В Томске у школьника в руках взорвалась страйкбольная граната

Граната с чекой Источник: Соня Радостина / E1.RU











В Томске у 11-классника в руке взорвалась страйкбольная граната во время урока ОБЖ. Как сообщили пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошел 11 ноября. В департаменте образования NGS70.RU уточнили, что речь идет о томской школе №65.

— По предварительной информации, 11 ноября 2024 года на уроке ОБЖ произошло срабатывание в руках ученика 11 класса страйкбольной гранаты. Приобретенную в интернет-магазине тренировочную гранату на занятие принес педагог. В результате происшествия никто не пострадал, — отмечает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Следственный комитет региона организовал процессуальную проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сотрудники полиции проводят проверку: устанавливают обстоятельства произошедшего.

Полицейские фиксируют детали происшествия Источник: пресс-служба УМВД России по Томской области

По информации прокуратуры Томской области, результате происшествия никто не пострадал. В социальных сетях пишут, что школьник, у которого в руках взорвалась граната, получил ссадины лица, но отказался от госпитализации.