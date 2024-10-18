«Он орал, что непременно нас убьет»: жительнице Хилокской в квартиру кинули бревно — подробности соседского конфликта

Соседский конфликт длится уже год Источник: Жанна











В Новосибирске в квартиру общественницы Хилокского микрорайона Жанны мужчина кинул бревно, которое едва не задело саму женщину и ее годовалого сына. Об этом она рассказала в сообществе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО» во «ВКонтакте». По ее словам, причиной стал соседский конфликт, который длится уже год.

Инцидент произошел на улице Хилокской 15 октября. Женщина рассказала, что летом прошлого года ее соседка Мария (имя изменено) купила большую музыкальную колонку, через которую очень громко слушает днем музыку.

— Она врубает ее на всю катушку так, что у нас вибрируют стены, долбят басы, всё ходит ходуном по полу, — рассказывает Жанна. — Я всё понимаю, мы все хотим отдохнуть, и закон это вроде бы позволяет. Но не на постоянной основе. В нашем случае это неделя через неделю, потому что она так работает. Одну неделю мы живем, а потом ждем с ужасом выходных. Это может начаться в 7 утра, в 8 утра и заканчивается в 10 вечера.

Больше всего женщина переживает за своего годовалого ребенка, который из-за громкой музыки не может спать. По ее словам, через стенку от громкой соседки также проживает семья с маленькими детьми, которые тоже страдают от музыки. Просьбы выключить музыку или хотя бы сделать потише, по словам Жанны, женщина игнорирует. На громкость музыки также жаловались другие жители дома (скриншоты переписок в общедомовом чате есть в распоряжении редакции) на протяжении всего года, но в ответ женщина уверяет, что не нарушает закон.

— Она не понимает никак: ни по-хорошему, ни по-плохому. И делает это нарочно, — уверена общественница.

Новым этапом конфликта стали настойчивые просьбы в общедомовом чате: соседи не выдержали очередного громкого прослушивания музыки и в грубой форме попросили Марию выключить колонку.

На следующий день после этого Жанне позвонил неизвестный мужчина с номера шумной соседки и начал ей угрожать.

— Мы так поняли, что это ее мужчина. Среди всего мата, что он кричал в трубку, я разобрала: «Я иду вас убивать». А потом вышла на балкон, из подъезда соседки вышел этот мужчина. Я его не знаю, раньше никак не контактировала. Он сходу начинает угрожать: «Я убью тебя и твоего мужа, я убью твою семью», — цитирует угрозы Жанна. — В общем, орал, что непременно нас убьет.

После этого, по словам женщины, мужчина схватил огромное бревно на улице и кинул его в кухонное окно.

— Оно прошибает стекло, я успела пригнуться. У нас пластиковое стекло тройное. Первые два стекла были разбиты, а одно чудом уцелело. И вот это чудо спасло моего ребенка годовалого от попадания этого бревна в голову, — рассказывает женщина.

Затем незнакомец продолжил бросать в окно бревна и булыжники и угрожать семье расправой.

Жанна позвонила в полицию и Следственный комитет. К моменту, когда на место прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета, нападавший мужчина ушел. Жанна написала заявление. По ее словам, в отношении соседки и незнакомца поручили возбудить уголовные дела.

Редакция НГС попробовала связаться с девушкой, которую соседи обвиняют в громком прослушивании музыки, но она отказалась комментировать ситуацию.

НГС направил запросы в региональный Следственный комитет и МВД для разъяснения ситуации.