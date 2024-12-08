«Снес знак и улетел в кювет»: жесткое ДТП произошло на Колыванском шоссе под Новосибирском — видео с места аварии

На Колыванском шоссе, рядом с пересечением с Северным объездом, произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Автомобиль снес дорожный знак и улетел в кювет, — говорят очевидцы.
Также они утверждают, что в ДТП есть пострадавшие.
На опубликованном ролике видно, что на месте работает скорая помощь, детская реанимация и сотрудники ГАИ.
Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.
Ранее на трассе в Ордынском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек.