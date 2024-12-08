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Происшествия «Снес знак и улетел в кювет»: жесткое ДТП произошло на Колыванском шоссе под Новосибирском — видео с места аварии

«Снес знак и улетел в кювет»: жесткое ДТП произошло на Колыванском шоссе под Новосибирском — видео с места аварии

Очевидцы сообщают о пострадавших

2 240
4 комментария

На месте работает детская реанимация

Источник:

На Колыванском шоссе, рядом с пересечением с Северным объездом, произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Автомобиль снес дорожный знак и улетел в кювет, — говорят очевидцы.

Также они утверждают, что в ДТП есть пострадавшие.

Источник:

На опубликованном ролике видно, что на месте работает скорая помощь, детская реанимация и сотрудники ГАИ.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.

Ранее на трассе в Ордынском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек.

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ПО ТЕМЕ
ДТП Авария Пострадавшие Детская реанимация ГАИ Новосибирск
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Комментарии
4
кулькулятр
49 минут
Реанимация: паркуюсь, как в последний раз.
Гость
1 час
Вот из-за таких операторов и пробки. Ехай, не задерживай!
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