«Завалился на бок»: новосибирцы встали в пробку на Владимировской — там произошло ДТП

Днем 28 сентября в Новосибирске произошло ДТП. В результате аварии одна из машин перевернулась — об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
По его данным, ДТП случилось на улице Владимировской. Очевидцы сняли место происшествия на видео.
— В результате столкновение один из автомобилей завалился на бок, — сказано в сообщении.
На кадрах можно заметить перекресток, на котором стоят несколько автомобилей — рядом с ними толпа людей.
Информация о происшествии появилась на сайте 2ГИС. По информации пользователей сервиса, авария случилась в районе пересечения с улицей Ельцовская. На участке собралась пробка.
— ДТП, перевернулось авто, — пишет пользователь 2ГИС под ником «Илюша Ибрагимов».
НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции с просьбой сообщить, есть ли пострадавшие в ДТП.
Несколько дней назад в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух машин погиб водитель.