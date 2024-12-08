Массовое ДТП со снегоуборщиком произошло на Фрунзе в Новосибирске — видео аварии

В ДТП никто не пострадал Источник: АСТ-54 Black / Telegram











Массовое ДТП с участием трех автомобилей и снегоуборщиком произошло вечером 8 декабря на улице Фрунзе. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Источник: АСТ-54 Black / Telegram

На опубликованном ролике видно, что автомобили частично перекрыли проезжую часть. Судя по кадрам, это случилось рядом с остановкой «Школа № 96». По данным карт «2ГИС», на месте аварии образовался небольшой затор.

Авария произошла около 21:00 Источник: «2ГИС»











В пресс-службе регионального ГАИ сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом. Пострадавших нет.