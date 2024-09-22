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Происшествия Волна землетрясений пронеслась по Сибири — карта, где произошли подземные толчки

Волна землетрясений пронеслась по Сибири — карта, где произошли подземные толчки

В Кузбассе толчки зафиксировали дважды

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3 комментария

В некоторых регионах их сила достигала отметки 6

По Сибири на этой неделе пронесла волна землетрясений. В некоторых регионах их сила в эпицентре достигала отметки 6. Показываем на карте, где зафиксировали подземные толчки.

Так в ночь на 22 сентября в Кузбассе недалеко от Прокопьевска произошло землетрясение, его магнитуда достигала отметки 3,3. Отметим, что это уже второе землетрясение на неделе в Кемеровской области. Так 19 сентября подземные толчки зафиксировали недалеко от Шерегеша. Магнитуда была 4,6, а интенсивность в эпицентре — 5,8.

Карта, где зафиксировали толчки

Помимо этого, поздно вечером 21 сентября подземные толчки ощутили жители Республики Алтай. Землетрясение произошло в Кош-Агачском районе с силой в эпицентре 3,3 магнитуды.

Также на уходящей неделе землетрясение произошло на Байкале. Землетрясение произошло днем 21 сентября в 25 километрах от Бугульдейки и в 49 километрах от Большого Голоустного. Интенсивность толчков в эпицентре достигла отметки 6.

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Комментарии
3
Почётный гражданин Левосибирска
10 минут
Слава Богу, что землетрясение природное. А то, в свете последних событий, мысли в голову дурацкие лезут про дроны, ПВО, обломки, пожары, арсеналы...
Гость
10 минут
Россию трясет и колбасит. Агония перед расщеплением на сырьевые колонии.
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