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Происшествия «Что за апокалипсис»: на проезде Энергетиков собралась пробка — движение затруднено из-за ДТП

«Что за апокалипсис»: на проезде Энергетиков собралась пробка — движение затруднено из-за ДТП

На участке столкнулись автобус и грузовик

722
4 комментария

Судя по снимкам, транспорт поврежден

Вечером 21 октября в Новосибирске на проезде Энергетиков образовалась пробка. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», на дороге произошло ДТП.

— На проезде Энергетиков водитель автобуса догнал впереди идущий тягач Sitrak с полуприцепом, — сказано в сообщении.

Место аварии попало на видео

Место аварии сняли на видео очевидцы. На кадрах видно грузовой автомобиль, который стоит вблизи ограждения — сзади него находится автобус. Судя по видео, лобовое стекло пассажирского транспорта повреждено.

— Из-за ДТП перекрыты две полосы для движения с левого на правый берег. На место прибыли сотрудники МЧС и полиции, — сообщили в паблике.

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, движение затруднено на проезде Энергетиков в двух направлениях.

Судя по карте, дорога окрасилась в красный цвет.

— Левый ряд. Автобус грузовик догнал, — пишет пользователь сервиса Дмитрий Ананенко.

— Что за апокалипсис, — заявил пользователь 2ГИС Александр Бервинов.

НГС обратился в отдел Госавтоинспекции Новосибирска за комментарием.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Накануне в Новосибирской области на Бердском шоссе произошло ДТП. В районе участка аварии собралась пробка в 7 километров.

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ДТП Новосибирск Авария
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Комментарии
4
Мрр
29 минут
А какого они оба делают в левом ряду?
Директор Завода (Ржака)
28 минут
Марго не зря на Немировича стоит. Ведь там порядок и закон.
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