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Происшествия «Вынесло на встречку»: водитель такси столкнулся с ВАЗом на въезде в Первомайский район — в городе ищут очевидцев

«Вынесло на встречку»: водитель такси столкнулся с ВАЗом на въезде в Первомайский район — в городе ищут очевидцев

Место аварии попало на видео

1 145
6 комментариев

Авария произошла 19 октября

Несколько дней назад в Новосибирске случилось ДТП с участием водителя такси. О ситуации рассказали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» — автор поста ищет очевидцев аварии.

Инцидент произошел вечером 19 октября на въезде в Первомайский район.

— Водитель такси развернулся с крайней правой полосы через двойную сплошную, столкнулся с хэтчбеком ВАЗ-2113, после чего оба автомобиля вынесло на встречную полосу, — заявил автор сообщения.

Место аварии сняли на видео

Выяснилось, что пост о поиске свидетелей аварии опубликовала сестра одного из участников ДТП. Как объяснил НГС ее родственник Дмитрий, он ехал на ВАЗе по улице Первомайской.

— Я двигался в сторону Весеннего (микрорайон, — прим.ред) в левом ряду. С правого ряда, в двух машинах от меня, белый «Фольксваген поло» пошел на разворот через сплошную, — сообщил водитель. — Не успев ничего сделать, кроме как нажать на педаль тормоза в пол, произошло столкновение с выбросом на встречную.

Сибиряк уточнил, что в результате ДТП погибших нет. Кроме водителя, в машине такси якобы находился пассажир — он не пострадал, утверждает Дмитрий.

— Был цел и невредим, но поспешил уйти с места происшествия по причине того, что сильно опаздывал, — сказал новосибирец. — ДПС приехали сами спустя минут 10, наверное, увидев ДТП. Также остановилось мимо проезжающая скорая, предложив помощь.

Дмитрий заявил, что водителя такси забрали врачи скорой помощи, сам сибиряк позже уехал с места ДТП на эвакуаторе домой. В отделе Госавтоинспеции Новосибирска сообщили НГС, что в аварии пострадали два человека.

— Материальный ущерб, — сообщили НГС в ведомстве.

НГС также обратился в пресс-службу сервиса такси за комментарием.

Накануне в Новосибирской области собралась пробка более чем в 7 километров. Затор образовался из-за ДТП.

Если вы стали свидетелем произошедшего, просим сообщить НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
6
иккенхисацу
11 минут
Очередной кишлачник -таксист решил что все должны ему уступать
Гость
1 час
"Эти жигули, слушай, под ногами крутятся-крутятся-крутятся... !"
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