Волна землетрясений пронеслась по Сибири — карта, где произошли подземные толчки

В некоторых регионах их сила достигала отметки 6 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По Сибири на этой неделе пронесла волна землетрясений. В некоторых регионах их сила в эпицентре достигала отметки 6. Показываем на карте, где зафиксировали подземные толчки.

Так в ночь на 22 сентября в Кузбассе недалеко от Прокопьевска произошло землетрясение, его магнитуда достигала отметки 3,3. Отметим, что это уже второе землетрясение на неделе в Кемеровской области. Так 19 сентября подземные толчки зафиксировали недалеко от Шерегеша. Магнитуда была 4,6, а интенсивность в эпицентре — 5,8.

Карта, где зафиксировали толчки Источник: НГС

Помимо этого, поздно вечером 21 сентября подземные толчки ощутили жители Республики Алтай. Землетрясение произошло в Кош-Агачском районе с силой в эпицентре 3,3 магнитуды.