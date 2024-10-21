«Это ваши проблемы»: новосибирцев выгнали ночью со склада Ozon из-за шприца с инсулином — подробности конфликта

Сначала охранники разрешили пронести с собой препараты, но через несколько часов передумали Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Супружескую пару новосибирцев выгнали с подработки со склада Ozon ночью на улицу из-за глюкометра и шприца с инсулином. Инцидент случился 20 октября. Об этом редакции НГС рассказал читатель Роман Вальков.

Он вышел на подработку со своей женой Владиславой на смену с 20:00 до 08:00. Сибирячка страдает диабетом 1-го типа и нуждается в постоянном измерении уровня глюкозы, поэтому с собой она взяла глюкометр и шприц с инсулином. Они и смутили охрану.

Супруги рассказали, что в 20 вечера их запустили на склад, однако к 01:00 ночи охранники передумали.

— Изначально были согласованы как глюкометр, так и шприц-ручка с инсулином. На всём есть печать с подписью старшего смены. В дальнейшем нам сказали, что инсулин взять нельзя. Мы согласились оставить шприц-ручку с инсулином в ячейке для хранения, которая находится перед входом на склад. Однако после этого глюкометр мне также проносить запретили, — рассказала НГС Владислава.

Печать «согласовано» охранники проставили на всех препаратах Владиславы Источник: читательница НГС Владислава











По ее словам, после этого охранники потребовали, чтобы супруги покинули склад.

— Мы вас не пустим, езжайте домой, — цитирует их женщина, — На вопрос: «как мы в час ночи должны добираться до дома?», сказали, что это наши проблемы.

Из-за этого супругам пришлось ночью добираться до Октябрьского района от склада в селе Толмачево.

Утром 21 октября Роман и Владислава снова приехали на склад, чтобы разобраться с ситуацией. Однако в компании им ответили, что решать вопрос нужно с охранным предприятием ООО «Император», сотрудники которого занимаются охраной склада.

Что говорит «Император»?

Представитель компании «Император» рассказал редакции НГС, что глюкометр проносить на склад Вальковым никто не запрещал.

— Товарищи пошли дальше. Они с собой взяли все шприцы, инсулин. Естественно, на это разрешения от службы безопасности не было. Во-вторых, на складе около 2 тысяч сотрудников, еще и человек принесет с собой инсулин, иголки. Просто ответственность за это очень большая, не дай бог приступ будет. А ближайший населенный пункт от «Озона» — это город Обь. И просто перестраховались, — рассказал представитель компании.

По его словам, супруги сами собрались и уехали, никто со склада их не прогонял.

— Люди приняли решение поехать сами. Им сказали: оставляйте в кабинках в раздевалке глюкометр и шприцы с инсулином. Если станет плохо, придете сюда или мы прибежим, и поставите укол. Но на сам склад категорически запрещено проносить, — уверяет представитель «Императора».

Супруги же рассказывают, что уже проконсультировались в Государственной инспекции труда по поводу действий охранников. По их словам, в инспекции заверили, что охранники превысили полномочия.

Редакция НГС отправила запросы в компанию Ozon и трудовую инспекцию для уточнения обстоятельств конфликта.