

19 декабря в рубцовской школе № 18 мужчина, предположительно охранник, дважды ударил и пнул девочку-подростка. Ролик, на котором видно, как взрослый применяет насилие к ребенку, опубликовали в одной из соцсетей.

Как рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина NGS22.RU сообщение о происшествии зарегистрировали в ОП «Западный». Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. По окончанию проверки в ведомстве примут соответствующее решение.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о том, что мужчина поднял руку на школьницу. Он также обязал прокурора Рубцовска подключить к этому органы системы профилактики.

Источник:

Надзорному ведомству предстоит детально разобраться в ситуации, а также оценить исполнение законодательства об образовании, организацию учебного процесса и профилактику правонарушений.

Помимо этого, в краевой прокуратуре контролируют принятие процессуального решения следователями.

В Барнауле младшеклассники издевались над сверстницей. Девочку лет семи ее ровесники заставляли жевать ботинок.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Алтайский край Рубцовск Школа Насилие Проверка Прокуратура
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
9 минут
Ну, так-то, для охранника у мужика слишком уж неуставной вид. Скорее, на физрука похож. Ну, или кто-то "левый", чей-то родственник, а то и проживающий в школе, подменяющий охранника или еще кого-то отсутствующего...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Улыбайся,43

Виталий,35

MatVei,41

Алексей,48

Саша,37

Elena,49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление