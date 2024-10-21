«Вынесло на встречку»: водитель такси столкнулся с ВАЗом на въезде в Первомайский район — в городе ищут очевидцев

Авария произошла 19 октября Источник: предоставил Дмитрий











Несколько дней назад в Новосибирске случилось ДТП с участием водителя такси. О ситуации рассказали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» — автор поста ищет очевидцев аварии.

Инцидент произошел вечером 19 октября на въезде в Первомайский район.

— Водитель такси развернулся с крайней правой полосы через двойную сплошную, столкнулся с хэтчбеком ВАЗ-2113, после чего оба автомобиля вынесло на встречную полосу, — заявил автор сообщения.

Место аварии сняли на видео Источник: предоставила Татьяна

Выяснилось, что пост о поиске свидетелей аварии опубликовала сестра одного из участников ДТП. Как объяснил НГС ее родственник Дмитрий, он ехал на ВАЗе по улице Первомайской.

— Я двигался в сторону Весеннего (микрорайон, — прим.ред) в левом ряду. С правого ряда, в двух машинах от меня, белый «Фольксваген поло» пошел на разворот через сплошную, — сообщил водитель. — Не успев ничего сделать, кроме как нажать на педаль тормоза в пол, произошло столкновение с выбросом на встречную.

Сибиряк уточнил, что в результате ДТП погибших нет. Кроме водителя, в машине такси якобы находился пассажир — он не пострадал, утверждает Дмитрий.

— Был цел и невредим, но поспешил уйти с места происшествия по причине того, что сильно опаздывал, — сказал новосибирец. — ДПС приехали сами спустя минут 10, наверное, увидев ДТП. Также остановилось мимо проезжающая скорая, предложив помощь.

Дмитрий заявил, что водителя такси забрали врачи скорой помощи, сам сибиряк позже уехал с места ДТП на эвакуаторе домой. В отделе Госавтоинспеции Новосибирска сообщили НГС, что в аварии пострадали два человека.

— Материальный ущерб, — сообщили НГС в ведомстве.

НГС также обратился в пресс-службу сервиса такси за комментарием.