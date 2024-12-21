Нагрел патрон и тот рванул: иркутский школьник получил ранение в голову во время урока

В Железногорске-Илимском школьника прямо на уроке ранило строительным патроном в голову Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











В Иркутской области в одной из школ Железногорска-Илимского девятиклассника ранило строительным патроном в голову прямо на уроке. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на родителей школьника.

— Со слов родителей, гильзы ребята насобирали после митинга — тот проходил на мемориале в честь воинов, погибших в Чеченской войне. Накануне парень принёс патрон с порохом на географию, хотел напугать учителя. Нагрел, тот рванул — попал в голову однокласснику, его госпитализировали, — отмечается в сообщении.

Как сообщили в региональном СК, инцидент произошел 19 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Вместе с полицейскими они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы произошедшего, руководство образовательного учреждения и законные представители несовершеннолетнего.

Прокуратура Нижнеилимского района проводит проверку, чтобы дать оценку исполнению законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале ведомства.