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Происшествия Массовое ДТП со снегоуборщиком произошло на Фрунзе в Новосибирске — видео аварии

Массовое ДТП со снегоуборщиком произошло на Фрунзе в Новосибирске — видео аварии

Снегоуборщик и три автомобиля частично перекрыли движение

2 403
15 комментариев

В ДТП никто не пострадал

Источник:

Массовое ДТП с участием трех автомобилей и снегоуборщиком произошло вечером 8 декабря на улице Фрунзе. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Источник:

На опубликованном ролике видно, что автомобили частично перекрыли проезжую часть. Судя по кадрам, это случилось рядом с остановкой «Школа № 96». По данным карт «2ГИС», на месте аварии образовался небольшой затор.

Авария произошла около 21:00

Источник:

В пресс-службе регионального ГАИ сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом. Пострадавших нет.

Ранее жесткое ДТП произошло на Колыванском шоссе под Новосибирском. Водитель снес дорожный знак и улетел в кювет.

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ДТП Авария Снегоуборщик ГАИ Новосибирск
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Комментарии
15
Француз22
33 минуты
Снегоуборщиков не трожьте ! Их и так мало в городе !
Гость
1 час
Корнеева! Какой же это СНЕГОУБОРЩИК? Это- многоцелевая коммунальная дорожная машина!!!
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