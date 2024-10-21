«Что за апокалипсис»: на проезде Энергетиков собралась пробка — движение затруднено из-за ДТП

Судя по снимкам, транспорт поврежден Источник: Максим Фогель/2ГИС











Вечером 21 октября в Новосибирске на проезде Энергетиков образовалась пробка. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», на дороге произошло ДТП.

— На проезде Энергетиков водитель автобуса догнал впереди идущий тягач Sitrak с полуприцепом, — сказано в сообщении.

Место аварии попало на видео Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Место аварии сняли на видео очевидцы. На кадрах видно грузовой автомобиль, который стоит вблизи ограждения — сзади него находится автобус. Судя по видео, лобовое стекло пассажирского транспорта повреждено.

— Из-за ДТП перекрыты две полосы для движения с левого на правый берег. На место прибыли сотрудники МЧС и полиции, — сообщили в паблике.

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, движение затруднено на проезде Энергетиков в двух направлениях.

Судя по карте, дорога окрасилась в красный цвет. Источник: 2ГИС











— Левый ряд. Автобус грузовик догнал, — пишет пользователь сервиса Дмитрий Ананенко.

— Что за апокалипсис, — заявил пользователь 2ГИС Александр Бервинов.

НГС обратился в отдел Госавтоинспекции Новосибирска за комментарием.