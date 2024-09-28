«Завалился на бок»: новосибирцы встали в пробку на Владимировской — там произошло ДТП

Авария произошла на улице Владимировской Источник: «Инцидент Новосибирск»/vk.com











Днем 28 сентября в Новосибирске произошло ДТП. В результате аварии одна из машин перевернулась — об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

По его данным, ДТП случилось на улице Владимировской. Очевидцы сняли место происшествия на видео.

— В результате столкновение один из автомобилей завалился на бок, — сказано в сообщении.

Очевидцы сняли место ДТП на видео Источник: «Инцидент Новосибирск»/vk.com

На кадрах можно заметить перекресток, на котором стоят несколько автомобилей — рядом с ними толпа людей.

Информация о происшествии появилась на сайте 2ГИС. По информации пользователей сервиса, авария случилась в районе пересечения с улицей Ельцовская. На участке собралась пробка.

На месте аварии образовался затор Источник: 2ГИС











— ДТП, перевернулось авто, — пишет пользователь 2ГИС под ником «Илюша Ибрагимов».

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции с просьбой сообщить, есть ли пострадавшие в ДТП.