НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -9

2 м/c,

южн.

 755мм 84%
Подробнее
0 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Преследует детей
Охота на подарки
Сколько получают Деды Морозы
Маршрут для каникул по сказкам
Пересадили сердце
Как побороть похмелье
Происшествия Нагрел патрон и тот рванул: иркутский школьник получил ранение в голову во время урока

Нагрел патрон и тот рванул: иркутский школьник получил ранение в голову во время урока

Следком возбудил уголовное дело

283
2 комментария

В Железногорске-Илимском школьника прямо на уроке ранило строительным патроном в голову

Источник:

В Иркутской области в одной из школ Железногорска-Илимского девятиклассника ранило строительным патроном в голову прямо на уроке. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на родителей школьника.

— Со слов родителей, гильзы ребята насобирали после митинга — тот проходил на мемориале в честь воинов, погибших в Чеченской войне. Накануне парень принёс патрон с порохом на географию, хотел напугать учителя. Нагрел, тот рванул — попал в голову однокласснику, его госпитализировали, — отмечается в сообщении.

Как сообщили в региональном СК, инцидент произошел 19 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Вместе с полицейскими они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы произошедшего, руководство образовательного учреждения и законные представители несовершеннолетнего.

Прокуратура Нижнеилимского района проводит проверку, чтобы дать оценку исполнению законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Томске у 11-классника в руке взорвалась страйкбольная граната во время урока ОБЖ.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Железногорск-Илимский Ранение в голову Хулиганство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
трям-брям
31 минута
Бывает. Мы патроны в костёр бросали, на плитке нагревали...
Гость
33 минуты
Обычная детская глупость. Такие случаи были и будут всегда
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Улыбайся,43

Виталий,35

MatVei,41

Алексей,48

Саша,37

Elena,49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление