«Давай, кусай»: семилетки заставили жевать ботинки сверстницу — видео с издевательствами

На вид все дети — ученики младших классов Источник: «Инцидент Барнаул» / T.me, Наталья Лапцевич / 74.RU











В Барнауле младшеклассники издевались над сверстницей. Девочку лет семи ее ровесники заставляли жевать ботинок. Жуткие кадры выложили очевидцы в телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, как у здания собралась групп детей, одна из девочек забилась в угол, сидя на асфальте. На фоне мальчик говорит: «Давай, кусай, давай».

Источник: «Инцидент Барнаул» / T.me

В пресс-службе МВД краевой столицы NGS22.RU прокомментировали:

— Заявление зарегистрировано в МВД по Барнаулу. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве добавили, что заявление поступило от мамы пострадавшего ребенка. Позже на инцидент отреагировала региональная прокуратура. По поручению главы ведомства организовали проверку.

— По его поручению организована проверка причин и условий произошедшего, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, — рассказали в ведомстве.

Доследственную проверку инициировал и краевой Следком, на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание).

— По результатам будет принято процессуальное решение. Кроме того, следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на видео, где мальчик извиняется на коленях в Новосибирской области. Местные жители сообщили, что над ребенком издевались те же подростки, которые в мае надругались над второклассником.