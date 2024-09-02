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Происшествия эксклюзив «Давай, кусай»: семилетки заставили жевать ботинки сверстницу — видео с издевательствами

«Давай, кусай»: семилетки заставили жевать ботинки сверстницу — видео с издевательствами

Мама девочки обратилась в полицию

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21 комментарий

На вид все дети — ученики младших классов

В Барнауле младшеклассники издевались над сверстницей. Девочку лет семи ее ровесники заставляли жевать ботинок. Жуткие кадры выложили очевидцы в телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, как у здания собралась групп детей, одна из девочек забилась в угол, сидя на асфальте. На фоне мальчик говорит: «Давай, кусай, давай».

В пресс-службе МВД краевой столицы NGS22.RU прокомментировали:

—  Заявление зарегистрировано в МВД по Барнаулу. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве добавили, что заявление поступило от мамы пострадавшего ребенка. Позже на инцидент отреагировала региональная прокуратура. По поручению главы ведомства организовали проверку.

—  По его поручению организована проверка причин и условий произошедшего, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, — рассказали в ведомстве.

Доследственную проверку инициировал и краевой Следком, на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание).

—  По результатам будет принято процессуальное решение. Кроме того, следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на видео, где мальчик извиняется на коленях в Новосибирской области. Местные жители сообщили, что над ребенком издевались те же подростки, которые в мае надругались над второклассником.

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Комментарии
23
Bream
2 сентября 2024, 17:25
интересно, кто оператор видео и каким местом он думал, что лучше заснять это, а не прекратить
слышала
2 сентября 2024, 17:26
круто, пугаеют, что в европе - г парады,а у нас дети вещи пострашнее делают. А сколько сейчас насилия над детьми? причем над своим же полом. Да в европе - детский сад по сравнению с тем, что у нас. Народ безумный стал
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