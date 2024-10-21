«Что за апокалипсис»: на проезде Энергетиков собралась пробка — движение затруднено из-за ДТП

Вечером 21 октября в Новосибирске на проезде Энергетиков образовалась пробка. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», на дороге произошло ДТП.
— На проезде Энергетиков водитель автобуса догнал впереди идущий тягач Sitrak с полуприцепом, — сказано в сообщении.
Место аварии сняли на видео очевидцы. На кадрах видно грузовой автомобиль, который стоит вблизи ограждения — сзади него находится автобус. Судя по видео, лобовое стекло пассажирского транспорта повреждено.
— Из-за ДТП перекрыты две полосы для движения с левого на правый берег. На место прибыли сотрудники МЧС и полиции, — сообщили в паблике.
Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, движение затруднено на проезде Энергетиков в двух направлениях.
— Левый ряд. Автобус грузовик догнал, — пишет пользователь сервиса Дмитрий Ананенко.
— Что за апокалипсис, — заявил пользователь 2ГИС Александр Бервинов.
НГС обратился в отдел Госавтоинспекции Новосибирска за комментарием.
Накануне в Новосибирской области на Бердском шоссе произошло ДТП. В районе участка аварии собралась пробка в 7 километров.