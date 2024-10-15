НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

южн.

 759мм 46%
Подробнее
8 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49

В чем обвинили пассажирку метро, которая кричала об изнасиловании

«Чижик» теснит супермаркеты
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Мебель за 29 миллионов
«Маленькая свадьба» за 2 млн
Грузовики на тротуарах
Новости в Telegram
Происшествия Гибель туристки под камнепадом «Важна мотивация и физическая форма»: сколько потратили на смертельный поход новосибирские туристы

«Важна мотивация и физическая форма»: сколько потратили на смертельный поход новосибирские туристы

Опасный поход новосибирских туристов на Алтае был некоммерческим

693
6 комментариев

Туристы зарегистрировались на маршруте

Поход, в котором погибла 18-летняя студентка НГУ, не был коммерческим. Участники скидывались по 15 тысяч рублей с человека. В эту сумму входили расходы на еду и проезд.

Как стало известно из объявления в группе туристического клуба НГУ в соцсети «Вконтакте», даты похода должны были быть 13—20 октября. Заезд проходил на личных автомобилях.

— Для участия в походе принадлежность к НГУ не требуется, важна только мотивация и хорошая физическая форма. Обязательным условием является посещение технических и беговых тренировок. Если у вас нет необходимого для похода личного снаряжения, то его можно взять на складе, — написано в посте клуба.

При этом, как уточнил один из участников турклуба, этот поход не был организован студенческой организацией НГУ. На странице иногда публикуются разные объявления и анонсы. Группу собирал участник турклуба Алексей С. Он же бывший студент НГУ.

Под камнепадом вчера погибла 18-летняя студентка. В группе всего было 12 человек. Некоторые сейчас находятся в больнице. Один пострадавший все еще в горах. Всю информацию о происшествии НГС собирал в хронике.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Горы Камнепад НГУ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Татьяна 53
18 минут
Вот родителям переживания.
Barmaleя
11 минут
Горы есть горы. Ну ладно: эти - молодые, неопытные, так из погибших ранее 5 человек трое "снежными барсами" были. А природе пофиг.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Мята,42

Iridium,48

alex999,60

Леонид,36

Артур,44

Артём,30

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление