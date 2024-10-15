«Важна мотивация и физическая форма»: сколько потратили на смертельный поход новосибирские туристы

Туристы зарегистрировались на маршруте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Поход, в котором погибла 18-летняя студентка НГУ, не был коммерческим. Участники скидывались по 15 тысяч рублей с человека. В эту сумму входили расходы на еду и проезд.

Как стало известно из объявления в группе туристического клуба НГУ в соцсети «Вконтакте», даты похода должны были быть 13—20 октября. Заезд проходил на личных автомобилях.

— Для участия в походе принадлежность к НГУ не требуется, важна только мотивация и хорошая физическая форма. Обязательным условием является посещение технических и беговых тренировок. Если у вас нет необходимого для похода личного снаряжения, то его можно взять на складе, — написано в посте клуба.

При этом, как уточнил один из участников турклуба, этот поход не был организован студенческой организацией НГУ. На странице иногда публикуются разные объявления и анонсы. Группу собирал участник турклуба Алексей С. Он же бывший студент НГУ.